Απάντηση Ριάλτο για έκθεση Ελεγκτικής: Η Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της για την αβεβαιότητα

Δημοσιεύθηκε 11.09.2025 15:42

Η πρόεδρος του ΔΣ του Θεάτρου, σε σχετική επιστολή, δηλώνει πως "για 26 χρόνια δεν έχει παρατηρηθεί καμία οικονομική ή διαχειριστική ανωμαλία".

Την απάντηση του δίνει το θέατρο Ριάλτο σχετικά με τις αναφορές της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε ειδική έκθεσή της, που είδε το φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2025. Η έκθεση σημειώνεται, κάνει εκτενή αναφορά στην περίπτωση του θεάτρου Ριάλτου και την «κατά Χάριν» χορηγίαν που λαμβάνει από το Υπουργείο Οικονομικών, κάνοντας λόγο για άνιση μεταχείριση.

Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Θεάτρου Ριάλτο, Δάφνη Πίττα Διογένους, σε σχετική επιστολή δηλώνει πως "για 26 χρόνια δεν έχει παρατηρηθεί καμία οικονομική ή διαχειριστική ανωμαλία".

Προσθέτει πως "το θέατρο βρέθηκε στα περιουσιακά στοιχεία της ΣΕΔΙΠΕΣ, ενώ εκκρεμεί, σύμφωνα και με δηλώσεις πολιτειακών αξιωματούχων, η ανάληψη της ιδιοκτησίας του από το κράτος".

Παράλληλα κάνει αναφορά στους διάφορους τρόπους με τους οποίους εξασφαλίζει χορηγίες και διευκρινίζει πως τα οικονομικά του ελέγχουν τα υπουργεία Οικονομικών και Πολιτισμού, ενώ τονίζει τη σημασία του έργου που προσφέρει.

Αυτούσια η επιστολή:

Σχετικά με δημοσιεύματα που ακολούθησαν τη νέα Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ημερ. 9/9/2025 για τις «κατά Χάριν» χορηγίες που καταβάλλονται από το Υπουργείο Οικονομικών, το Θέατρο Ριάλτο επιθυμεί όπως διευκρινίσει τα ακόλουθα:

Το Θέατρο Ριάλτο διασώθηκε και λειτουργεί με τη σημερινή του μορφή από το 1999, χάρη στη επένδυση εκατομμυρίων του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού με αποστολή την αξιοποίηση των οργανωτικών, διοικητικών και τεχνικών του πόρων και υποδομών στην ανάπτυξη της πολιτιστικής παραγωγής, των θεσμών, της εξωστρέφειας και της πολιτιστικής αποκέντρωσης.

Μέσα από ετήσια προγράμματα, αλλά και συνέργειες και συνεργασίες, το Θέατρο Ριάλτο υποστηρίζει για 26 χρόνια συστηματικά και με διαφάνεια τη σύγχρονη κυπριακή δημιουργία και τους καλλιτέχνες που ζουν στην Κύπρο, ενώ εργάζεται για την ανάπτυξη και διεύρυνση θεσμών και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς των παραστατικών τεχνών.

Όλοι οι πόροι του Οργανισμού εξαντλούνται σε προγράμματα στήριξης και ανάδειξης της εγχώριας δημιουργίας και παραγωγής και την κάλυψη εξόδων υποδομών και ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός περιορισμένης ευθύνης δεν δημιουργεί οποιαδήποτε πλεονάσματα.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του Θεάτρου, η Πολιτεία μέσω πολλαπλών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, με τελευταία την απόφαση αριθμού 88.630 ημερομηνίας 27/11/ 2019, επιβεβαίωσε τη χορηγία ύψους 120.000 Ευρώ από τις τότε Πολιτιστικές Υπηρεσίες στη βάση της αποστολής του Θεάτρου αλλά και της θεσμοθέτησης της συν-διοργάνωσης και φιλοξενίας των πιο κάτω κρατικών φεστιβάλ, που απαιτούν χρήση του Θεάτρου πέραν των 70 ημερών ετήσια:

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος (2001-) Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους (2000-) Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού (2000-) Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου (2001-) Πλατφόρμα Τζαζ και Μουσικών του Κόσμου (2014-). Επιπλέον διοργανώνει την ετήσια μεταφορά του Φεστιβάλ Δράμας στην Κύπρο και κάθε διετία το Showcase Χορογραφίας Κύπρου (2020-).

Με τον τερματισμό της οικονομικής αρωγής του Θεάτρου από το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού, το θέατρο βρέθηκε στα περιουσιακά στοιχεία της ΣΕΔΙΠΕΣ, ενώ εκκρεμεί, σύμφωνα και με δηλώσεις πολιτειακών αξιωματούχων, η ανάληψη της ιδιοκτησίας του από το κράτος.

Στο πλαίσιο αυτής της εκκρεμότητας το Υπουργείο Οικονομικών ανέλαβε ως όφειλε ηθικά τη στήριξη του Θεάτρου με ετήσια χορηγία ύψους 250.000 Ευρώ, μέρος της οποίας αξιοποιείται για τις ανάγκες συντήρησης, επιδιόρθωσης και αναβάθμισης του κτιρίου και των υποδομών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Θεάτρου εδώ και χρόνια υποδεικνύει προς το κράτος την ανάγκη επίλυσης της εκκρεμότητας τόσο της ιδιοκτησιακής, όσο και της διαχειριστικής. Το Θέατρο Ριάλτο, παραμένει ζωντανό χάρη στην μη αμειβόμενη συμβολή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στις άοκνες προσπάθειες του προσωπικού του.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συναντήσεις με όλους τους αξιωματούχους, με όλα τα αρμόδια σώματα, έχουν σταλεί πολλαπλά υπομνήματα, έχουν πραγματοποιηθεί τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, υπενθυμίσεις κ.α., ακόμα όμως δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση επί του θέματος

Δυστυχώς όμως το Θέατρο λειτουργεί τα τελευταία χρόνια υπό καθεστώς αβεβαιότητας, γεγονός που σε συνδυασμό με την στοχευμένη παραπληροφόρηση, επηρεάζει τόσο τον προγραμματισμό, όσο και την αποτελεσματικότητα του. Η αποχώρηση στελεχών του τους τελευταίους 4 μήνες είναι ενδεικτική του αισθήματος ανασφάλειας που επικρατεί.

Το Δ.Σ. του Θεάτρου κρίνει ότι η ευθύνη για την καθυστέρηση στην επίλυση αυτής της εκκρεμότητας ουδόλως βαραίνει το Θέατρο Ριάλτο, το οποίο λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια, καθώς ο προγραμματισμός του και οι ετήσιοι λογαριασμοί του ελέγχονται και αποστέλλονται στα Υπουργεία Οικονομικών και Πολιτισμού. Για 26 χρόνια δεν έχει παρατηρηθεί καμία οικονομική ή διαχειριστική ανωμαλία.

Όσο αφορά στην έλλειψη κριτηρίων για τη λειτουργία του Θεάτρου, γεγονός για το οποίο και πάλι δεν έχει την ευθύνη το Θέατρο Ριάλτο, από τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων κρατικών φορέων, στους οποίους απευθύνθηκε σχετικά η Ελεγκτική Υπηρεσία το 2022 (Υπουργείο Οικονομικών, Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Υφυπουργείο Πολιτισμού) δεν προέκυψε οτιδήποτε μεμπτό σχετικά, που να συνιστά άνιση μεταχείριση σε σχέση με άλλους πολιτιστικούς φορείς. Eπίσης ενημερώνουμε ότι για τις συνδιοργανώσεις έχουν καταγραφεί κριτήρια από το Υφυπουργείο Πολιτισμού και υπάρχουν συμβόλαια που τις διέπουν τα οποία έχουν εγκριθεί από τη Νομική υπηρεσία. Επιπλέον το Θέατρο Ριάλτο δεν συνιστά θεατρικό ίδρυμα ούτε ανταγωνίζεται άλλους κρατικούς/ δημοτικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς ώστε να δημιουργείται οποιαδήποτε ανισότητα. Το θέατρο δεν προσφέρει απλά υπηρεσίες στη διοργάνωση των πολιτειακών φεστιβάλ αλλά τα έχει συν-δημιουργήσει και αναπτύξει ως εταίρος των Πολιτιστικών Υπηρεσιών.

Επιφυλασσόμαστε να τοποθετηθούμε εκτενέστερα επί της Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας οπουδήποτε κληθούμε αρμοδίως.

Δάφνη Πίττα Διογένους

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου