Στη Λευκωσία οι Υπουργοί Πολιτισμού της ΕΕ: Τεχνητή νοημοσύνη και αρχαιοκαπηλία στο επίκεντρο των εργασιών

Δημοσιεύθηκε 02.06.2026 09:59

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται τα πολιτιστικά δικαιώματα, οι επιπτώσεις από ΑΙ στη δημιουργικότητα και οι προκλήσεις που θέτει η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών σε περιόδους συγκρούσεων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, η Άτυπη Σύνοδος των Υπουργών Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πραγματοποιείται στη Λευκωσία στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026, υπό την προεδρία της Υφυπουργού Πολιτισμού, Δρας Βασιλικής Κασσιανίδου.

Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκονται τα πολιτιστικά δικαιώματα και η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, ζητήματα που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εν μέσω των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός πολιτιστικός τομέας.

Οι Υπουργοί συμμετέχουν σε δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, οι οποίες περιλαμβάνουν εισαγωγικές παρεμβάσεις κεντρικών ομιλητών και ανταλλαγή απόψεων. Η πρώτη επικεντρώνεται στις πολιτικές για τη διασφάλιση του πολιτισμού ως δημοκρατικού δημόσιου αγαθού, με έμφαση στα πολιτιστικά δικαιώματα, τη δημιουργικότητα και τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στον πολιτιστικό τομέα.

Η δεύτερη συζήτηση επικεντρώνεται στις προκλήσεις που προκύπτουν από ένοπλες συρράξεις και στις νομοθετικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

Προηγήθηκαν τη Δευτέρα οι αφίξεις των αντιπροσωπειών και ξεναγήσεις σε μουσεία της Λευκωσίας, στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της διοργάνωσης.