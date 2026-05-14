«ΚΥΠΡΙΑ 2026»: 17 φεστιβάλ παίρνουν το «πράσινο φως» για χρηματοδότηση

Δημοσιεύθηκε 14.05.2026 14:05

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Προγράμματος «ΚΥΠΡΙΑ 2026» για τη χρηματοδότηση φεστιβάλ τεχνών που θα πραγματοποιηθούν το 2026.

Σκοπός του Προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός της φεστιβαλικής σκηνής της Κύπρου μέσα από την ενδυνάμωση φορέων οι οποίοι διοργανώνουν, σε θεσμοθετημένη βάση φεστιβάλ τεχνών, η ανανέωση του ενδιαφέροντος των πολιτών για τις σύγχρονες καλλιτεχνικές δημιουργίες, η ενίσχυση και ανάδειξη αξιόλογων καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών και ο διάλογος της κλασικής ή/και παραδοσιακής καλλιτεχνικής δημιουργίας με τη σύγχρονη.

Σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων, κατατέθηκαν συνολικά 40 αιτήσεις, 31 στην Κατηγορία Α και 9 στην Κατηγορία Β, εκ των οποίων 1 αίτηση ήταν άκυρη. Δικαιούχοι στην Κατηγορία Α είναι φεστιβάλ τεχνών, μονοθεματικά ή πολυθεματικά, τα οποία λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο, σε τακτικά προκαθορισμένη βάση και έχουν πραγματοποιηθεί ήδη για τουλάχιστον δύο χρονιές. Δικαιούχοι στην Κατηγορία Β είναι νέα φεστιβάλ τεχνών, μονοθεματικά ή πολυθεματικά, τα οποία λαμβάνουν χώρα για πρώτη ή δεύτερη φορά στην Κύπρο.

Οι αιτήσεις αξιολογήθηκαν με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης ως ορίζονται στο Πρόγραμμα από πενταμελή Επιτροπή, η οποία διορίστηκε για τον σκοπό αυτό από την Υφυπουργό Πολιτισμού.

Από τις 39 έγκυρες αιτήσεις, οι 35 συγκέντρωσαν βαθμολογία τουλάχιστον 70 μονάδες, αλλά εξαιτίας της στενότητας του κονδυλίου μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι 17 πρώτες που εξασφάλισαν την υψηλότερη βαθμολογία στον Πίνακα Κατάταξης. Αυτές θα λάβουν χορηγία, σύμφωνα με την ένταση και το ανώτατο όριο χρηματοδότησης που καθορίζεται στο Πρόγραμμα και με βάση τον προϋπολογισμό που υποβλήθηκε στην αίτηση. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται στις 575,328 ευρώ.

Ακολουθεί Πίνακας με τα 17 Φεστιβάλ και τα ποσά που θα διατεθούν για την πραγματοποίησή τους.

Ο πίνακας με τη συνολική βαθμολογία όλων των προτάσεων είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού, στον σύνδεσμο https://www.gov.cy/culture-dcc/documents/apotelesmata-schedion-programmaton-sygkentrotikoi-pinakes-2026/kypria-2026/

