Μιχάλης Καλοπαίδης & Άντρη Χατζηανδρέου: Πώς ο πολιτισμός μπορεί να ωφελήσει οικονομικά και κοινωνικά; - Οι προτεραιότητές τους (podcast)

Δημοσιεύθηκε 22.05.2026 11:00

Οι δύο υποψήφιοι θέτουν ως προτεραιότητα το καθεστώς του καλλιτέχνη, ενώ εξηγούν γιατί ο πολιτισμός και η δημιουργική βιομηχανία του τόπου μπορούν να αποτελέσουν πυλώνα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης για την Κύπρο.

Το ΠΟΛcast ανοίγει μια συζήτηση γύρω από τον πολιτισμό, τις ανάγκες των εργαζόμενων στον πολιτιστικό χώρο, αλλά και το κατά πόσο μπορεί τελικά ένας υποψήφιος, προερχόμενος από το πολιτιστικό πεδίο, να παρουσιάσει θέσεις και να έχει ουσιαστική παρουσία στα έδρανα της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε ένα πολιτικό σύστημα όπου ο πολιτισμός σπάνια αντιμετωπίζεται ως πολιτικό ζήτημα.

Λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, η Χριστοθέα Ιακώβου φιλοξενεί τον Μιχάλη Καλοπαίδη, υποψήφιο βουλευτή με το Volt στη Λάρνακα, και τη Δρ Άντρη Χατζηανδρέου, υποψήφια βουλεύτρια με το ΑΚΕΛ στη Λευκωσία, σε μια συζήτηση που ξεκινά από το διαχρονικό ζήτημα του καθεστώτος του καλλιτέχνη και της υποχρηματοδότησης του πολιτισμού και φτάνει μέχρι την πολιτιστική παιδεία, την πρόσβαση των νέων στις τέχνες, αλλά και τον ρόλο του πολιτισμού ως εργαλείου κοινωνικής συνοχής και δημόσιου αγαθού.

Μπορεί τελικά να λυθεί ένα ζήτημα που παραμένει άλυτο εδώ και δεκαετίες, όπως το καθεστώς του καλλιτέχνη;

Είναι εύκολο να απεγκλωβιστούν τα ζητήματα του πολιτισμού από το περιθώριο των συζητήσεων της Βουλής;

Πώς μπορεί ένας βουλευτής να πετύχει αύξηση του προϋπολογισμού για τον πολιτισμό;

Πόσο εφικτό είναι η δημιουργική βιομηχανία να αντιμετωπιστεί ως τομέας ανάπτυξης και όχι ως «αγαθοεργία»;

Δείτε το Πολcast με τους δύο υποψήφιους στο politis webtv: