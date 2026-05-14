Πολιτισμός ΙΙΙ: 27 εγκρίσεις για δράσεις παραδοσιακού πολιτισμού
Δημοσιεύθηκε 14.05.2026 16:15
Στιγμιότυπο από σεμινάρια φερβολιτέ του Δήμου Καραβά

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Σχεδίου Στήριξης για τη Διατήρηση του Παραδοσιακού Πολιτισμού και της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς», στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτισμός ΙΙΙ (2026-2030).

Σκοπός του Σχεδίου είναι η στοχευμένη δημόσια στήριξη σε φορείς και ομάδες φυσικών προσώπων (καθώς επίσης και σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν εγγράψει στοιχεία στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς) που δραστηριοποιούνται σε τομείς συναφείς με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά και τις παραδοσιακές πολιτιστικές εκφράσεις. Το Σχέδιο χρηματοδοτεί κατηγορίες δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην καταγραφή, προβολή, εκπαίδευση και μεταβίβαση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και των παραδοσιακών πολιτιστικών εκφράσεων, την ενίσχυση της δημιουργικότητας, την ενθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού και την κινητικότητα και διεθνή συνεργασία των δημιουργών/ερευνητών. 

Στο φετινό Πρόγραμμα υποβλήθηκαν συνολικά 33 αιτήσεις. Από τις 30 έγκυρες αιτήσεις, οι 29 συγκέντρωσαν βαθμολογία τουλάχιστον 70 μονάδες αλλά εξαιτίας της στενότητας του κονδυλίου θα χρηματοδοτηθούν οι 27 πρώτες στον Πίνακα Κατάταξης, με συνολικό ποσό ύψους €200.670. Σε περίπτωση μη αποδοχής χορηγίας για δραστηριότητα, η αμέσως επόμενη δραστηριότητα ανεβαίνει μία θέση στην κατάταξη σύμφωνα με τον όρο στην Παράγραφο ΣΤ του Σχεδίου. 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποτελούν συνάρτηση των Κριτηρίων Αξιολόγησης του Προγράμματος, όπως αυτά αναγράφονται στην ανακοίνωση του Σχεδίου (Παράγραφος Ζ). 

Ο Πίνακας με τις δραστηριότητες που εγκρίθηκαν για επιχορήγηση στον Τομέα του Παραδοσιακού Πολιτισμού και της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς παρατίθεται πιο κάτω.  

 

