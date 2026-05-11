ΔΗΣΥ: Οι στόχοι για τον πολιτισμό και τη στήριξη των δημιουργών - Προτεραιότητα η κατοχύρωση του καλλιτέχνη

Δημοσιεύθηκε 11.05.2026 12:36

Συνεχίζει για έβδομη ημέρα την προεκλογική καμπάνια της αντίστροφης μέτρησης ο Δημοκρατικός Συναγερμός, επιλέγοντας αυτή τη φορά να αναδείξει ζητήματα που αφορούν τον πολιτισμό και τη στήριξη των δημιουργών.

Σήμερα, η Πινδάρου δίνει έμφαση στην ανάγκη θεσμικής θωράκισης του πολιτιστικού τομέα, αλλά και στην ολοκλήρωση της κατοχύρωσης του καθεστώτος του καλλιτέχνη.

Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης αποτελεί η θέση ότι ο πολιτισμός δεν αποτελεί μόνο πεδίο καλλιτεχνικής έκφρασης, αλλά και παράγοντα κοινωνικής ανάπτυξης, παιδείας και πολιτιστικής ταυτότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πινδάρου υπενθυμίζει ότι κατά την περίοδο 2013-2023 ιδρύθηκε το Υφυπουργείο Πολιτισμού, ενώ έγιναν σημαντικές επενδύσεις σε πολιτιστικές υποδομές, όπως το νέο Κυπριακό Αρχαιολογικό Μουσείο, η αποκατάσταση του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας και έργα πολιτισμού σε κοινότητες και επαρχίες.

Παράλληλα, προβάλλονται στόχοι όπως η κατοχύρωση του καθεστώτος του καλλιτέχνη, η ενίσχυση της πολιτιστικής παιδείας, η αύξηση των κονδυλίων για τον πολιτισμό και η περαιτέρω ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών σε ολόκληρη την Κύπρο.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της ίδιας καμπάνιας ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανέδειξε τις προηγούμενες ημέρες ζητήματα: 1) άμυνας και διεθνών συμμαχιών, 2) σταθερότητας της οικονομίας, 3) υγείας και ΓεΣΥ, 4) συντάξεων και τρίτης ηλικίας, 5) ευρωπαϊκής πορείας και ισχυρής Κύπρου, καθώς και 6) τουρισμού και ανάπτυξης.

Μέσα από τη σημερινή θεματική, η Πινδάρου επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση στην ανάγκη ύπαρξης μακροπρόθεσμης πολιτιστικής στρατηγικής, με έμφαση στη θεσμική συνέχεια, τη στήριξη της δημιουργίας και την αποκέντρωση των πολιτιστικών δράσεων.

Την ίδια ώρα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός επιχειρεί να αναδείξει τη διαφοροποίησή του έναντι άλλων πολιτικών δυνάμεων, οι οποίες εμφανίζονται, σύμφωνα με την Πινδάρου, με γενικόλογες τοποθετήσεις και απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου για τον πολιτισμό και τους δημιουργούς.

Η συγκεκριμένη καμπάνια συνοδεύεται από εκτενείς παρεμβάσεις με στοιχεία, απολογισμό έργου και συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής, οι οποίες φέρουν την υπογραφή του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη χαρτοφυλακίου Πολιτισμού, Δρ. Έφη Κυπριανίδου και τον συντονιστή Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου, Μιχάλη Ο. Ιωαννίδη, το έργο του ΔΗΣΥ αποδεικνύεται μέσα από τομές που άλλαξαν τον πολιτιστικό χάρτη:

1. Ίδρυση Αυτοτελούς Υφυπουργείου Πολιτισμού: Με την ιστορική ψήφιση του Νόμου 55(Ι)/2022, δόθηκε για πρώτη φορά πολιτική και διοικητική στέγη στον πολιτισμό, αποδεσμεύοντάς τον από την υπηρεσιακή υποβάθμιση και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια ενιαία κρατική στρατηγική.

2. Νέο Κυπριακό Αρχαιολογικό Μουσείο: Δρομολογήθηκε και υπέγραψαν τη σύμβαση για το μεγαλύτερο πολιτιστικό έργο στην ιστορία του κράτους, ύψους 144 εκατομμυρίων ευρώ. «Μια επένδυση-σταθμό που εκκρεμούσε για δεκαετίες και θέτει την Κύπρο στο επίκεντρο του παγκόσμιου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος», όπως τονίζουν.

3. Αποκατάσταση του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας: Επαναφέραν τη ζωή το ιστορικό θέατρο της πρωτεύουσας, με μια επένδυση άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, προσφέροντας στην κοινωνία ένα σύγχρονο κέντρο πολιτιστικής δράσης.

4. Πάφος 2017 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης: Στήριξαν την επιτυχία του θεσμού και παρέδωσαν μια παρακαταθήκη 6 μεγάλων έργων υποδομής στην Πάφο, συνολικού κόστους 30 εκατομμυρίων ευρώ, μετατρέποντας την πόλη σε διεθνή πολιτιστικό προορισμό.

5. Η «Σύμβαση της Λευκωσίας»: Υπό την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2017, υπογράφηκε η ιστορική σύμβαση για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την παράνομη διακίνηση, καθιστώντας την Κύπρο πρωταγωνιστή στην πολιτιστική διπλωματία.

6. 40+ Πολιτιστικά Έργα στην Περιφέρεια: Επένδυσαν πάνω από 220 εκατομμύρια ευρώ σε μουσεία, βιβλιοθήκες και πολιτιστικά κέντρα σε περισσότερες από 20 κοινότητες σε όλες τις επαρχίες, διασφαλίζοντας ότι ο πολιτισμός φτάνει σε κάθε γωνιά της Κύπρου.

7. Πρώτη Εθνική Πολιτιστική Στρατηγική: Εκπονήθηκε η πρώτη αυτοτελή στρατηγική 2018-2025, θέτοντας για πρώτη φορά μετρήσιμους στόχους για τη στήριξη της σύγχρονης δημιουργίας.

2023 - Σήμερα: Εποικοδομητική αντιπολίτευση και θεσμική εγρήγορση

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, σημειώνουν, λειτούργησε ως εγγυητής της μεταρρύθμισης, ασκώντας ουσιαστικό έλεγχο στη παρούσα διακυβέρνηση και καταθέτοντας διαρκώς εποικοδομητικές προτάσεις:

1. Παρέμβαση για την κατοχύρωση του καλλιτέχνη: Εισηγήθηκαν την αναθεώρηση του νομοσχεδίου που βασιζόταν σε εσφαλμένες παραδοχές και που αντιμετώπιζε ουσιαστικά προβλήματα στο σχεδιασμό του. Θέσαμε επιτακτικά το ζήτημα της διεξαγωγής μιας ειλικρινούς και ευρείας διαβούλευσης, προτάσσοντας την ουσία της πολιτικής έναντι των επικοινωνιακών χειρισμών. Αναδείξαμε την ανάγκη για επιτάχυνση της επανακατάθεσης του αναθεωρημένου νομοσχεδίου για το καθεστώς του καλλιτέχνη.

2. Πολιτισμός ΙΙΙ: Ανέδειξαν τις καθυστερήσεις στις χρηµατοδοτήσεις («ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ», Χορηγικό Πρόγραµµα Κύπρια 2026) και την ανάγκη για οργανωτική βελτίωση της διοίκησης του υφυπουργείου.

3. Προάσπιση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας: Ηγήρθηκαν καίριους προβληματισμούς σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής στα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας και τη διαχείριση διεθνών συμμετοχών, όπως στην Μπιενάλε Βενετίας.

4. Ενίσχυση πόρων και λογοδοσίας: Εισηγήθηκαν τη σταδιακή αύξηση του προϋπολογισμού του Υφυπουργείου, ο οποίος παραμένει σε επίπεδα που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Ταυτόχρονα, θέσαμε προτάσεις για τη δημιουργία ενός πιο διαφανούς πλαισίου χορηγιών, ώστε η κρατική στήριξη να φτάνει δίκαια σε όλους τους δημιουργούς.

5. Προτάσεις για το Σχέδιο «ΘΥΜΕΛΗ»: Προτάξαμε τον λειτουργικό διαχωρισμό των θεατρικών φορέων σε κατηγορίες, στοχεύοντας στην ισορροπημένη στήριξη τόσο της ιστορικής συνέχειας του θεάτρου όσο και της δυναμικής των νέων καλλιτεχνικών ομάδων.

2026+: Οι προτάσεις τους για τον πολιτισμό της νέας εποχής

Το σχέδιό τους για την επόμενη μέρα, όπως επισημαίνουν, εδράζεται σε 12 στρατηγικές διαστάσεις που στοχεύουν στην ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης και την ουσιαστική αναβάθμιση του δημιουργού:

1. Σχέδιο πολιτιστικής πολιτικής: Συγκροτήθηκε ενός ενιαίου σχεδίου πολιτιστικής πολιτικής, με σαφείς προτεραιότητες, μετρήσιμους στόχους και δείκτες αξιολόγησης πολιτικών.

2. Σταδιακή αύξηση κονδυλίων: Στοχεύθηκε η συνεπής δημοσιονομική ενίσχυση της πολιτιστικής παραγωγής τουλάχιστον κατά 10% ετησίως, ώστε ο πολιτισμός να αποκτήσει τη θέση που του αναλογεί στον κρατικό προϋπολογισμό. Ένας από τους στόχους θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη της σύγχρονης πολιτιστικής δραστηριότητας και η αύξηση της συμμετοχής του πληθυσμού στις πολιτιστικές δραστηριότητες.

3. Ολοκλήρωση της κατοχύρωσης του καλλιτέχνη: Έθεσαν ως προτεραιότητα την ψήφιση του νομοσχεδίου εντός του 2027. Η πρότασή τους περιλαμβάνει την πλήρη θωράκιση των εργασιακών, προνοιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των δημιουργών, τη θέσπιση ενός αντικειμενικού συστήματος πιστοποίησης μέσω κρατικών δομών, διασφαλίζοντας το δημόσιο κύρος της διαδικασίας, καθώς και τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου μητρώου που θα αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες κάθε καλλιτεχνικής ειδικότητας, συνδέοντας την ιδιότητα του καλλιτέχνη με ένα δίκαιο και αξιοκρατικό σύστημα επιχορηγήσεων.

4. Θεσμοθέτηση κριτηρίων και αξιοκρατίας: Υποστήριξαν την αξιοκρατία και τη διαφάνεια μπορούν να επιτευχθούν μόνον εντός ενός συγκροτημένου σχεδίου πολιτιστικής πολιτικής, που θα προσδιορίζει τη λειτουργία θεσμικών επιτροπών στη βάση της επιστημοσύνης των τοπικών πολιτιστικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων, αποφεύγοντας το διορισμό ad hoc επιτροπών.

5. Ενίσχυση της πολιτιστικής παιδείας: Προωθήθηκε η ουσιαστική στήριξη της καλλιτεχνικής παιδείας στις τέχνες, επενδύοντας στην καλλιεργημένη νέα γενιά και στη διασύνδεση του πολιτισμού με την εκπαίδευση.

6. Αναβάθμιση της πολιτιστικής διπλωματίας: Προτάθηκε η δημιουργία ενός αυστηρού πλαισίου για τη διεθνή εκπροσώπηση της Κύπρου.

7. Κίνητρα για χορηγίες: Προτάθηκε η παροχή γενναίων κινήτρων σε επιχειρήσεις και ιδιώτες για την επένδυση σε πολιτιστικά έργα, ενισχύοντας τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

8. Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς: Στοχεύθηκε η ενίσχυση των προγραμμάτων συντήρησης και ανάδειξης των αρχαιολογικών μας χώρων, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους προστασίας.

9. Ψηφιακός πολιτισμός: Προωθήθηκε η πλήρη ψηφιοποίηση των πολιτιστικών αρχείων και τη δημιουργία ψηφιακών μουσείων, φέρνοντας την ιστορία μας στη νέα εποχή.

10. Πολιτισμός στην περιφέρεια: Στοχεύθηκε η αποκέντρωση των πολιτιστικών δράσεων, στηρίζοντας τη δημιουργία και τις υποδομές σε κοινότητες και ορεινές περιοχές.

11. Ολοκλήρωση μεγάλων υποδομών: Έθεσαν ως στόχο την αποπεράτωση του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου και την προώθηση της νέας Κυπριακής Βιβλιοθήκης, προσφέροντας στην Κύπρο τους πνευματικούς πνεύμονες που της λείπουν.

12. Θεσμική θωράκιση και διακυβέρνηση: Προτάθηκε η περαιτέρω ενδυνάμωση των δομών του Υφυπουργείου με εξειδικευμένο προσωπικό, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και τη συνέπεια της κρατικής πολιτικής.