Τζον Μπατίστ, Ολίβια Ροντρίγκο και Silk Sonic μεγάλοι νικητές στην 64η τελετή των Grammy

Δημοσιεύθηκε 05.04.2022 08:08

Ο Τζον Μπατίστ ήταν ο μεγάλος νικητής της 64ης τελετής απονομής των βραβείων Grammy κερδίζοντας στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς.



Η βραδιά απονομής των βραβείων της Εθνικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ με παρουσιαστή τον Τρέβορ Νόα μεταδόθηκε ζωντανά από το MGM Grand Garden Arena στο Λας Βέγκας.



Ο Μπατίστ φαινόταν σοκαρισμένος στη θέση του προτού ανέβει στη σκηνή. «Λατρεύω τη μουσική, παίζω από μικρό παιδί. Είναι κάτι περισσότερο από ψυχαγωγία για μένα. Είναι μια πνευματική άσκηση», είπε ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός, ο οποίος ήταν υποψήφιος σε 11 κατηγορίες και κέρδισε πέντε Grammy. Η Ολίβια Ροντρίγκο απέσπασε Grammy στην κατηγορία Καλύτερο Ποπ Φωνητικό κλμπουμ για το "Sour" και αφιέρωσε τη νίκη στους γονείς της.



Ο Τζάρεντ Λέτο της απένειμε το βραβείο. Η Ροντρίγκο κέρδισε επίσης βραβείο στην κατηγορία Καλύτερη Νεοεμφανιζόμενη Καλλιτέχνης τον οποίο απένειμαν οι Dua Lipa και Meghan Thee Stallion. «Αυτό είναι το μεγαλύτερο όνειρό μου που έγινε πραγματικότητα», είπε η Ολίβια Ροντρίγκο, όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το Grammy.



Οι Silk Sonic, ντουέτο της R&B, που αποτελείται από τους Μπρούνο Μαρς και κντερσον Πάακ κέρδισε βραβεία στις κατηγορίες Τραγούδι της Χρονιάς και Ηχογράφηση της Χρονιάς για το "Leave the Door Open". «Πραγματικά προσπαθούμε όσο περισσότερο μπορούμε για να παραμείνουμε σεμνοί σε αυτό το σημείο», είπε ο Πάακ, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο Ηχογράφηση της Χρονιάς και δήλωσε ότι τα ποτά είναι κερασμένα από το ντουέτο στους συνυποψήφιούς τους. Οι Doja Cat και SZA κέρδισαν στην κατηγορία Καλύτερη Ερμηνεία Ποπ Ντουέτου/Συγκροτήματος για το επιτυχημένο τραγούδι τους "Kiss Me More".



Οι Silk Sonic ήταν οι πρώτοι που ανέβηκαν στη σκηνή και ερμήνευσαν το τραγούδι τους "777". Ο Τρέβορ Νόα ανέβηκε στη σκηνή μετά τους Silk Sonic και αστειεύτηκε για κάποιους από τους υποψήφιους και για το πρόσφατο περιστατικό στην τελετή απονομής των Oσκαρ, κατά την οποία ο Γουίλ Σμιθ χαστούκισε τον Κρις Ροκ. «Δεν βάζουμε ονόματα ανθρώπων στο στόμα μας», αστειεύτηκε ο Τρέβορ Νόα, αναφερόμενος σε όσα είπε ο Σμιθ στον Ροκ.



Η Ροντρίγκο ερμήνευσε το επιτυχημένο τραγούδι της "Drivers License" μπροστά σε ένα σκοτεινό δρόμο. Ο J Balvin την ακολούθησε και ερμήνευσε το "Que Mas Pues?" μαζί με τη Μαρία Μπεσέρα. Οι BTS ερμήνευσαν με έναν ξεχωριστό τρόπο το τραγούδι τους "Butter" σαν ταινία δράσης συνδυασμένη με χορευτικές κινήσεις. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς προβλήθηκε βίντεο με σημαντικές στιγμές της καριέρας του Τέιλορ Χόκινς, του ντράμερ των Foo Fighters που πέθανε στις 25 Μαρτίου.



Η Μπίλι Aιλις τραγούδησε το "Happier Than Ever" φορώντας T-shirt με την εικόνα του. Ο Τρέβορ Νόα εξήγησε ότι οι Foo Fighters είχαν προγραμματίσει να τραγουδήσουν στην τελετή απονομής των Grammy, αλλά η εμφάνισή τους ακυρώθηκε λόγω του θανάτου του Χόκινς.



Οι νικητές της 64ης τελετής απονομής των βραβείων Grammy στις κυριότερες κατηγορίες:



Ηχογράφηση της Χρονιάς "Leave the Door Open" - Silk Sonic

Αλμπουμ της Χρονιάς "We Are" Τζον Μπατίστ Τραγούδι της Χρονιάς "Leave the Door Open" Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II & Bruno Mars, (Silk Sonic)

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης "Drivers License" Olivia Rodrigo

Καλύτερη Ερμηνεία Ποπ Ντουέτου/Συγκροτήματος "Kiss Me More", Doja Cat Featuring SZA

Καλύτερο Aλμπουμ Παραδοσιακής Ποπ "Love For Sale" Tony Bennett & Lady Gaga

Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Αλμπουμ "Sour" Olivia Rodrigo

Καλύτερη Ηχογράφηση Χορευτικής/Ηλεκτρονικής Μουσικής "Alive" Rufus Du Sol

Καλύτερο Μουσικό Αλμπουμ Χορευτικής/Ηλεκτρονικής Μουσικής "Subconsciously" Black Coffee

Καλύτερο Αλμπουμ Σύγχρονης Ορχηστρικής Μουσικής Ορχηστρικό "Tree Falls" Taylor Eigsti

Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία "Making a Fire" Foo Fighters

Καλύτερη Μέταλ Ερμηνεία "The Alien" Dream Theater

Καλύτερο Ροκ Αλμπουμ "Medicine at Midnight" (WINNER)

Καλύτερο Ροκ Τραγούδι "Waiting on a War" Dave Grohl, Taylor Hawkins, Rami Jaffee, Nate Mendel, Chris Shiflett και Pat Smear, (Foo Fighters) Καλύτερο Αλμπουμ Alternative Μουσικής "Daddy`s Home" St. Vincent

Καλύτερη R&B Ερμηνεία "Leave the Door Open" Silk Sonic

Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Ερμηνεία "Fight for You" H.E.R.

Καλύτερο Progressive R&B κλμπουμ "Table for Two" Daye Καλύτερο R&B Τραγούδι "Leave the Door Open" (WINNER) Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II and Bruno Mars, συνθέτες (Silk Sonic)

Καλύτερο R&B Αλμπουμ "Family Ties" Baby Keem featuring Kendrick Lamar

Καλύτερη Μελωδική Ραπ Ερμηνεία "Hurricane" Kanye West featuring the Weeknd and Lil Baby

Καλύτερο Ραπ Αλμπουμ "Call Me If You Get Lost" Tyler, the Creator Καλύτερο Ραπ Τραγούδι "Jail" Dwayne Abernathy, Jr., Shawn Carter, Raul Cubina, Michael Dean, Charles . Njapa, Sean Solymar, Kanye West and Mark Williams, συνθέτες (Kanye West featuring Jay-Z)

Καλύτερη Κάντρι Σόλο Ερμηνεία "You Should Probably Leave" Κρις Στέιπλετον

Καλύτερη Ερμηνεία Κάντρι Ντουέτου/Συγκροτήματος "Younger Me" Brothers Osborne

Καλύτερο Κάντρι Αλμπουμ "Starting Over" Κρις Στέιπλετον Καλύτερο Κάντρι Τραγούδι "Cold" Dave Cobb, J.T. Cure, Derek Mixon and Chris Stapleton, συνθέτες (Κρις Στέιπλετον)

Καλύτερο New Age κλμπουμ "Divine Tides" Stewart Copeland and Ricky Kej

Καλύτερο Τζαζ Φωνητικό Αλμπουμ "Songwrights Apothecary Lab" Best Improvised Jazz Solo Καλύτερο Improvised Jazz Σόλο "Humpty Dumpty (Set 2)" Chick Corea

Καλύτερο Τζαζ Ορχηστρικό Αλμπουμ "Skyline" Ron Carter, Jack DeJohnette και Gonzalo Rubalcaba

Καλύτερο κλμπουμ Τζαζ Μεγάλου Συνόλου "For Jimmy, Wes and Oliver" Christian McBride Big Band

Καλύτερο Λάτιν Τζαζ Αλμπουμ "Mirror Mirror" Eliane Elias with Chick Corea and Chucho Valdes

Καλύτερη Ερμηνεία/Καλύτερο Τραγούδι Γκόσπελ "Never Lost" CeCe Winans Chris Brown, Steven Furtick και Tiffany Hammer, συνθέτες Καλύτερη Σύγχρονη Ερμηνεία/Τραγούδι Χριστιανικής Μουσικής "Believe for It" CeCe Winans Dwan Hill, Kyle Lee, CeCe Winans and Mitch Wong, συνθέτες

Καλύτερο Γκόσπελ Αλμπουμ "Believe for It" CeCe Winans

Καλύτερο Αλμπουμ Χριστιανικής Μουσικής "Old Church Basement" Elevation Worship and Maverick City Music

Καλύτερο Αλμπουμ Roots Gospel "My Savior" Carrie Underwood

Καλύτερο Ποπ Λάτιν Αλμπουμ "Mendo" Alex Cuba Καλύτερο κλμπουμ Musica Urbana "El Ultimo Tour Del Mundo" Bad Bunny Καλύτερο Λάτιν Ροκ ή Alternative Αλμπουμ "Origen" Juanes