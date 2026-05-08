Βουλευτικές εκλογές: Οι άνθρωποι του πολιτισμού στην αρένα της κάλπης - Αναλυτικά οι υποψήφιοι

Δημοσιεύθηκε 08.05.2026 09:40

Μπορεί ο πολιτισμός να περάσει από το περιθώριο των προεκλογικών δεσμεύσεων στην καρδιά της νομοθετικής εξουσίας; Ενόψει και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026, το «Παράθυρο» παρουσίαζει τα πρόσωπα από τον χώρο του πολιτισμού, της τέχνης και της δημιουργικής βιομηχανίας που συγκαταλέγονται και επίσημα στα ψηφοδέλτια των κομμάτων. Πρόκειται, βεβαίως, για πρόσωπα που δεν καλούνται να εκπροσωπήσουν μόνο την πολιτιστική σκηνή, αλλά να τοποθετηθούν και να λάβουν θέση για το σύνολο των ζητημάτων που θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση στα έδρανα της Βουλής.

Ας τους γνωρίσουμε:

ΔΗΣΥ

Χριστοφόρος Χριστοφόρου | Λευκωσία

Ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας θεατρικών έργων με πολυετή παρουσία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο σε Κύπρο και Ελλάδα. Υπήρξε τακτικός και ανώτερος ηθοποιός του ΘΟΚ, ενώ συνεργάστηκε με ελεύθερα θέατρα, ανεξάρτητες ομάδες και παραγωγές του BBC. Από το 2001 συνδιευθύνει τη σχολή χορού Christina Rotsaka Dance Theatre και το 2009 ίδρυσε τη θεατρική σχολή PROVA. Είναι δημοτικός σύμβουλος Λακατάμειας με τον ΔΗΣΥ, πρόεδρος της κλαδικής πολιτισμού του κόμματος και πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου (ΕΗΚ-ΣΕΚ).

ΑΚΕΛ

Χριστίνα Κωνσταντίνου | Λευκωσία

Ηθοποιός, συγγραφέας και δραματουργός με σπουδές Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Υποκριτικής στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Έχει συνεργαστεί με τον ΘΟΚ και άλλους θεατρικούς φορείς της Κύπρου, ενώ δραστηριοποιείται και στον χώρο της εκπαίδευσης μέσω του θεάτρου και της δημιουργικής έκφρασης, με στόχο την κοινωνική ένταξη, την πολιτιστική συμμετοχή και την ενδυνάμωση των νέων. Παράλληλα, διατελεί Γραμματέας της Κλαδικής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και έχει ενεργή παρουσία σε ζητήματα εργασιακών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών, καθώς και στις διεκδικήσεις για το Καθεστώς του Καλλιτέχνη.

Δρ. Άντρη Χατζηανδρέου | Λευκωσία

Σολίστ πιανίστρια και ακαδημαϊκός με διδακτορικό στη Μουσική από το Royal Holloway, University of London και πολυετή παρουσία στη μουσική εκπαίδευση και πολιτιστική διαχείριση. Το 2025 τιμήθηκε με το βραβείο «Madame Figaro Cyprus – Γυναίκα της Χρονιάς» στην κατηγορία Μουσικός, ενώ η πορεία της περιλαμβάνει συναυλίες και συνεργασίες σε Ευρώπη και Αμερική. Διετέλεσε Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και Λειτουργός Πολιτισμού στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» – Γραφείο Κύπρου, ενώ σήμερα είναι Πρόεδρος των πολιτιστικών οργανισμών Arts Embrace και Curious Qat, με δράση γύρω από την ενίσχυση του πολιτισμού και την κατοχύρωση του επαγγέλματος του καλλιτέχνη.

Αυγή Χατζηπαύλου | Λευκωσία

Επαγγελματίας μουσικός, πιανίστα και vocal coach με σπουδές Μουσικής και Ιστορικής Μουσικολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει εμφανιστεί σε σημαντικές σκηνές της Κύπρου και της Ελλάδας, ενώ ξεχωρίζει και η συμμετοχή της σε εκδήλωση στο Westminster Abbey στο πλαίσιο της Ημέρας της Κοινοπολιτείας. Δραστηριοποιείται στον χώρο της μουσικής εκπαίδευσης, διδάσκοντας πιάνο και φωνητική, ενώ το 2025 ήταν φιναλίστ στο The Voice of Greece. Παράλληλα, συμμετέχει σε πολιτιστικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες με έμφαση στη στήριξη των καλλιτεχνών και την ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό.

Μέλανη Στέλιου | Λεμεσός

Ηθοποιός με σπουδές στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν και συμμετοχές σε σημαντικές παραστάσεις στην Επίδαυρο. Στην Κύπρο συνεργάστηκε με τον ΘΟΚ, την ΕΘΑΛ, το Θέατρο Σκάλα, το Θέατρο ΕΝΑ και άλλους θεατρικούς οργανισμούς, ενώ δραστηριοποιήθηκε και στον χώρο της τηλεοπτικής παραγωγής, των ντοκιμαντέρ και των πολιτιστικών διοργανώσεων. Διετέλεσε Διευθύντρια Ανάπτυξης Παραγωγών του Sigma και συνεργάστηκε με διεθνείς τηλεοπτικούς οργανισμούς και προγράμματα συμφιλίωσης και πολιτιστικής συνεργασίας. Ειδικότερα, είναι επίτιμο μέλος της περιβαλλοντικής ομάδας Φίλοι της Γης και επικεφαλής της Παγκύπριας Συντονιστικής της Κοινωνικής Συμμαχίας.

Σημειώνεται ότι, η Μέλανη Στέλιου το 2021 είχε κατέλθει ως υποψήφια με το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών στην επαρχία Λεμεσού, ωστόσο απέσυρε την υποψηφιότητά της λίγο πριν από τις εκλογές για προσωπικούς λόγους. Στη συνέχεια, στις Ευρωεκλογές του 2024, συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ - Αριστερά - Κοινωνική Συμμαχία, με το οποίο διεκδικεί πλέον την εκλογή της και στις Βουλευτικές του 2026.

Δανάη Χρίστου | Λεμεσός

Ηθοποιός με μακρόχρονη παρουσία στο θέατρο, την τηλεόραση και το stand-up comedy. Σπούδασε υποκριτική στην Αθήνα και συνεργάστηκε με θεατρικούς οργανισμούς και παραγωγές σε Κύπρο και Ελλάδα, ενώ ξεχωρίζει και η συνεργασία της με τον Σταμάτη Κραουνάκη στις «Νεφέλες» του Αριστοφάνη σε Επίδαυρο και Ηρώδειο. Διατηρεί πολυετή παρουσία σε κυπριακές τηλεοπτικές σειρές και είναι δημιουργός και καλλιτεχνική διευθύντρια της μουσικής σκηνής «ΜΩΒ» στη Λεμεσό, μέσα από την οποία ανέπτυξε δράση γύρω από τη μουσική, την κωμωδία και το stand-up comedy.

Δρ. Αναστασία Χάσικου | Κερύνεια

Εθνομουσικολόγος, ακαδημαϊκός και μουσικός με διδακτορικό στην Κοινωνιολογία της Μουσικής από το City, University of London. Εργάζεται στη Μουσική Ακαδημία ARTE με αντικείμενο την εθνομουσικολογία και τη μουσική παιδαγωγική, ενώ το ερευνητικό της έργο επικεντρώνεται στις κοινωνικές πτυχές του μουσικού πολιτισμού στην Κύπρο. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικές εκδόσεις, υπήρξε επικεφαλής του Πολιτιστικού Γραφείου της ΕΔΟΝ και σήμερα είναι δημοτική σύμβουλος Λακατάμειας. Παράλληλα, δραστηριοποιείται ως πιανίστα και μαέστρος της χορωδίας Δικώμου.

ΔΗΚΟ

Έλενα Παπαδοπούλου | Λευκωσία

Ηθοποιός με μακρόχρονη πορεία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον πολιτισμό. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα με υποτροφία του ΙΚΥ και είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενώ πραγματοποίησε και σπουδές θεάτρου και τηλεσκηνοθεσίας στο Columbia University στο Σικάγο. Συνεργάστηκε για περισσότερα από 25 χρόνια με τον ΘΟΚ και τιμήθηκε με το Α’ Βραβείο Θεάτρου του οργανισμού ως καλύτερη ηθοποιός. Παράλληλα, έχει ενεργή πολιτική παρουσία στο ΔΗΚΟ, όπου διετέλεσε Επίτροπος Πολιτισμού και σήμερα είναι Πρόεδρος της Γυναικείας Οργάνωσης του κόμματος (ΓΟΔΗΚ).

ΕΔΕΚ

Κυριακή Μανουσάκη | Λευκωσία

Είναι απόφοιτη της Δραματικής Σχολής «Βλαδίμηρος Καυκαρίδης» του Σατιρικού Θεάτρου. Ως ηθοποιός, έχει συμμετάσχει σε θεατρικές παραστάσεις, τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές ταινίες μικρού μήκους. Πέρα από την καλλιτεχνική της πορεία, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον ιδιωτικό τομέα ως ασφαλιστική σύμβουλος.

Volt

Δέσποινα Θεοχαρίδου | Λευκωσία

Εικαστικός με σπουδές Καλών Τεχνών σε Σόφια, Στρασβούργο και Αθήνα. Το έργο της επικεντρώνεται στη μνήμη, την ταυτότητα και το συλλογικό και προσωπικό τραύμα, με τη ζωγραφική να βρίσκεται στον πυρήνα της καλλιτεχνικής της πρακτικής. Για περισσότερα από δέκα χρόνια εργάστηκε στον χώρο της διαφήμισης και της δημιουργικής επικοινωνίας ως κειμενογράφος, εικονογράφος και creative director, πριν επιστρέψει πλήρως στην εικαστική δημιουργία. Μεγαλώνοντας ανάμεσα στην Κύπρο και το εξωτερικό, με τέσσερις γλώσσες στην καθημερινότητά της [ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, βουλγάρικα], διαμορφώθηκε μέσα από μια πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική εμπειρία που επηρεάζει έντονα και τη θεματική του έργου της.

Ντιέγκο Αρμάντο Απαρίσιο | Λεμεσός

Επαγγελματίας κινηματογράφου και πολιτιστικός παραγωγός, γεννημένος στη Λεμεσό το 1993 από Κύπρια μητέρα και πατέρα από το Ελ Σαλβαδόρ. Σπούδασε Φυσική στο Imperial College London και κβαντικές τεχνολογίες στο University College London, προτού στραφεί επαγγελματικά στον κινηματογράφο και την πολιτιστική παραγωγή. Από το 2019 εργάζεται σε διεθνείς κινηματογραφικές συμπαραγωγές που παρουσιάστηκαν σε φεστιβάλ όπως η Βενετία, οι Κάννες και το Sundance. Είναι ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Queer Wave – LGBTQIA+ Film Festival Cyprus, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε σημαντικό πολιτιστικό και διακοινοτικό θεσμό. Για τη δράση του τιμήθηκε ως φιναλίστ στα Commonwealth Youth Awards το 2021, ενώ συμμετείχε και σε επιτροπές και επαγγελματικά προγράμματα σημαντικών διεθνών φεστιβάλ κινηματογράφου, όπως η Βενετία, η Berlinale και το Βραβείο LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μιχάλης Καλοπαίδης | Λάρνακα

Σκηνοθέτης και πολιτιστικός παραγωγός με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στις Τέχνες και τα Μέσα Ενημέρωσης στο Columbia College Chicago και μεταπτυχιακό από το Middlesex University του Λονδίνου. Με την επιστροφή του στην Κύπρο το 2008 ίδρυσε τη βραβευμένη εταιρεία παραγωγής Zedem Media, με δραστηριότητα στη διεθνή αγορά. Είναι δημιουργός της πρωτοβουλίας Larnaka Talks, που φέρνει σε διάλογο πολίτες, φορείς και τεχνοκράτες γύρω από ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και τοπικής πολιτικής, ενώ δραστηριοποιείται ενεργά στον πολιτιστικό χώρο ως πρόεδρος της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρνακας, μέλος της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας και ιδρυτικό μέλος του Cyprus Animation Association. Δημιούργησε επίσης το podcast «Culture & Tonic», με επίκεντρο τη δημιουργική βιομηχανία της Κύπρου.

Δέσπω Παύλου | Πάφος

Συγγραφέας και πρώην επιχειρηματίας με καταγωγή από τη Γιαλούσα και το Ριζοκάρπασο και βάση την Πάφο. Είναι διεθνώς γνωστή για το βιβλίο My Kind of Normal, μέσα από το οποίο προσεγγίζει ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητας, ανθρώπινης αξιοπρέπειας και κοινωνικής αποδοχής. Έχοντας ζήσει στη Νότια Αφρική και την Κύπρο, αναπτύσσει δημόσιο λόγο γύρω από τη συμπερίληψη, τη διαφορετικότητα και την κοινωνική συνοχή, ενώ η συγγραφική της δουλειά επιχειρεί να αμφισβητήσει στερεότυπα και να ενισχύσει την ενσυναίσθηση ανάμεσα σε διαφορετικές κοινότητες και πολιτισμούς.

Άννα Στυλιανίδου | Πάφος

Animator και δημιουργός με σπουδές στον Κινηματογράφο και το Animation, με επαγγελματική εμπειρία στο Ηνωμένο Βασίλειο και συνεργασίες με διεθνείς διαφημιστικές εταιρείες και τοπικές παραγωγές στην Κύπρο. Γεννήθηκε στη Λευκωσία και διατηρεί στενούς δεσμούς με την Περιστερώνα Πάφου, ενώ αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Animation (CAA), στηρίζοντας ενεργά την κυπριακή δημιουργική κοινότητα. Παράλληλα με τη δράση της στον χώρο του animation, εργάζεται ως εκπαιδευτικός και μέντορας, έχει εικονογραφήσει παιδικά βιβλία και αναπτύξει εκπαιδευτικές εφαρμογές, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, εκπαίδευσης, πολιτισμού και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Σίλεια Μακφέρσον Ποτούδη | Κερύνεια

Κεραμίστρια και πρώην δημοσιογράφος, γεννημένη στη Λευκωσία με οικογενειακές ρίζες στην Κερύνεια. Σπούδασε Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο του Reading και Μεσανατολικές Σπουδές στο SOAS του Λονδίνου, ενώ εργάστηκε ως δημοσιογράφος στη Βρετανία. Έζησε επίσης στην Κένυα και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προτού επαναπατριστεί στην Κύπρο το 2015. Η καλλιτεχνική και δημόσια της πορεία συνδέεται στενά με ζητήματα ταυτότητας, συνύπαρξης και επανένωσης της Κύπρου.

ΑΛΜΑ

Βούλα Κόκκινου | Λευκωσία

Γραφίστρια, εκδότρια και εικαστικός με πολυετή παρουσία στον χώρο των εκδόσεων και του κυπριακού πολιτισμού. Σπούδασε γραφικές τέχνες και διακόσμηση στην Αθήνα και εργάστηκε σε εφημερίδες, περιοδικά και εκδοτικούς οργανισμούς, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης αισθητικής του κυπριακού περιοδικού και εκδοτικού χώρου. Το 1996 ίδρυσε τον εκδοτικό οίκο «Εν Τύποις», ενώ το 2001 δημιούργησε τις «Εκδόσεις Εν Τύποις», μέσα από τις οποίες στήριξε συστηματικά την κυπριακή λογοτεχνία, την ποίηση και τις εικαστικές τέχνες. Πρωτοστάτησε επίσης στη δημιουργία του Συνδέσμου Εκδοτών Κυπριακού Βιβλίου και συνέβαλε στη διαμόρφωση πολιτικής βιβλίου στην Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται έντονα και γύρω από την πολιτιστική μνήμη, την Παλιά Λευκωσία και τη διάσωση του κυπριακού εκδοτικού και φωτογραφικού αρχείου.

Μαρία Φιλίππου | Λεμεσός

Ηθοποιός και πολιτιστική παραγωγός με ενεργή παρουσία στον θεατρικό και πολιτιστικό χώρο της Κύπρου. Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1987 και κατάγεται από την Αγκαστίνα Αμμοχώστου. Είναι απόφοιτη της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Καρόλου Κουν στην Αθήνα με κρατική υποτροφία και δραστηριοποιείται τόσο στην ερμηνεία όσο και στην ανάπτυξη πολιτιστικών παραγωγών. Είναι ιδρύτρια της Side Effect Productions, μέσω της οποίας παρουσιάζει θεατρικές παραστάσεις και δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους, ενώ εργάζεται και ως Υπεύθυνη Χορηγιών και Προγραμμάτων στο MeMeraki Artist Residency στη Λεμεσό. Παράλληλα, συμμετέχει σε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του θεάτρου, της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης στον πολιτισμό.

Σκεύη Παπαμιλτιάδους | Λεμεσός

Ηθοποιός με παρουσία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο σε Κύπρο και Ελλάδα. Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1986 και σπούδασε υποκριτική στη Melissa Art School στην Αθήνα, αποκτώντας Bachelor of Fine Arts in Acting. Ξεχώρισε μέσα από θεατρικές παραγωγές και σατιρικές εκπομπές, ενώ συμμετείχε και σε κινηματογραφικές παραγωγές που διακρίθηκαν σε φεστιβάλ στην Κύπρο και το εξωτερικό. Παράλληλα, αξιοποίησε τη θεατρική και σατιρική της δράση για την ανάδειξη κοινωνικών ζητημάτων, προσεγγίζοντας την τέχνη ως μέσο δημόσιου διαλόγου και κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Σήμερα σπουδάζει Ψυχολογία στο European University Cyprus.

Πολύβιος Χαραλάμπους | Πάφος





Συνθέτης, μουσικός και εκπαιδευτικός με πολυετή παρουσία στον χώρο της μουσικής εκπαίδευσης και δημιουργίας. Σπούδασε μουσική στην Αθήνα και την Αγγλία, με ειδίκευση στην κλασική κιθάρα και τα ανώτερα θεωρητικά, ενώ είναι ιδρυτής και διευθυντής της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Πάφου από το 1984. Διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Σοβαρής Μουσικής Πάφου για δύο δεκαετίες και έχει συνθέσει όπερες, ορατόρια και μεγάλα μουσικά έργα εμπνευσμένα από την κυπριακή ιστορία και μυθολογία, όπως το ορατόριο «Ευαγόρας της Κύπρος» και οι όπερες «Η γέννηση της θεάς Αφροδίτης» και «Ιησούς Χριστός». Παράλληλα, έχει συμβάλει στη διάδοση της κυπριακής μουσικής παράδοσης μέσα από μεταγραφές και σύγχρονες μουσικές προσεγγίσεις.

Κίνημα Οικολόγοι και Συνεργασία Πολιτών

Κατερίνα Χατζηστυλλή | Λευκωσία

Αρχαιολόγος και επαγγελματίας στον τομέα της πολιτιστικής πολιτικής και διαχείρισης. Σπούδασε Αρχαιολογία, Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης σε Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Μόναχο και εργάζεται ως Διευθύντρια του Ιδρύματος Universitas. Έχει συνεργαστεί με ακαδημαϊκά ιδρύματα, μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς στην Κύπρο και το εξωτερικό, ενώ συμμετείχε σε ανασκαφές, επαναπατρισμούς αρχαιοτήτων και δράσεις καταγραφής θρησκευτικών μνημείων στα κατεχόμενα. Το έργο και το ενδιαφέρον της επικεντρώνονται στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την πολιτιστική διπλωματία και τη διαμόρφωση πολιτιστικής πολιτικής.

Σημειώνεται ότι είναι αντιπρόεδρος του κινήματος και νυν δημοτική σύμβουλος Στροβόλου.

Μαρία Διαμαντίδου | Λεμεσός

Μουσικός, εκπαιδευτικός και δημοτική σύμβουλος Λεμεσού, με ενεργή παρουσία στον χώρο της μουσικής εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Είναι ιδιοκτήτρια της Diamantidou School of Music, Dance and Drama και πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Ιδιωτών Καθηγητών Μουσικής, καθώς και του πολιτιστικού σωματείου «ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ», μέσα από τα οποία δραστηριοποιείται για την ενίσχυση της μουσικής παιδείας και των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Κατέχει πτυχίο και μεταπτυχιακό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνδέει τη δημόσια παρουσία της με ζητήματα εκπαίδευσης, πολιτισμού και κοινωνικής συνοχής.

Χρίστος Μοδέστου | Λεμεσός

Τραγουδιστής και καθηγητής μουσικής με σπουδές στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη Βυζαντινή Μουσικολογία και σπουδές στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Από την ηλικία των 15 ετών εργάζεται επαγγελματικά ως τραγουδιστής, πραγματοποιώντας μουσικά αφιερώματα και συνεργασίες με καλλιτέχνες στην Κύπρο και την Ελλάδα, ενώ υπήρξε και μέλος της χορωδίας «Εμμέλεια». Από το 2023 εργάζεται ως καθηγητής μουσικής στη δημόσια εκπαίδευση, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται σε ζητήματα της κυπριακής ομογένειας στην Ελλάδα ως συνιδρυτής και πρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων Νομού Τρικάλων.

Κωνσταντίνος Χριστοδουλίδης | Κερύνεια

Χορογράφος, χορευτής και δημιουργός με πολυετή παρουσία στον χώρο του πολιτισμού και των τεχνών. Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1963, με ρίζες από τη Λάπηθο, και σπούδασε γραφικές τέχνες, χορό και φωτογραφία, ενώ έμαθε και την τέχνη της βιβλιοδεσίας. Για περισσότερα από 30 χρόνια συνεργάστηκε με τηλεοπτικούς σταθμούς και θεατρικούς οργανισμούς στην Κύπρο ως χορογράφος και χορευτής. Παράλληλα, έχει ενεργή παρουσία στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου από νεαρή ηλικία.

Άμεση Δημοκρατία

Έλενα Μιτέλλα | Λευκωσία

Μουσικός και εκπαιδευτικός με μεταπτυχιακές σπουδές στο Piano Performance στο Λονδίνο και πολυετή παρουσία στον χώρο της μουσικής εκπαίδευσης. Εργάζεται στο Μουσικό Σχολείο Λευκωσίας και συνεργάζεται με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά σε ζητήματα εργασιακών δικαιωμάτων, συμμετέχοντας σε διεκδικήσεις για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Είναι ιδρύτρια του Παγκύπριου Ανεξάρτητου Συνδέσμου και συμμετείχε σε διαβουλεύσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων των αυτοεργοδοτουμένων στα απογευματινά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας.

Ελένη Μενελάου | Αμμόχωστος

Μουσικός με μεταπτυχιακές σπουδές στη Μουσική Παιδαγωγική και ενεργή παρουσία στον χώρο της εκπαίδευσης και της συμπερίληψης. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται με άτομα με αναπηρίες, αξιοποιώντας τη μουσική ως εργαλείο έκφρασης, συμμετοχής και κοινωνικής ενδυνάμωσης.

Πράσινο Κόμμα Κύπρου

Απολλωνία Λεβέντη | Λευκωσία

Καλλιτέχνιδα με πολυετή πορεία στην κλασική μουσική, την όπερα, την υποκριτική και τη σκηνική δημιουργία. Γεννήθηκε στη Λευκωσία και δραστηριοποιείται εδώ και τρεις δεκαετίες στον χώρο των παραστατικών τεχνών ως ερμηνεύτρια, σκηνοθέτις, δραματουργός, συγγραφέας και εκπαιδεύτρια. Το έργο της συνδυάζει τη φωνή, το σώμα και τον λόγο, ενώ από το 2019 είναι ιδρύτρια της πλατφόρμας Opera Theatre Evolution, που επιχειρεί να γεφυρώσει την αρχαία τραγωδία με την όπερα μέσα από εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δράσεις. Παράλληλα, διδάσκει φωνητική, υποκριτική και σκηνική έκφραση, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διασύνδεση του πολιτισμού με την παιδεία και την κοινωνία.