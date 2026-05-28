Επιτεύγματα της Κυπριακής Προεδρίας AgoraEU & ολοκλήρωση διαπραγματεύσεων για κοινή διακήρυξη, λέει ο Χριστοδουλίδης

Δημοσιεύθηκε 28.05.2026 22:33

Στη συμφωνία για τον κανονισμό AgoraEU και στις προσπάθειες ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για την Κοινή Διακήρυξη «Η Ευρώπη για τον Πολιτισμό, ο Πολιτισμός για την Ευρώπη» στάθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, παρουσιάζοντάς τα ως βασικά επιτεύγματα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, κατά την τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς Europa Nostra 2026 στη Λευκωσία.

Στη δύναμη του πολιτισμού να συνδέει κράτη και λαούς αναφέρθηκε απόψε Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί ευθύνη όλων.

Στον χαιρετισμό του, στην τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Europa Nostra 2026), στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που δεν φέρνει μόνο την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου στην Ευρώπη, και πέραν αυτής, αλλά ταυτόχρονα φωτίζει τη διασύνδεση των πολιτισμών της Ευρώπης.

Πρόσθεσε ότι αυτή η πολιτιστική διάσταση συμπληρώνει και αντανακλά και τις πολιτικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας.

Επεσήμανε ακόμη ότι από την πρώτη μέρα της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, υπό τον τίτλο «Μια αυτόνομη Ένωση, ανοικτή στον κόσμο», η Κυπριακή Προεδρία επικεντρώθηκε στο να φέρει αποτελέσματα για τα θέματα που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή ατζέντα και πέντε μήνες μετά βλέπουμε αυτές τις προσπάθειες να έχουν αποφέρει καρπούς σε όλους τους πυλώνες των προτεραιοτήτων της Προεδρίας μας.

Τόνισε επίσης ότι, ανάμεσα στις προτεραιότητες είναι η προστασία των πολιτιστικών δικαιωμάτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, με ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας πολιτιστικών αγαθών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι ένα από τα κύρια επιτεύγματα της Κυπριακής Προεδρίας ήταν η συμφωνία για τον κανονισμό AgoraEU και οι προσπάθειες για ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και για υπογραφή της Κοινής Διακήρυξης «Η Ευρώπη για τον Πολιτισμό, o Πολιτισμός για την Ευρώπη».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ευχαριστίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Europa Nostra για αποδοχή της πρόσκλησης των Κυπρίων εταίρων τους να διοργανώσουν την ετήσια Συνάντησή τους στη Λευκωσία, την τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα κράτους μέλους της ΕΕ.

Ανέφερε ακόμη ότι το 2026, η πολιτιστική κληρονομιά δέχεται απειλές από τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις συνεχείς ένοπλες συγκρούσεις, την κλιματική αλλαγή, την παγκοσμιοποίηση ακόμη και τον υπερβολικό τουρισμό, σημειώνοντας ότι όλοι έχουμε ευθύνη να προστατεύσουμε τον πολιτισμό έναντι αυτών των απειλών για το καλό των γενεών που έρχονται.

Είπε, τέλος, ότι πολλά μνημεία, ερευνητικά ιδρύματα, πολιτιστικοί φορείς και άτομα από την Κύπρο, έχουν τιμηθεί με τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Europa Nostra) σε διάφορες κατηγορίες, ενώ μερικά εκ των μνημείων βρίσκονται στην ημικατεχόμενη Λευκωσία.