Εγκαινιάστηκε η πλατφόρμα «Filmmakers for Ukraine» της Crew United

Δημοσιεύθηκε 06.04.2022 10:59

Μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα εγκαινιάστηκε με σκοπό να προσφέρει υποστήριξη σε Ουκρανούς που εργάζονται στον κινηματογραφικό κλάδο και όχι μόνο. Η ιστοσελίδα «Filmmakers-for-Ukraine» δημιουργήθηκε από το διεθνές κινηματογραφικό δίκτυο Crew United, που φέρνει κοντά ανθρώπους του χώρου, παρέχοντάς τους χρήσιμες και έγκυρες πληροφορίες.



Σε συνεργασία με ενώσεις επαγγελματιών, οργανισμούς και πολυάριθμους συναδέλφους από την κινηματογραφική βιομηχανία, η πλατφόρμα θα προσφέρει υποστήριξη από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες σε Ουκρανούς κινηματογραφιστές και τις οικογένειές τους, καθώς και σε μειονεκτούσες ομάδες και μειονότητες, όπως BIPoC, LGBTQIA+, Roma, ανθρώπους με αναπηρίες, παιδιά, αρρώστους και ηλικιωμένους.



«Η αποστολή μας ουσιαστικά είναι να διασυνδέουμε τους ανθρώπους προκειμένου να κάνουν ταινίες μαζί, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ακόμη πιο σημαντικό να ενώσουμε ανθρώπους για να βοηθήσουμε ανθρώπους», επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της Crew United, Oliver Zenglein, αξιοποιώντας τους πόρους από το εκτεταμένο δίκτυό του για βοήθεια.



Η πλατφόρμα παρέχει στους κατοίκους της Ουκρανίας, οι οποίοι αναζητούν βοήθεια, και σε όσους επιθυμούν να προσφέρουν υποστήριξη, πληροφορίες σχετικά με μετακίνηση, καταφύγιο, εργασία, ιατρική βοήθεια, τρόφιμα, είδη ένδυσης, καθώς και επαφές για ψυχολογική και νομική βοήθεια.



