Η Πάφος έχει τη δική της θεατρική ομάδα - «Η μαριχουάνα της μαμάς είναι πιο γλυκιά»

Δημοσιεύθηκε 20.09.2025 11:37

Γράφει η Κική Περικλέους

Ο Θεατρικός Όμιλος Πάφου ιδρύθηκε εδώ και 17 χρόνια (2008) από μια ομάδα εθελοντών, κυρίως εκπαιδευτικών, με πρωτεργάτρια τη φιλόλογο Ευθυμία Λεμονιάτη, με μοναδικό σκοπό να συνδράμει στην πολιτιστική ζωή της πόλης της Πάφου και είναι καθαρά εθελοντικό και αφιλοκερδές θεατρικό σωματείο. Ο «Π» συνομίλησε με τη σκηνοθέτιδα του Θεατρικού Ομίλου Πάφου από το 2017, Μαρία Αθανασίου Τάκη, διδάκτωρ θεατρικών σπουδών. Η κ. Αθανασίου έχει κάνει τέσσερις παραγωγές με τον Θεατρικό Όμιλο Πάφου. Ο ΘΟΠ, σημειώνει, λειτουργεί δυο θεατρικές σκηνές, την παιδική και τη σκηνή για ενήλικες, ανεβάζοντας δύο παραστάσεις τον χρόνο.

Επιπρόσθετα συμμετέχει κάθε χρόνο στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, καθώς και σε άλλα φεστιβάλ εντός και εκτός Κύπρου (Πανελλήνιο Φεστιβάλ Δήμου Μονεμβασιάς, Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ιεράπετρας Κρήτης, Πανελλήνιο Φεστιβάλ Δήμου Θερμαϊκού, Χειμερινό Φεστιβάλ του ομίλου Κοντεατών και φίλων Τέρψις Λάρνακας, Ερασιτεχνικό Φεστιβάλ Λυμπιών, Εβδομάδα Θεάτρου της ομάδας Άδωνις Ιδαλίου, ενώ έχει διακριθεί με βραβεία για τη δουλειά του τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Υπεύθυνη της σκηνής ενηλίκων είναι η φιλόλογος-θεατρολόγος Μαρίνα Αθανασίου Τάκη και της παιδικής σκηνής η φιλόλογος Ευθυμία Λεμονιάτη. Αρωγοί στην προσπάθεια του ομίλου είναι πάντοτε η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου, ο Δήμος Πάφου, καθώς και άλλοι φορείς από την ευρύτερη κοινωνία της πόλης. Ανέφερε πως όσοι συμμετέχουν στον Θεατρικό Όμιλο Πάφου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εντελώς δωρεάν, ενώ ο όμιλος στηρίζεται αποκλειστικά στις εισπράξεις από τα εισιτήρια των παραστάσεων γενικά για όλα τα έξοδά του.

Από τις 24/09 η ομάδα, μετά από εννέα μήνες προετοιμασίας, ανεβάζει την κωμωδία του Ντάριο Φο «Η μαριχουάνα της μαμάς είναι πιο γλυκιά». Το έργο, όπως εξήγησε, αποτελεί ύμνο προς την τέχνη του θεάτρου με πικρές δόσεις αλήθειας και τραγικής πραγματικότητας. Πρόσθεσε πως στο έργο οι κραυγές πόνου είναι πιο δυνατές από το κωμικό στοιχείο. Η παράσταση κάνει πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου 2025 στο Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου, στις 8μ.μ. Θα ακολουθήσει περιοδεία. Η σκηνοθεσία, διασκευή και τα κοστούμια ανήκουν στη Μαρίνα Αθανασίου Τάκη, τα σκηνικά στον Σάββα Αθανασίου & την Παναγιώτα Μιχαήλ, η μουσική είναι της Στέλλας Βοσκαρίδου και στους βασικούς ρόλους θα δούμε τους Μαρία Καλογήρου, Γιάννη Κωμοδρόμο, Παναγιώτα Μιχαήλ, Δημητριάνα Καλογήρου, Στέφανο Ζαβρό, Αντώνιο Χαραλάμπους.