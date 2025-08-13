Έφυγε από τη ζωή η Καλλιόπη Σπύρου: Μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της Κυπριακής έντεχνης μουσικής

Δημοσιεύθηκε 13.08.2025 08:30

Το ταλέντο της ξεδιπλώνεται με τη συμμετοχή της στη χορωδία των Λαϊκών Οργανώσεων Λευκωσίας και με την παρότρυνση του μαέστρου, εγγράφεται στην μουσική ακαδημία του Γιώργου Αρβανιτάκη.

Έφυγε από τη ζωή η Καλλιόπη Σπύρου, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και χαρακτηριστικές φωνές της Κυπριακής και έντεχνης-μελοποιημένης μουσικής, με επιτυχίες που αποτελούν πια μέρος της μουσικής παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Μια εξαιρετική λυρική σοπράνο, προικισμένη με μεταλλική φωνή που την ανέδειξε σαν την πιο άρτια ερμηνεύτρια δημοτικών και έντεχνων τραγουδιών.

Σύμφωνα με τον μουσικοσυνθέτη Ανδρέα Αρτέμη ο οποίος συνεργάστηκε μαζί της, η Καλλιόπη Σπύρου από την παιδική της ηλικία έτρεφε μεγάλη αγάπη για το τραγούδι.

Ακολουθεί η γνωριμία της με τον μακαριστό Αχιλλέα Λυμπουρίδη με τον οποίο συνεργάζεται σημειώνοντας όλο και μεγαλύτερες επιτυχίες που μένουν ανεξίτηλες στο χρόνο. Διακρίνεται όπου και εάν συμμετέχει και εκπροσωπεί την πατρίδα μας σε Παγκόσμια Φεστιβάλ.

Η σπουδαιότερη της διάκριση μέσα από την 40χρονη επιτυχημένη καλλιτεχνική της πορεία είναι αναμφίβολα η αποδοχή με την οποία αγκάλιασε και αγάπησε ο κόσμος τις διαχρονικές ερμηνείες της όπως "Μαύρα μάθκια", "Η Μαρικκού", "Η Δροσούλα", "Η Αππωμένη" κ.ά.", αναφέρει ο μουσικοσυνθέτης Ανδρέας Αρτέμης σε ανάρτηση του. Γεννήθηκε στην Κυθραία το 1932 από φτωχή οικογένεια. Ήταν το έκτο και το πιο μικρό παιδί της οικογένειας.

Μετά τον πρόωρο θάνατο του πατέρα της, 8 χρονών, μετακομίζει με την οικογένειά της στη Λευκωσία όπου από πολύ μικρή ηλικία μπήκε στη βιοπάλη. Σε ηλικία δεκατεσσάρων χρονών, με την προτροπή του αδελφού της έγινε μέλος της χορωδίας των Λαϊκών Οργανώσεων Λευκωσίας.

Ο μαέστρος Ζαχαρίας Χαβάς σύντομα την όρισε σολίστ της χορωδίας και ταυτόχρονα τη παρότρυνε να γραφτεί στη Μουσική Ακαδημία του Γιώργου Αρβανιτάκη. Βασικός σταθμός στην πορεία της καριέρα της ήταν η γνωριμία της με τον Αχιλλέα Λυμπουρίδη, με τον οποίο συνεργάστηκε συστηματικά μέχρι και τον θάνατό του, το 2006. Μαζί του ξεκινά μια πολύχρονη επιτυχημένη καλλιτεχνική πορεία στο λαϊκό και στο έντεχνο κυπριακό τραγούδι. Αρχικά ερμήνευσε τις ωραιότερές του συνθέσεις σε στίχους γνωστών κυπρίων ποιητών σε κυπριακή διάλεκτο, Λιπέρτη, Πασιαρδή, Μόντη, Ροδίνη και στη συνέχεια σε στίχους Τ. Ανθία, Θ. Πιερίδη, Γ. Σεφέρη, Ε. Π. Πετρώνδα. Το 1964 κάνει την πρώτη της εμφάνιση σε τηλεοπτικό μουσικό πρόγραμμα του ΡΙΚ και το κοινό της Κύπρου γνωρίζει το έντεχνο κυπριακό τραγούδι με πρωτεργάτη τον Αχιλλέα Λυμπουρίδη και από τότε ακολούθησαν πολλές άλλες εμφανίσεις.

Το 1966 εκδίδει με τον Αχιλλέα Λυμπουρίδη τους πρώτους μικρούς δίσκους με το Ματσικόριδον, την Βρύσην, το Βούττημαν ήλιου, το Γαινεκάτον και άλλα. Σημαντικός σταθμός στην καλλιτεχνική της πορεία ήταν και η γνωριμία και συνεργασία της με τον μουσικοσυνθέτη Αρμάνδο Τζιοζεφέν, μαζί με τον οποίο δημιουργούν ορχήστρα, με την οποία παίρνουν μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Εκπροσωπεί την πατρίδα μας σε Παγκόσμια Φεστιβάλ και Φεστιβάλ Νεολαίας, συμμετέχει σε άλλες εκδηλώσεις και συναυλίες όπου διακρίνεται, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο, Μόσχα, Ρουμανία, Βουλγαρία. Η μουσική κληρονομιά της μικρής μας πατρίδας θα ήταν τόσο φτωχή αν δεν είχαμε τη Καλλιόπη Σπύρου στην ερμηνεία τραγουδιών του Λυμπουρίδη και τις αλησμόνητες διασκευές του σε παραδοσιακά τραγούδια της Κύπρου, με μια σοπράνο να αφήνει κατάπληκτα τα πλήθη με τις ερμηνείες της σημειώνει ο μουσικοσυνθέτης.

Αν οι Κύπριοι είπε, " έδιναν σημασία στόν δικό τούς πολιτισμού, μουσική, προ'ι'όντα, ιστορία, θα αγαπούσαμε και την χώρα μας περισσότερο. Την δική μας διάλεκτο, τούς δικούς κλασσικούς και λα'ι'κούς ποιητές. Ευτυχώς πρόλαβαν και την τίμησαν με το βραβείο Τεύκρου Ανθία το 2019".

Η σπουδαιότερη της διάκριση μέσα από την 40χρονη επιτυχημένη καλλιτεχνική της πορεία είναι αναμφίβολα η αποδοχή με την οποία αγκάλιασε και αγάπησε ο κόσμος τις διαχρονικές ερμηνείες της.

Η τραγουδιστική της καριέρα έκλεισε, συνεχίζει ο κ. Αρτέμης, με τη δική τους συνεργασία με τις "Τρίλες στο Φως" (cd 2006) που ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο δώδεκα συνθέσεις του (σε στίχους Γιώργου Σοφοκλέους και μεσοπλεμικών ποιητών, καθώς και δυο παραδοσιακά τραγούδια της Κύπρου σε διασκευές μου).

Την επόμενη χρονιά (2007) με τον σύζυγο της Γρηγόρη, είχαν ανθολογήσει σε διπλό cd, ερμηνείες της σε μουσική Λυμπουρίδη, Τζοζεφέν, Κοτσώνη, Βιολάρη, Αρτέμη κ.α. Στο ραδιοφωνικό του αρχείο ο μουσικοσυνθέτης Ανδρέας Αρτέμης διατηρεί όλες τις συνομιλίες τους από εκπομπές του, όπως κι όλο τον πλούτο των ερμηνειών της. Δίκαια την χαρακτήρισαν ως Αηδόνι της Κύπρου.

Αιωνία θα μένει η Φωνή και η μνήμη της καταλήγει ο κ. Αρτέμης.