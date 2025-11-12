Παράθυρο logo
Συρία: Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για την κλοπή στο Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού
Δημοσιεύθηκε 12.11.2025 17:07
Κλάπηκαν «έξι ρωμαϊκά αγάλματα» της Αφροδίτης, μερικά φτιαγμένα από μάρμαρο, δήλωσε αξιωματούχος της διοίκησης των μουσείων.

Οι συριακές αρχές ξεκίνησαν έρευνα μετά την κλοπή αρχαιοτήτων, μεταξύ των οποίων αγάλματα της Αφροδίτης, από το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού, όπως δήλωσε σήμερα Τετάρτη 12/11 στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος που πρόσκειται στη διεύθυνση του μουσείου.

«Η επίσημη έρευνα ξεκίνησε, και το μουσείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθεί η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων», διευκρίνισε ο αξιωματούχος που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος.

Πρόσθεσε πως «καταγραφή όλων των αρχαιολογικών αντικειμένων βρίσκεται σε εξέλιξη».

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Συρίας επιβεβαίωσε σε μια ανακοίνωση ότι ξεκίνησε, «σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές ασφαλείας, επίσημη έρευνα προκειμένου να προσδιοριστούν οι συνθήκες».

Δεν διευκρίνισε ποια ήταν τα αντικείμενα που κλάπηκαν, περιορίστηκε μόνο να προσθέσει πως έλαβε «άμεσα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των συλλογών και να ενισχύσει το σύστημα προστασίας και επιτήρησης στο εσωτερικό του μουσείου».

Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου, άγνωστοι διέρρηξαν το μουσείο όπου εκτίθενται έργα μεγάλης αξίας της συριακής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αξιωματούχος της διοίκησης των μουσείων, που ζήτησε ανωνυμία, διευκρίνισε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πως κλάπηκαν «έξι ρωμαϊκά αγάλματα» της Αφροδίτης, μερικά φτιαγμένα από μάρμαρο.

Χθες, άλλος αξιωματούχος είχε πει πως κλάπηκαν έξι ράβδοι χρυσού.

Η ιστορία του χώρου

Η διάρρηξη πραγματοποιήθηκε στη λεγόμενη «κλασική» πτέρυγα, μία από τις σημαντικότερες του μουσείου, όπου εκτίθενται ελληνιστικά, ρωμαϊκά και βυζαντινά αντικείμενα τα οποία προέρχονται από συριακούς αρχαιολογικούς τόπους.

Το κτήριο είχε γλιτώσει από τον εμφύλιο πόλεμο στη χώρα (2011-2014).

Η συλλογή του από δεκάδες χιλιάδες αντικείμενα περιλαμβάνει από προϊστορικά εργαλεία μέχρι ελληνορωμαϊκά αγάλματα ή αντικείμενα ισλαμικής τέχνης.

Στη διάρκεια του πολέμου, αρχαιολογικοί τόποι βομβαρδίστηκαν, μουσεία λεηλατήθηκαν και δεκάδες χιλιάδες αρχαιολογικά αντικείμενα κλάπηκαν, αποφέροντας εκατομμύρια δολάρια σε λαθρεμπόρους.

Πηγή: cnn.gr

