Η ιστορία και ο πολιτισμός Κύπρου στον εορτασμό της Ημέρας Ευρώπης στις Βρυξέλλες

Δημοσιεύθηκε 11.05.2026 12:00

Πτυχές της ιστορίας και του πολιτισμού της Κύπρου προβλήθηκαν στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης το Σάββατο 9 Μαΐου 2026.

Η Κύπρος και η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκαν στο επίκεντρο των εορτασμών, στο κτήριο Justus Lipsius του Συμβουλίου της ΕΕ στις Βρυξέλλες, με την υποστήριξη του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) και της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας.

Η προεδρεύουσα Κύπρος έφερε στους πολίτες όλων των χωρών που κατέκλυσαν το «Σπίτι των Κρατών Μελών» παραδοσιακά τραγούδια από κυπριακό μουσικό συγκρότημα ενώ φιλοξενήθηκε κεντήτρια Λευκαρίτικου κεντήματος, από το οποίο είναι εμπνευσμένο το λογότυπο της Κυπριακής Προεδρίας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τους χώρους του Συμβουλίου επισκέφθηκαν χιλιάδες άτομα, όλων των εθνικοτήτων και ηλικιών που διαμένουν στις Βρυξέλλες.

Την εκδήλωση για την Ημέρα της Ευρώπης τίμησε με την παρουσία του και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ξεκινώντας την περιήγησή του στα περίπτερα και των 27 κρατών μελών από το περίπτερο της προεδρεύουσας χώρας, της Κύπρου. Τον Πρόεδρο υποδέχτηκε και ξενάγησε ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στην ΕΕ Γιώργος Ιωαννίδης, με τον κ. Κόστα να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους «Μύθους της Κύπρου», την ιστορία και τον πολιτισμό της, για το κυπριακό κέντημα που ενέπνευσε το «γεμάτο ψυχή» λογότυπο της Κυπριακής Προεδρίας, καθώς και για την αλληλεγγύη που επέδειξε η Κύπρος ως προεδρεύουσα χώρα, στην Ουκρανία, μέσα από τη διάθεση στο περίπτερό της ενημερωτικού υλικού.

Σημαντική παρουσία στο περίπτερο της Κύπρου είχαν οι «Μύθοι της Κύπρου», ζωντανεύοντας στο κέντρο της Ευρώπης τις εμβληματικές μορφές της κυπριακής παράδοσης, όπως ο Διγενής, η Ρήγαινα και η Σιερόλοττα. Μέσα από πλούσιο έντυπο υλικό αλλά και χρήση της εικονικής πραγματικότητας (VR), οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους ήρωες της κυπριακής μυθολογίας που αναβίωσαν μέσα από τη σειρά ταινιών μικρού μήκους «Οι Μύθοι της Κύπρου» παραγωγής του ΓΤΠ.

Η μουσική παράδοση της Κύπρου αντήχησε στο κτήριο του Συμβουλίου μέσα από τα παραδοσιακά τραγούδια «Αγάπησα την που καρκιάς», «Τ’ αμμάθκια τα γιαλλούρικα», «Φωνή Αυκορίτισσα», «Το γιασεμίν» και «Είπα σου χτενίστου λλίον», που παρουσιάστηκαν από τη Νικολέττα Δημητρίου, τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών και τους οργανοπαίκτες Κυριάκο Μαρκουλλή, λαούτο και Χριστίνα Πολυκάρπου, λύρα.

Το ενδιαφέρον των επισκεπτών στο περίπτερο της Κύπρου προσέλκυσε η κεντήτρια λευκαρίτικου κεντήματος, Νάταλη Κυρμιζή, η οποία παρείχε επιτόπια επίδειξη της τέχνης από την οποία είναι εμπνευσμένο το λογότυπο της Κυπριακής Προεδρίας. Στο χώρο εκτέθηκαν λευκαρίτικα κεντήματα με παράλληλη προβολή της ιστορίας του λογότυπου.

Στο περίπτερο προβάλλονταν επίσης οι φυσικές ομορφιές της Κύπρου και το τουριστικό προϊόν της μέσα από διάφορα φιλμάκια, ενώ οι επισκέπτες πήραν μία ένδειξη των γευστικών απολαύσεων του νησιού δοκιμάζοντας το παραδοσιακό παστελάκι με χαρουπόμελο.

(ΚΥΠΕ/ΕΚ/ΕΑΝ)