Το M+ και το Κέντρο Πομπιντού ενώνουν δυνάμεις σε μία πολυετή συνεργασία - Τι ανακοινώθηκε

Δημοσιεύθηκε 21.05.2026 09:22

Ο Λοράν Λε Μπον, πρόεδρος του Κέντρου Πομπιντού, και η Σουχάνια Ράφελ, διευθύντρια του M+, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στις 15 Μαΐου 2026. Φωτογραφία: Winnie Yeung @ Visual Voices. Ευγενική παραχώρηση του M+, Χονγκ Κονγκ.

Το μουσείο M+ του Χονγκ Κονγκ και το Κέντρο Πομπιντού στο Παρίσι εγκαινιάζουν πολυετή συνεργασία που περιλαμβάνει κοινές εκθέσεις, ερευνητικά προγράμματα και ανταλλαγές έργων τέχνης, με την πρώτη μεγάλη έκθεση να προγραμματίζεται για το 2030.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Art Newspaper, η συμφωνία υπογράφηκε νωρίτερα αυτό τον μήνα από τον πρόεδρο του Κέντρου Πομπιντού, Λοράν Λε Μπον, και τη διευθύντρια του M+, Σουχάνια Ράφελ, αποτελώντας συνέχεια του μνημονίου συνεργασίας που είχαν υπογράψει τα δύο ιδρύματα το 2024.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία καλύπτει τέσσερις βασικούς άξονες: κοινή επιμελητική έρευνα, ανάπτυξη και ανταλλαγή εκθέσεων, συμπαραγωγές νέων έργων και παρουσίαση έργων τέχνης, καθώς και ανταλλαγές μεταξύ των συλλογών των δύο μουσείων.

Στο επίκεντρο της συμφωνίας βρίσκεται μια μεγάλη κοινή έκθεση με έργα που θα αναδεικνύουν τον διάλογο ανάμεσα στον γαλλικό και τον κινεζικό πολιτισμό. Η έκθεση θα παρουσιαστεί αρχικά στο Κέντρο Πομπιντού, το οποίο αναμένεται να επαναλειτουργήσει το 2030 μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης, και στη συνέχεια στο M+.

Παράλληλα, από το 2027 τα δύο ιδρύματα θα συνδιοργανώσουν σειρά εκθέσεων στο Χονγκ Κονγκ, ενώ στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπονται και κοινές ερευνητικές πρωτοβουλίες. Σε αυτό το σκέλος εντάσσεται και τετραετής μεταδιδακτορική υποτροφία με χρηματοδότηση από το Huo Family Foundation, η οποία αποτελεί την πρώτη επιχορήγηση του ιδρύματος προς το M+ και την πρώτη υποτροφία του στον χώρο των τεχνών.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης νέες κοινές αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων, κυρίως έργων κινούμενης εικόνας, τα οποία θα παρουσιάζονται από το 2027 τόσο στην εμβληματική πρόσοψη του M+ όσο και στο Centre Pompidou Francilien, νέο πολιτιστικό και συντηρητικό κέντρο του Πομπιντού που δημιουργείται στο Μασί, νότια του Παρισιού.

Ο Λοράν Λε Μπον σημείωσε ότι η συνεργασία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το Κέντρο Πομπιντού περνά σε μακρά περίοδο ανακαίνισης, τονίζοντας ότι οι διεθνείς συνεργασίες είναι κρίσιμες για την προσέγγιση νέου κοινού, τον εμπλουτισμό των συλλογών και την ενίσχυση της επιμελητικής έρευνας.

Το M+ και η Πολιτιστική Περιοχή West Kowloon έχουν τα τελευταία χρόνια ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή τους παρουσία μέσω συνεργασιών με κορυφαία ιδρύματα παγκοσμίως, επιδιώκοντας να καθιερώσουν το Χονγκ Κονγκ ως ισχυρό κόμβο σύγχρονης τέχνης στην Ασία.