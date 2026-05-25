Στο Φρέναρος η Υφυπουργός Πολιτισμού για επιθεώρηση έργων συντήρησης μνημείων

Δημοσιεύθηκε 25.05.2026 11:20

Επίσκεψη σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς του Δημοτικού Διαμερίσματος Φρενάρους, στον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας, πραγματοποίησε η Υφυπουργός Πολιτισμού Δρ Βασιλική Κασσιανίδου παρουσία της Εφόρου Μνημείων κας Χρυσάνθης Κούννου και της Αρχαιολογικής Λειτουργού κας Μαρίας Μιχαήλ.

Κατά την επίσκεψη, η κα Υφυπουργός συναντήθηκε τον Αντιδήμαρχο Φρενάρους κ. Κώστα Μιχαήλ και τον Αντιδήμαρχο Λιοπετρίου κ. Μάρκο Κουμή με τους οποίους συζήτησε ζητήματα που αφορούν την προστασία, συντήρηση και ανάδειξη των μνημείων της περιοχής.

Η κα Υφυπουργός επισκέφθηκε τις Εκκλησίες Παναγίας Ελεούσας στο Λιοπέτρι, Παναγίας Ασπροβουνιώτισσας, Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίας Μαρίνας, καθώς και το Παρεκκλήσι Αγίου Ανδρονίκου και το Εξωκλήσι Αγίου Γεωργίου (Ποταμός), τα οποία χρήζουν εργασιών συντήρησης.

Περαιτέρω, η Δρ Κασσιανίδου ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης της Εκκλησίας Παναγίας Ελεούσας στο Λιοπέτρι, όπου ολοκληρώθηκαν οι οικοδομικές εργασίες συνολικού κόστους €100.000, των Εκκλησιών Παναγίας Ασπροβουνιώτισσας και Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας, για τις οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες για τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης. Επίσης, για την Εκκλησία Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην οποία ολοκληρώθηκαν οι οικοδομικές εργασίες και συνεχίζεται η συντήρηση των τοιχογραφιών, με το μνημείο να αναμένεται σύντομα να καταστεί επισκέψιμο, καθώς και για την Εκκλησία Αγίας Μαρίνας, στην οποία ολοκληρώθηκε η ανασκαφή του Μεσαιωνικού Κοιμητηρίου και προχωρούν οι διαδικασίες για την έναρξη των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού δήλωσε ότι πρώτιστο μέλημα είναι η προστασία, η διαφύλαξη και η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την προσβασιμότητα των μνημείων για τις επόμενες γενιές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Εκκλησίες Παναγίας Ασπροβουνιώτισσας και Αρχαγγέλου Μιχαήλ έχουν ενταχθεί σε διαδραστική εικονική περιήγηση 360° από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Αμμοχώστου, συμβάλλοντας στην ψηφιακή αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών.