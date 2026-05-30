Χορηγία €150.000 ενέκρινε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για το Pafos Aphrodite Festival 2026

Δημοσιεύθηκε 30.05.2026 07:32

Η έγκριση χορηγίας ύψους 150.000 ευρώ από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, για τη στήριξη της όπερας και του θεσμού του Pafos Aphrodite Festival χαιρετίζεται ως σημαντική ενίσχυση για έναν από τους πλέον καταξιωμένους πολιτιστικούς θεσμούς της Κύπρου από τον Δημαρχεύοντα Πάφου Άγγελου Ονησιφόρου.

Η οικονομική στήριξη αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της πολιτιστικής αξίας και της διαχρονικής προσφοράς της διοργάνωσης, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές Σεπτεμβρίου και έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για το λυρικό θέατρο στην Κύπρο, όπως αναφέρει ο κ. Ονησιφόρου σε σχετική του ανακοίνωση.

Εξάλλου σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών κτίζοντας πάνω σε μια παράδοση ποιότητας και αξιοπιστίας σχεδόν 26 ετών, το Pafos Aphrodite Festival επιστρέφει και φέτος με μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών. Όπως αναφέρει στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του 24ου Φεστιβάλ, το Εθνικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Αρμενίας, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, θα παρουσιάσει στον μοναδικό χώρο της Πλατείας του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου δύο παραστάσεις της δημοφιλούς ρομαντικής κωμικής όπερας «L’Elisir d’Amore» («Το Ελιξίριο του Έρωτα») του .

Η παραγωγή αναμένεται να προσφέρει στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία, συνδυάζοντας τη γοητεία της ιταλικής λυρικής παράδοσης με τη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργεί το ιστορικό σκηνικό του .

Το Pafos Aphrodite Festival διοργανώνεται από το 1999 από την εταιρεία Pafos Aphrodite Festival Cyprus, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι ο , και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας.

Η προπώληση των εισιτηρίων αρχίζει το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 μέσω της πλατφόρμας Ticketmaster Κύπρου και του τηλεφωνικού κέντρου 7777 7040, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να εξασφαλίσει έγκαιρα τη θέση του σε ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της χρονιάς.