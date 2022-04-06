Εγκαινιάστηκε η πλατφόρμα «Filmmakers for Ukraine» της Crew United

Μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα εγκαινιάστηκε με σκοπό να προσφέρει υποστήριξη σε Ουκρανούς που εργάζονται στον κινηματογραφικό κλάδο και όχι μόνο. Η ιστοσελίδα «Filmmakers-for-Ukraine» δημιουργήθηκε από το διεθνές κινηματογραφικό δίκτυο Crew United, που φέρνει κοντά ανθρώπους του χώρου, παρέχοντάς τους χρήσιμες και έγκυρες πληροφορίες.
Σε συνεργασία με ενώσεις επαγγελματιών, οργανισμούς και πολυάριθμους συναδέλφους από την κινηματογραφική βιομηχανία, η πλατφόρμα θα προσφέρει υποστήριξη από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες σε Ουκρανούς κινηματογραφιστές και τις οικογένειές τους, καθώς και σε μειονεκτούσες ομάδες και μειονότητες, όπως BIPoC, LGBTQIA+, Roma, ανθρώπους με αναπηρίες, παιδιά, αρρώστους και ηλικιωμένους.
«Η αποστολή μας ουσιαστικά είναι να διασυνδέουμε τους ανθρώπους προκειμένου να κάνουν ταινίες μαζί, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ακόμη πιο σημαντικό να ενώσουμε ανθρώπους για να βοηθήσουμε ανθρώπους», επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της Crew United, Oliver Zenglein, αξιοποιώντας τους πόρους από το εκτεταμένο δίκτυό του για βοήθεια.
Η πλατφόρμα παρέχει στους κατοίκους της Ουκρανίας, οι οποίοι αναζητούν βοήθεια, και σε όσους επιθυμούν να προσφέρουν υποστήριξη, πληροφορίες σχετικά με μετακίνηση, καταφύγιο, εργασία, ιατρική βοήθεια, τρόφιμα, είδη ένδυσης, καθώς και επαφές για ψυχολογική και νομική βοήθεια.
Εξειδικευμένη σε πληροφορίες από την κινηματογραφική βιομηχανία, το «Filmmakers-for-Ukraine» περιέχει προσφορές βοήθειας, εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων, υπομνήματα και προσφυγές από την κινηματογραφική βιομηχανία. Περιλαμβάνει επίσης, μια σελίδα επιμελημένη από κινηματογραφικούς συντάκτες με πηγές σημαντικών ντοκιμαντέρ και ταινιών μυθοπλασίας για την Ουκρανία, αλλά και ένα blog που αναφέρει σημαντικές πολιτιστικές δραστηριότητες για την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία και δημοσιεύει επείγουσες εκκλήσεις για βοήθεια από άτομα τα οποία έχουν ανάγκη. Επιπλέον, η αγορά εργασίας και διαμονής στην Crew United πρόκειται να επεκταθεί, προκειμένου να επιτρέψει τη διαφήμιση θέσεων εργασίας και ευκαιριών στέγασης για Ουκρανούς κινηματογραφιστές.
«Με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα εστιάζουμε στη δουλειά, τις προσφορές και το δίκτυο επαφών των εμπνευστών στον κλάδο μας, διότι έχουμε εξαιρετικές επαφές εκεί», δηλώνει ο Oliver Zenglein. H Crew United δραστηριοποιείται στην Γερμανία εδώ και είκοσι έξι χρόνια, στην Πολωνία και την Γαλλία εδώ και ένα χρόνο και σύντομα ανοίγει στην Λιθουανία, την Ρουμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Η πλατφόρμα ήδη περιλαμβάνει πληροφορίες για βοήθεια και δραστηριότητες στην Πολωνία, την Λιθουανία, την Ρουμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ακόμη περισσότερες πληροφορίες προστίθενται διαρκώς.
Έκκληση για βοήθεια και υποστήριξη
«Η πλατφόρμα 'Filmmakers-for-Ukraine' έχει στηθεί σε χρόνο μηδέν και την αναπτύσσουμε κάθε μέρα. Είμαστε πάντα ευγνώμονες για όποιον θέλει να βοηθήσει», είναι το κάλεσμα από την συντακτική ομάδα της Crew United. «Αναζητούμε συνεργάτες και υποστηρικτές από τον κλάδο οι οποίοι να μπορούν να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες και να ειδοποιούν για προγραμματισμένες δραστηριότητες. Χρειαζόμαστε επειγόντως εθελοντές για να μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε τις πληροφορίες μας καλά δομημένες και επίκαιρες».
Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να επικοινωνήσει εδώ
