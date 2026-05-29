Υφ.Πολιτισμού: Η πολιτιστική κληρονομιά στο επίκεντρο της βιωσιμότητας και της ευρωπαϊκής πολιτικής

Δημοσιεύθηκε 29.05.2026 18:47

Τον καθοριστικό ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς στην προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της κοινωνικής συνοχής και της ευρωπαϊκής ταυτότητας ανέδειξε την Παρασκευή η Υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ Βασιλική Κασσιανίδου, κατά την έναρξη του European Heritage Policy Agora 2026, που πραγματοποιείται στη Λευκωσία με θέμα «Mare Nostrum: Championing Environmental Sustainability through Heritage».

Χαιρετίζοντας τη διοργάνωση, η κ. Κασσιανίδου ανέφερε ότι η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, υπήρξε διαχρονικά γέφυρα πολιτισμών, ιδεών και εμπειριών. Όπως ανέφερε, η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του νησιού αποτελεί τη σημαντικότερη απόδειξη αυτού του ιστορικού ρόλου.

Την ίδια στιγμή, σημείωσε ότι η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου βρίσκεται αντιμέτωπη με σύνθετες προκλήσεις που απορρέουν από ένοπλες συγκρούσεις, γεωπολιτικές ανακατατάξεις, την κλιματική κρίση, τη μετανάστευση και τον κοινωνικό κατακερματισμό. «Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η πολιτιστική κληρονομιά καθίσταται ταυτόχρονα πιο πολύτιμη και πιο ευάλωτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Υφυπουργός τόνισε ότι η πολιτιστική κληρονομιά αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς ως δύναμη βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας, διαλόγου και ειρήνης, ενώ επεσήμανε ότι σύγχρονες ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το Culture Compass for Europe, το Pact for the Mediterranean και το νέο πρόγραμμα AgoraEU, συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην αξιοποίησή της ως εργαλείου κοινωνικής και περιβαλλοντικής μετάβασης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, όπως είπε, στηρίζεται στο όραμα μιας ισχυρότερης, πιο ανθεκτικής και κοινωνικά συνεκτικής Ευρώπης που επενδύει στους ανθρώπους, στη μνήμη, στη δημιουργία και στον πολιτισμό. «Ο πολιτισμός αναδεικνύεται ως ουσιαστικό εργαλείο πολιτικής συνοχής και ως η σημαντικότερη έκφραση της κοινής μας ευρωπαϊκής ταυτότητας», ανέφερε.

Η κ. Κασσιανίδου χαρακτήρισε ως σημαντικά επιτεύγματα της Κυπριακής Προεδρίας την επί μέρους γενική προσέγγιση για το AgoraEU στο Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού και την επίτευξη προσωρινής συμφωνίας για την Κοινή Διακήρυξη των ευρωπαϊκών θεσμών με τίτλο «Η Ευρώπη για τον Πολιτισμό – Ο Πολιτισμός για την Ευρώπη».

Όπως εξήγησε, το AgoraEU αποτελεί μια νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στήριξης των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων, των μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Παράλληλα, η Κοινή Διακήρυξη επαναβεβαιώνει θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολιτικής, όπως η ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης, η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και η πρόσβαση όλων στον πολιτισμό.

Η Υφυπουργός σημείωσε ότι η Διακήρυξη θα υπογραφεί τον Ιούνιο από τους Προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή ως ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τον πολιτισμό όσο και για την Κυπριακή Προεδρία.

Ανακοίνωσε επίσης ότι την ερχόμενη εβδομάδα η Κύπρος θα φιλοξενήσει την Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Πολιτισμού της ΕΕ, κατά την οποία θα συζητηθούν δύο κρίσιμα ζητήματα: η διασφάλιση των πολιτιστικών δικαιωμάτων και η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

Καταλήγοντας, η κ. Κασσιανίδου ανέφερε ότι η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τον διάλογο, την αμοιβαία κατανόηση και τη μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ λαών και κοινοτήτων, συμβάλλοντας παράλληλα στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και στην οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου μέλλοντος για τη Μεσόγειο και την Ευρώπη.

