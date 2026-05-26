Κασσιανίδου: Η ψηφιακή κληρονομιά να γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος της Ευρώπης - Στη Λεμεσό η Σύνοδος για τη ψηφιακή κληρονομιά

Δημοσιεύθηκε 26.05.2026 13:45

Η Σύνοδος για την Ψηφιακή Κληρονομιά 2026 στη Λεμεσό «επιβεβαιώνει ότι καμία επιστήμη μόνη της δεν μπορεί να διαφυλάξει τη μνήμη της ανθρωπότητας», δήλωσε την Τρίτη η Υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ. Βασιλική Κασσιανίδου, σημειώνοντας παράλληλα ότι η ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά πρέπει να γίνει ένας από τους θεμελιώδεις πυλώνες του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης, της στρατηγικής αυτονομίας και της πολιτιστικής κυριαρχίας.

Η Υφυπουργός μιλούσε στη σύνοδο, η οποία πραγματοποιείται στο ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό υπό την αιγίδα του Υπουργείου και της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ερευνητικό Κέντρο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς – MNEMOSYNE φιλοξενείται στο ΤΕΠΑΚ και στεγάζει την Έδρα UNESCO για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά.

Όπως είπε η κ. Κασσιανίδου, η Κυπριακή Προεδρία καθοδηγείται από το όραμα μιας ισχυρότερης, πιο ανθεκτικής και κοινωνικά συνεκτικής Ευρώπης, προσθέτοντας πως «επιζητούμε να ενισχύσουμε την ενότητα προωθώντας τον πολιτισμό ως ζωτικής σημασίας εργαλείο πολιτικής συνοχής και ως ισχυρή έκφραση της κοινής μας ευρωπαϊκής ταυτότητας».

Η κ. Κασσιανίδου ανέφερε ότι, χάρη στην στενή συνεργασία με τα Κράτη Μέλη, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «η Προεδρία μας προώθησε βασικά πολιτιστικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της προόδου στο AgoraEU και μιας προσωρινής κοινής δήλωσης — “Europe for Culture – Culture for Europe” — βασισμένης στο Culture Compass.

Την ερχόμενη βδομάδα στη Λευκωσία, είπε, οι Υπουργοί Πολιτισμού της ΕΕ θα συζητήσουν την προστασία των πολιτιστικών δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών — επίκαιρα ζητήματα σε ένα περίπλοκο γεωπολιτικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Η Σύνοδος για την Ψηφιακή Κληρονομιά περιλαμβάνει κύριες ομιλίες διακεκριμένων μελετητών και παρεμβάσεις εκπροσώπων θεσμών της ΕΕ και της UNESCO, καθώς και διεθνών θεσμικών εταίρων.

Όπως είπε η Υφυπουργός, αποτελεί «μια στρατηγική ευρωπαϊκή και διεθνή πλατφόρμα όπου η πολιτική, η έρευνα, η τεχνολογία, η καινοτομία και ο πολιτισμός συγκλίνουν για να διαμορφώσουν το μέλλον της συλλογικής μας μνήμης και ταυτότητας στην ψηφιακή εποχή».

«Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σημείο καμπής: η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Επαυξημένη Πραγματικότητα, τα Ψηφιακά Δίδυμα, τα Μεγάλα Δεδομένα, οι υποδομές cloud, οι κβαντικές τεχνολογίες και τα δίκτυα επόμενης γενιάς μετασχηματίζουν κάθε τομέα της κοινωνίας μας με πρωτοφανή ταχύτητα», ανέφερε.

Γι’ αυτό, σημείωσε, «η Πολιτιστική Κληρονομιά δεν μπορεί να παραμείνει στο περιθώριο αυτής της μεταβολής».

Αντίθετα, επισήμανε, «η Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά πρέπει να γίνει ένας από τους θεμελιώδεις πυλώνες του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης, της στρατηγικής αυτονομίας και της πολιτιστικής κυριαρχίας».

Μια σημαντική πρόκληση — και ταυτόχρονα ευκαιρία — για τη Σύνοδο, είπε η κ. Κασσιανίδου, είναι το πώς μπορούμε συλλογικά να συμβάλουμε στον σχεδιασμό της μελλοντικής πολιτικής του Horizon Europe στον τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και, φυσικά, στο πρόγραμμα AgoraEU.

«Ως Υπουργείο, και στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλουμε να ακούσουμε προσεκτικά και να μάθουμε από αυτή τη διεπιστημονική κοινότητα πώς η Ευρώπη μπορεί να στηρίξει, να συντονίσει και να διατηρήσει το οικοσύστημα που εργάζεται ακούραστα για την αυθεντική καταγραφή, διατήρηση, ερμηνεία και μετάδοση του κοινού μας παρελθόντος», ανέφερε.

Ταυτόχρονα, σημείωσε, η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας δεν είναι μόνο τεχνολογική. «Αφορά το πώς οι μελλοντικές γενιές θα κατανοούν το παρελθόν, πώς οι κοινωνίες θα διαφυλάξουν τη μνήμη, πώς οι δημοκρατίες θα υπερασπιστούν την αυθεντικότητα και την αλήθεια, και πώς η Ευρώπη θα προστατεύσει και θα προωθήσει την πολιτιστική της ταυτότητα στον ψηφιακό αιώνα», είπε.

«Οι ιδέες, οι συστάσεις, οι συνεργασίες και τα οράματα που προκύπτουν από αυτή τη Σύνοδο μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση των μελλοντικών ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων και να συνεισφέρουν ουσιαστικά στις μελλοντικές πολιτικές κατευθύνσεις στο πλαίσιο του Horizon Europe και του AgoraEU», πρόσθεσε η Υφυπουργός.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας MNEMOSYNE του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Αντιπρόεδρος της Έδρας UNESCO για την Ψηφιακή Κληρονομιά, Δρ Άθως Αγαπίου, δήλωσε στη σύνοδο ότι η προστασία της κληρονομιάς δεν μπορεί να θεωρείται ευθύνη μιας μόνο επιστήμης ή ενός μόνο θεσμού. Απαιτεί συνεργασία, κοινή τεχνογνωσία και ισχυρή σύνδεση μεταξύ επιστήμης, τεχνολογίας, πολιτικής και κοινωνίας.

Στην ομιλία του, ο Δρ Αγαπίου είπε ότι «η ψηφιακή κληρονομιά δεν αφορά μόνο την τεχνολογία. Αφορά τη μνήμη, την ταυτότητα, τη γνώση και την ευθύνη. Αφορά το πώς τεκμηριώνουμε, προστατεύουμε, κατανοούμε, ερμηνεύουμε και μοιραζόμαστε την πολιτιστική κληρονομιά που συνδέει κοινότητες και γενιές».

«Αφορά επίσης το να διασφαλίσουμε ότι τα εργαλεία που αναπτύσσουμε σήμερα εξυπηρετούν την κοινωνία, στηρίζουν τους πολιτιστικούς θεσμούς και δημιουργούν νέες ευκαιρίες για μάθηση, πρόσβαση και συνεργασία», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια περίοδο που η πολιτιστική κληρονομιά δέχεται αυξανόμενες πιέσεις — από την κλιματική αλλαγή, τις συγκρούσεις, τη μεταμόρφωση των πόλεων, τα φυσικά κινδύνους και την ταχεία τεχνολογική αλλαγή.

«Αυτές οι προκλήσεις μας υπενθυμίζουν ότι η προστασία της κληρονομιάς δεν μπορεί να θεωρείται ευθύνη μίας μόνο επιστήμης ή ενός μόνο θεσμού. Απαιτεί συνεργασία, κοινή τεχνογνωσία και ισχυρή σύνδεση μεταξύ επιστήμης, τεχνολογίας, πολιτικής και κοινωνίας», είπε ο Δρ Αγαπίου.

Εξήρε επίσης το γεγονός ότι η σύνοδος διεξάγεται στο ΤΕΠΑΚ, έναν φορέα που στηρίζει έντονα την ερευνητική αριστεία, τη διεπιστημονικότητα, την καινοτομία και τη διεθνή συνεργασία. «Μέσω του MNEMOSYNE, είμαστε περήφανοι που συνεισφέρουμε σε αυτό το όραμα και στηρίζουμε τον ενεργό ρόλο της Κύπρου στον ευρύτερο ευρωπαϊκό διάλογο για την πολιτιστική κληρονομιά και την ψηφιακή μεταμόρφωση», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ