Σε κατ’ αρχήν συμφωνία κατέληξαν οι θεσμοί της ΕΕ για τη νέα διακήρυξη για τον πολιτισμό - Συνθήκες εργασίας, ελευθερία έκφρασης και πολυμορφία στο επίκεντρο

Δημοσιεύθηκε 19.05.2026 09:11

Η διακήρυξη περιλαμβάνει αναφορές στην ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης, την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, την πρόσβαση στον πολιτισμό και τις συνθήκες εργασίας στον πολιτιστικό τομέα, όπως επισημαίνεται σε ανάρτηση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σε κατ’ αρχήν συμφωνία για το κείμενο της Κοινής Διακήρυξης «Europe for Culture – Culture for Europe» κατέληξαν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η διακήρυξη περιλαμβάνει αναφορές στην ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης, την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, την πρόσβαση στον πολιτισμό και τις συνθήκες εργασίας στον πολιτιστικό τομέα, όπως επισημαίνεται σε ανάρτηση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

📌 DEAL



Today, the 🇪🇺 EU institutions reached a provisional agreement on the text of the Joint Declaration “Europe for Culture – Culture for Europe”.



Amongst others, the declaration touches upon:

👉 freedom of artistic expression

👉 cultural and linguistic diversity

👉 access… pic.twitter.com/10wE9XSmJQ — Cyprus Presidency of the Council of the EU 2026 (@CY2026EU) May 18, 2026

Σε ανάρτησή του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη, Νεολαία, Πολιτισμό και Αθλητισμό, Glenn Micallef, ανέφερε ότι «τους τελευταίους 12 μήνες ακούσαμε καλλιτέχνες, δημιουργούς και πολιτιστικούς οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη να μιλούν για την καλλιτεχνική ελευθερία, τις δίκαιες ευκαιρίες και τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργικότητα». Όπως σημείωσε, «σήμερα μετατρέπουμε αυτές τις ιδέες σε πολιτική δέσμευση», προσθέτοντας πως «το επόμενο βήμα είναι να μετατρέψουμε αυτό το όραμα σε πραγματική στήριξη και πραγματικές ευκαιρίες για τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς της Ευρώπης».

At the first roundtable on the #CultureCompass, my promise was clear:

build a vision shaped by the people who keep Europe’s culture alive every day.



Over the past year, artists, creatives and cultural organisations helped shape that vision,

speaking openly about artistic… https://t.co/Cy7qYW0cWs — Glenn Micallef (@GlennMicallef) May 18, 2026

Την εξέλιξη χαιρέτισε και η Υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ Βασιλική Κασσιανίδου, η οποία έκανε λόγο για «σπουδαία είδηση». Σε δική της ανάρτηση ανέφερε πως η συμφωνία επιτεύχθηκε «λίγες ημέρες μετά την επίτευξη μερικής γενικής προσέγγισης για το AgoraEU στο Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού υπό την Κυπριακή Προεδρία», ευχαριστώντας παράλληλα «την ομάδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού και την Κυπριακή Προεδρία για τον συντονισμό αυτών των σημαντικών συζητήσεων». Όπως έγραψε, «είναι μια πραγματικά σπουδαία ημέρα».