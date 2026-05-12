Βρυξέλλες: Κασσιανίδου στο τιμόνι του Συμβουλίου Υπουργών Πολιτισμού – Τα θέματα της ατζέντας

Δημοσιεύθηκε 12.05.2026 14:30

Οι εργασίες του Συμβουλίου Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΕΕ λαμβάνουν χώρα σήμερα στις Βρυξέλλες, σε σύνθεση Υπουργών Πολιτισμού, με σημεία αναφοράς το νέο πρόγραμμα «AgoraEU», το Σχέδιο Εργασίας της ΕΕ για τον Πολιτισμό 2027-2030 και την προώθηση της «Πολιτιστικής Πυξίδας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Υφυπουργό Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, να δηλώνει πως σε περιόδους πολιτικής αστάθειας και πιέσεων, ο πολιτισμός αποτελεί στοιχείο που ενώνει την Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις της πριν την έναρξη της συνεδρίασης, η κ. Κασσιανίδου ανέφερε ότι ο πολιτισμός βρίσκεται στο επίκεντρο της Κυπριακής Προεδρίας της Εε, ακολουθώντας το σύνθημα «Μία αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο». Σημείωσε ότι σε περιόδους πολιτικής αστάθειας και πιέσεων, ο πολιτισμός αποτελεί στοιχείο που ενώνει την Ευρώπη. «Ο πολιτισμός είναι το νήμα που κρατά ενωμένη την Ευρώπη και είναι σημαντικό να τον στηρίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο», συμπλήρωσε.

Η κ. Κασσιανίδου υπογράμμισε τη σημασία στήριξης των νέων καλλιτεχνών, των δημοσιογράφων και της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας και της ενημέρωσης συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση του δημόσιου διαλόγου και την προβολή της ευρωπαϊκής ιστορίας στον κόσμο.

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα «AgoraEU», η Υφυπουργός σημείωσε ότι πρόκειται για το βασικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα στήριξης του πολιτισμού, της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης. Επισήμανε πως η Κυπριακή Προεδρία, θέτει προς συζήτηση τη μερική γενική προσέγγιση για το νέο πρόγραμμα, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα μεγάλο επίτευγμα των εργασιών της Προεδρίας στον τομέα του πολιτισμού.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου, γνωστοποίησε πως οι Υπουργοί αναμένεται επίσης να συζητήσουν το Σχέδιο Εργασίας της ΕΕ για τον Πολιτισμό 2027-2030, το οποίο καθορίζει τις προτεραιότητες και τον συντονισμό των κρατών μελών στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς για τα επόμενα χρόνια.

Η κ. Κασσιανίδου εξήγησε ότι το σχέδιο εργασίας, λειτουργεί συμπληρωματικά με την «Πολιτιστική Πυξίδα» (Culture Compass), η οποία βρίσκεται υπό διαμόρφωση σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Εξέφρασε, επίσης, την εκτίμηση ότι η σχετική συμφωνία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της Κυπριακής Προεδρίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το σχέδιο εργασίας θα αποτελέσει τη βάση για τη συνέχεια των πολιτικών συζητήσεων κατά την επόμενη Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η Υφυπουργός τόνισε ακόμη ότι η Κυπριακή Προεδρία θεωρεί τον πολιτισμό στοιχείο που συνδέει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, μέσω των κοινών αξιών, αλλά και της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας της Ευρώπης.

Η κ. Κασσιανίδου ανέφερε ότι η Κυπριακή Προεδρία θεωρεί ως δύο βασικά αποτελέσματα στον τομέα του πολιτισμού την πρόοδο στο νέο πρόγραμμα «AgoraEU» και την προώθηση της «Πολιτιστικής Πυξίδας».

(ΚΥΠΕ/ΚΠΙ/ΜΚ)