Από τον Ντα Βίντσι μέχρι τον Ρέμπραντ: Οι πιο διάσημες ληστείες μουσείων στην ιστορία

Δημοσιεύθηκε 30.10.2025 14:10

Κλέφτες φέρεται να έκλεψαν εννέα πολύτιμα κοσμήματα από το Λούβρο αλλά δεν είναι η πρώτη τολμηρή ληστεία στο μουσείο. Ακολουθεί μια ματιά σε μερικές άλλες διάσημες ληστείες μουσείων παγκοσμίως.

Κλέφτες φέρεται να έκλεψαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας στο Λούβρο, χρησιμοποιώντας έναν καλαθοφόρο ανελκυστήρα για να φτάσουν στο μουσείο το πρωί της Κυριακής.

Η παράτολμη ληστεία στο πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου σημειώθηκε την ώρα που οι τουρίστες βρίσκονταν μέσα στην Πινακοθήκη Απόλλων, όπου εκτίθεται μέρος των γαλλικών κοσμημάτων του Στέμματος.

Η ληστεία στο φως της ημέρας, περίπου 30 λεπτά μετά το άνοιγμα του Μουσείου, με τους επισκέπτες να βρίσκονται ήδη μέσα, ήταν από τις πιο προβεβλημένες κλοπές σε μουσείο στη μνήμη των ανθρώπων και έρχεται την ώρα που το προσωπικό διαμαρτύρεται ότι ο συνωστισμός και η αραιή στελέχωση επιβαρύνουν την ασφάλεια.

Το Λούβρο έχει μακρά ιστορία κλοπών και απόπειρας ληστειών. Στην πραγματικότητα, μια από τις πιο διάσημες ληστείες μουσείων στην ιστορία έλαβε χώρα εκεί το 1911, όταν η θρυλική πλέον Μόνα Λίζα εξαφανίστηκε από το κάδρο της.

Ακολουθούν μερικές μόνο ληστείες έργων τέχνης υψηλού προφίλ που έχουν λάβει χώρα στην δάρκεια των ετών.

"Μόνα Λίζα" του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, Μουσείο του Λούβρου, 1911

Η "Μόνα Λίζα" του Λεονάρντο Ντα Βίντσι είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο διάσημα έργα τέχνης στον κόσμο και το πιο δημοφιλές αξιοθέατο στο Μουσείο του Λούβρου σήμερα.

Ωστόσο, πριν από την κλοπή του, δεν ήταν ευρέως γνωστό εκτός του κόσμου της τέχνης. Το 1911, ο Βιντσέντσι Περούτζια, ένας πρώην υπάλληλος, κρύφτηκε μέσα στο μουσείο και βγήκε με τον πίνακα κάτω από το παλτό του.

Αφού το Λούβρο ανακοίνωσε την κλοπή, οι εφημερίδες σε όλο τον κόσμο έκαναν πρωτοσέλιδα για το αριστούργημα που έλειπε.

Ανακτήθηκε δύο χρόνια αργότερα στη Φλωρεντία, αφού ο Περούτζια προσπάθησε να πουλήσει τον πίνακα. Όλα αυτά συνέβαλαν στο να γίνει το πορτρέτο του Λεονάρντο ντα Βίντσι το πιο γνωστό έργο τέχνης στον κόσμο.

Η Μόνα Λίζα του Λεονάρντο ντα Βίντσι απεικονίζεται στο μουσείο του Λούβρου την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 στο Παρίσι. AP Photo/Aurelien Morissard

"Jacob de Gheyn III" του Ρέμπραντ, Dulwich Picture Gallery, 1966, 1973, 1981 και 1983.

Σε μια από τις πιο παράξενες περιπτώσεις κλοπής έργων τέχνης, ο "Jacob de Gheyn III" του Ρέμπραντ έγινε ένας από τους πιο συχνά κλεμμένους μεγάλους πίνακες στη σύγχρονη ιστορία, σύμφωνα με το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες. Έχει λάβει το παρατσούκλι "ο Ρέμπραντ που παίρνει κανείς μαζί του".

Για πρώτη φορά εκλάπη από την Dulwich Picture Gallery στο Λονδίνο το 1966 μαζί με δύο άλλα έργα, και στη συνέχεια ξανά το 1973, το 1981 και το 1983. Το πορτραίτο ανακτήθηκε μετά από κάθε κλοπή και εξακολουθεί να εκτίθεται σήμερα στο μουσείο.

Το πιο κλεμμένο έργο τέχνης όλων των εποχών, ωστόσο, είναι η Αγία Τράπεζα της Γάνδης, γνωστή και ως "Η προσκύνηση του μυστηριακού αρνιού" του Γιαν βαν Άικ. Αναφέρθηκε ότι εκλάπη επτά φορές, λεηλατήθηκε από τα στρατεύματα του Ναπολέοντα το 1794, καθώς και από τους Ναζί στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ληστεία του Μουσείου Isabella Stewart Gardner, Βοστώνη, 1990

Έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη ληστεία έργων τέχνης στην ιστορία των ΗΠΑ, αλλά 35 χρόνια μετά, η κλοπή 13 έργων από το Μουσείο Isabella Stewart Gardner της Βοστώνης παραμένει ανεξιχνίαστη.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Μαρτίου 1990, δύο άνδρες μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς της Βοστώνης μπήκαν στο μουσείο λέγοντας ότι ανταποκρίνονταν σε μια κλήση. Εξουδετέρωσαν δύο φρουρούς ασφαλείας, τους έδεσαν με μονωτική ταινία και πέρασαν μέσα στο μουσείο 81 λεπτά κλέβοντας 13 έργα τέχνης, μεταξύ των οποίων αριστουργήματα των Ρέμπραντ, Βερμέερ, Ντεγκά και Μανέ.

Η "Συναυλία" του Βερμέερ είναι ένα από τα πιο πολύτιμα αντικείμενα που εκλάπησαν. Οι αρχές λένε ότι το έργο τέχνης αξίζει ίσως και μισό δισεκατομμύριο δολάρια. Οι υπεύθυνοι του μουσείου λένε ότι είναι ανεκτίμητο επειδή δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

Ορισμένα από τα έργα, όπως η "Καταιγίδα στη Θάλασσα της Γαλιλαίας" του Ρέμπραντ, κόπηκαν από τις κορνίζες τους. Οι κορνίζες αυτές κρέμονται άδειες στο μουσείο μέχρι σήμερα.

Άδεια πλαίσια από τα οποία οι κλέφτες αφαίρεσαν την "Καταιγίδα στη θάλασσα της Γαλιλαίας" του Ρέμπραντ και τη "Συναυλία" του Βερμέερ, Μουσείο Isabella Stewart Gardner, Βοστώνη, 2010. AP Photo/Josh Reynolds

Ληστεία στο Μουσείο Βαν Γκογκ, Άμστερνταμ, 1991 και 2002

Δύο πίνακες κλάπηκαν από το μουσείο Βαν Γκογκ του Άμστερνταμ το 2002. Αφού αγνοούνταν για 14 χρόνια, βρέθηκαν και επέστρεψαν στο μουσείο το 2016. Οι κλέφτες χρησιμοποίησαν σκάλα και βαριοπούλες για να εισβάλουν στο μουσείο.

Οι πίνακες βρέθηκαν από την ιταλική αστυνομία και ανακτήθηκαν από τη μαφία της Νάπολης.

Το Μουσείο Βαν Γκογκ είχε επίσης πέσει θύμα ληστείας μόλις λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1991, όταν είχαν κλαπεί 20 πίνακες που εκτιμάται ότι άξιζαν πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ, μεταξύ των οποίων και ο περίφημος πίνακας "Οι πατατοφάγοι". Οι πίνακες βρέθηκαν λίγο αργότερα σε ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο όχι πολύ μακριά.

Κοσμήματα του 18ου αιώνα, Πράσινο θησαυροφυλάκιο της Δρέσδης, 2019

Το 2019, κλέφτες έσπασαν βιτρίνες στο Πράσινο Θόλο της Δρέσδης, ένα από τα παλαιότερα μουσεία του κόσμου, και μετέφεραν διαμαντένια βασιλικά κοσμήματα αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έφυγαν με τρία "ανεκτίμητα" σύνολα κοσμημάτων του 18ου αιώνα που θα ήταν αδύνατο να πωληθούν στην ελεύθερη αγορά.

Μέρος της λείας ανακτήθηκε αργότερα. Πέντε άνδρες καταδικάστηκαν και ένας έκτος αθωώθηκε.

Επισκέπτες στέκονται στην αίθουσα κοσμημάτων κατά τη διάρκεια της επαναλειτουργίας του Μουσείου Green Vault στο Βασιλικό Παλάτι των Κρατικών Συλλογών Τέχνης της Δρέσδης στη Δρέσδη, 30 Μαΐου 2020. AP Photo/Jens Meyer

ΠΗΓΗ: gr.euronews.com/