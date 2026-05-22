Το MET συγχωνεύεται με το Neue Galerie της Νέας Υόρκης - Το νέο όνομα, το ειδικό αποθεματικό ταμείο και η σύνδεση με την Κύπρο

Δημοσιεύθηκε 22.05.2026 08:01

Το Neue Galerie της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι θα συγχωνευθεί με το Metropolitan Museum of Art το 2028, σε μια κίνηση που αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνέχειας και της ακεραιότητας της συλλογής του μουσείου μετά την αποχώρηση του ιδρυτή του, του επιχειρηματία και κληρονόμου της αυτοκρατορίας καλλυντικών Ρόναλντ Λόντερ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Katherine McGrath στο Artsy, το ίδρυμα θα μετονομαστεί σε Met Ronald S. Lauder Neue Galerie, με τη σύντομη ονομασία Met Neue Galerie.

Ο διευθυντής του Met, Μαξ Χόλαϊν, ο οποίος συμμετέχει και στο διοικητικό συμβούλιο του Neue Galerie εδώ και δύο δεκαετίες, χαρακτήρισε τη συγχώνευση ως μια σημαντική ευκαιρία για το μουσείο, καθώς, όπως ανέφερε, το Met θα αναλάβει τη φροντίδα όχι μόνο εξαιρετικά σημαντικών έργων τέχνης αλλά και ενός χώρου με ξεχωριστή ταυτότητα και όραμα.

Κυπριακές αρχαιότητες ανάμεσα στη συλλογή του MET

Στη συλλογή του MET, σημειώνεται, περιλαμβάνονται και οι χιλιάδες ανεκτίμητες κυπριακές αρχαιότητες της Συλλογής Τσεσνόλα, οι οποίες μεταφέρθηκαν εκτός Κύπρου στα τέλη του 19ου αιώνα, την περίοδο που ο Λουίτζι Πάλμα ντι Τσεσνόλα υπηρετούσε ως πρόξενος των ΗΠΑ στο νησί.

Ο Λουίτζι Πάλμα ντι Τσεσνόλα (Luigi Palma di Cesnola) ήταν πράγματι ο Πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο (με έδρα τη Λάρνακα) κατά την περίοδο 1865–1877, επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Εκμεταλλευόμενος τη διπλωματική του ιδιότητα και εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες άδειες (φιρμάνια) από τις οθωμανικές αρχές, πραγματοποίησε εκτεταμένες ανασκαφές σε ολόκληρο το νησί (όπως στο Ιδάλιο, τους Γόλγους, το Κούριο κ.α.) και συγκέντρωσε χιλιάδες αντικείμενα, τα οποία στη συνέχεια μετέφερε εκτός Κύπρου.

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης (Met), το οποίο είχε μόλις ιδρυθεί, αγόρασε το μεγαλύτερο μέρος αυτής της τεράστιας συλλογής μεταξύ 1872 και 1876. Μάλιστα, η σημασία της συλλογής για το μουσείο ήταν τόσο καθοριστική, που ο ίδιος ο Τσεσνόλα διορίστηκε ως ο πρώτος διευθυντής στην ιστορία του MET (θέση που κράτησε από το 1879 έως τον θάνατό του το 1904).

Η συλλογή του Neue Galerie

Το Neue Galerie ιδρύθηκε το 2001 και είναι αφιερωμένο στην αυστριακή και γερμανική τέχνη και το design των αρχών του 20ού αιώνα. Η συλλογή του περιλαμβάνει έργα από την προσωπική συλλογή του Λόντερ, την περιουσία του συλλέκτη Σερζ Σαμπάρσκι, αλλά και αποκτήματα του ίδιου του μουσείου.

Ανάμεσα στα πιο εμβληματικά έργα της συλλογής βρίσκεται το περίφημο «Πορτρέτο της Αντέλε Μπλοχ-Μπάουερ Ι» του Γκούσταβ Κλιμτ, γνωστό και ως «Η Γυναίκα με τα Χρυσά», καθώς και έργα των Έγκον Σίλε, Μαξ Μπέκμαν, Όσκαρ Κοκόσκα, Γιόζεφ Χόφμαν και Ότο Βάγκνερ. Στη συλλογή περιλαμβάνονται επίσης δημιουργοί που συνδέθηκαν με το Bauhaus, όπως οι Λάζλο Μόχολι-Νάγκι, Λούντβιχ Μις βαν ντερ Ρόε και Όσκαρ Σλέμερ.

Η επόμενη μέρα και η συμφωνία για το έργο «Γυναίκα με τα Χρυσά»

Για τη διατήρηση του μουσείου δημιουργήθηκε ειδικό αποθεματικό ταμείο ύψους περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων, με χρηματοδότηση από τον Ρόναλντ Λόντερ και την κόρη του, Aerin Lauder Zinterhofer. Παράλληλα, οι ίδιοι δώρισαν 13 έργα από την προσωπική τους συλλογή στο νέο κοινό σχήμα, ανάμεσά τους έργα των Κλιμτ, Έρνστ Λούντβιχ Κίρχνερ και Μαξ Μπέκμαν.

Η συμφωνία προβλέπει ότι, παρότι το Met θα μπορεί να δανείζεται έργα από τη συλλογή του Neue Galerie για εκθέσεις στο κεντρικό του κτίριο στην Πέμπτη Λεωφόρο, η διάσημη «Γυναίκα με τα Χρυσά» θα παραμείνει στο Neue Galerie. Ο ίδιος ο Λόντερ έχει χαρακτηρίσει το έργο ως τη «Μόνα Λίζα» του μουσείου του.

Το Neue Galerie αναμένεται να κλείσει στις 27 Μαΐου για εργασίες αναβάθμισης των υποδομών του και να επαναλειτουργήσει το φθινόπωρο με έκθεση για την 25η επέτειό του.