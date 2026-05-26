Θυμέλη: Θα επιχορηγηθούν 16 θεατρικές παραγωγές - Εντός του Ιούνη ξεκινά διαβουλεύσεις το Υφ. Πολιτισμού (πίνακας)

Δημοσιεύθηκε 26.05.2026 17:11

Εντός του Ιουνίου 2026 το Υφυπουργείο Πολιτισμού θα προχωρήσει στις απαραίτητες διαβουλεύσεις με τους φορείς του Θεάτρου αναφορικά με την αναθεώρηση του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ για το 2027.

Σε 16 θεατρικές παραγωγές θα κατανεμηθεί συνολικό ποσό ύψους €690.400 μέσω του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ για το β’ εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ για τη χρηματοδότηση επαγγελματικών θεατρικών παραγωγών που ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Το σχέδιο αναμένεται να αναθεωρηθεί με τις διαβουλεύσεις με τους θεατρικούς φορείς να ξεκινούν τον Ιούνιο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η τελική βαθμολογία των 33 αιτήσεων από 21 φορείς αποτελεί συνάρτηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αιτήσεων, τα οποία συνδυάζουν τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά κριτήρια. Τα ποιοτικά κριτήρια αξιολογήθηκαν από πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων, η οποία διορίστηκε από την Υφυπουργό Πολιτισμού.

Στη βάση των προνοιών του Σχεδίου, οι 16 αιτήσεις που εξασφάλισαν την υψηλότερη βαθμολογία θα λάβουν κρατική χορηγία που αφορά στην παραγωγή της θεατρικής παράστασης ή/και στις παραστάσεις σε περιοδεία ή/και που αφορούν ανέβασμα κυπριακού έργου ή/και περιλαμβάνουν δράσεις συμπερίληψης ή/και στις παραγωγές που υποβάλλονται από κοινού από δύο ή περισσότερους φορείς.

Οι φορείς, των οποίων οι θεατρικές παραγωγές έχουν εγκριθεί, θα πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς το Υφυπουργείο εάν αποδέχονται ή όχι τη χορηγία το αργότερο έως τις 26 Ιουνίου 2026 και να προσκομίσουν τα έγγραφα που θα τους ζητηθούν.

Στον Πίνακα Ι, αναγράφονται οι 16 επιτυχούσες θεατρικές παραγωγές και το ποσό της επιχορήγησης. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει το ποσό που ο αιτητής θα καταβάλει για τους συντελεστές της παράστασης αναφορικά με εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων και λοιπών ταμείων εργοδότη, και για το οποίο θα λάβει πρόσθετη χορηγία σύμφωνα με την Παράγραφο ΙΑ.1.(ii) του Σχεδίου.

Δείτε τον πίνακα:

Σε περίπτωση μη αποδοχής χορηγίας από επιτυχούσα παραγωγή, θα χρηματοδοτηθεί η αμέσως επόμενη, σύμφωνα με τον πίνακα με τη συνολική βαθμολογία όλων των προτάσεων που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού για σκοπούς διαφάνειας.

