Δημοσιεύθηκε 19.05.2026 14:36
Μαρία Φιλίππου & Ντιέγκο Αρμάντο Απαρίσιο: Έχουν ρόλο οι εργαζόμενοι του πολιτισμού στα έδρανα της Βουλής; (podcast)

Οι δύο υποψήφιοι, ανάμεσα σε άλλα, απαντούν πώς μπορούν να τεθούν πρακτικά οι θέσεις τους για τον πολιτισμό στη Βουλή αλλά και για το ενδεχόμενο διαφοροποίησής τους σε περίπτωση που διαφωνούν με τη γραμμή του κόμματός τους.

Το ΠΟΛcast ανοίγει μια συζήτηση γύρω από τον πολιτισμό, τις ανάγκες των εργαζόμενων στον πολιτιστικό χώρο, αλλά και το κατά πόσο μπορεί τελικά ένας υποψήφιος, προερχόμενος από το πολιτιστικό πεδίο, να παρουσιάσει θέσεις και να έχει ουσιαστική παρουσία στα έδρανα της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε ένα πολιτικό σύστημα όπου ο πολιτισμός σπάνια αντιμετωπίζεται ως πολιτικό ζήτημα. 

Σε μια εκλογική αναμέτρηση στην οποία, ίσως, για πρώτη φορά, αρκετά πρόσωπα του πολιτισμού διεκδικούν μια θέση στα έδρανα της Βουλής, οι φιλοξενούμενοι της Χριστοθέας Ιακώβου, η Μαρία Φιλίππου, υποψήφια βουλεύτρια με το ΑΛΜΑ στην επαρχία Αμμοχώστου, και ο Ντιέγκο Αρμάντο Απαρίσιο, υποψήφιος βουλευτής με το Volt στην επαρχία Λεμεσού, καλούνται να τοποθετηθούν κατά πόσο τα ζητήματα του πολιτιστικού τοπίου αποτελούν προτεραιότητα για τους ίδιους, ως άνθρωποι που γνωρίζουν από πρώτο χέρι την οικονομική αστάθεια, την αβεβαιότητα και την απαξίωση που βιώνει ο χώρος, εφόσον το καθεστώς του καλλιτέχνη εξακολουθεί να παραμένει ένα άλλο «κυπριακό πρόβλημα», εγκλωβισμένο εδώ και χρόνια ανάμεσα σε εξαγγελίες, επιτροπές, νομοσχέδια και διαχρονικές καθυστερήσεις, χωρίς ουσιαστική θεσμική κατοχύρωση για τους ανθρώπους που εργάζονται στον πολιτισμό.

  • Πώς μεταφράζονται, όμως, οι προεκλογικές διακηρύξεις των κομμάτων τους σε εφαρμόσιμη πολιτική;
  • Συνδέεται η στεγαστική κρίση με την επιβίωση πολιτιστικών φορέων και καλλιτεχνικών χώρων;
  • Χρειάζονται τελικά άνθρωποι του χώρου μέσα στη Βουλή;
  • Και είναι έτοιμοι να διαφοροποιηθούν από τη γραμμή των κομμάτων τους σε περίπτωση που διαφωνούν;

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

