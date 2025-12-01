«Rage bait»: Αυτή είναι η λέξη της χρονιάς για το 2025 με βάση το Λεξικό της Οξφόρδης - Ο όρος και η σημασία του

Δημοσιεύθηκε 01.12.2025 15:50

Ο όρος περιγράφει μια μορφή διαδικτυακής συμπεριφοράς που αναζητά απεγνωσμένα προσοχή και που δεν οδηγεί ποτέ σε κάτι καλό.

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις της Οξφόρδης που εκδίδουν το Oxford English Dictionary (Λεξικό της Οξφόρδης), όρισαν τον όρο «rage bait» ως Λέξη της Χρονιάς για το 2025.

Ο όρος ορίζεται ως «διαδικτυακό περιεχόμενο που σχεδιάζεται σκόπιμα ώστε να προκαλέσει θυμό ή αγανάκτηση, επειδή είναι απογοητευτικό, προκλητικό ή προσβλητικό» και αναφέρεται στις χειριστικές τακτικές που χρησιμοποιούνται για να αυξηθεί η διαδικτυακή επισκεψιμότητα ή η αλληλεπίδραση.

Είναι κάτι σαν το clickbait, αλλά αντί να δελεάζει τον χρήστη με περιέργεια, τον προσελκύει με σκοπό να τον εξοργίσει.

Η χρήση του όρου έχει τριπλασιαστεί τους τελευταίους 12 μήνες, σύμφωνα με τα γλωσσικά δεδομένα του Λεξικού της Οξφόρδης και η επιλογή του εντάσσεται στο ίδιο απαισιόδοξο πλαίσιο με τους όρους «AI slop» και «parasocial», που επίσης χαρακτηρίστηκαν λέξεις της χρονιάς για το 2025.

«Το γεγονός ότι ο όρος rage bait υπάρχει και έχει γνωρίσει τόσο εντυπωσιακή αύξηση στη χρήση δείχνει πως έχουμε γίνει πιο συνειδητοποιημένοι σχετικά με τις τακτικές χειραγώγησης στις οποίες μπορεί να παρασυρθούμε online», δήλωσε ο Κάσπερ Γκράθβολ, πρόεδρος των Oxford Languages.

«Παλαιότερα, το διαδίκτυο εστίαζε στο να τραβήξει την προσοχή μας μέσω της περιέργειας, σε αντάλλαγμα για ένα κλικ. Τώρα παρατηρούμε μια δραματική μετατόπιση: επιχειρεί να καταλάβει και να επηρεάσει τα συναισθήματά μας και τον τρόπο που αντιδρούμε. Φαίνεται σαν μια φυσική εξέλιξη σε μια συνεχιζόμενη συζήτηση για το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε έναν κόσμο που καθοδηγείται από την τεχνολογία».

Η περσινή Λέξη της Χρονιάς ήταν το «brain rot», που αναφέρεται στην επιδείνωση της πνευματικής ή διανοητικής κατάστασης ενός ανθρώπου, «ιδίως ως αποτέλεσμα υπερκατανάλωσης υλικού που θεωρείται ασήμαντο ή μη απαιτητικό».

Ο Γκράθβολ επισημαίνει πως οι δύο επιλογές, του 2024 και του 2025, μοιράζονται κοινό υπόβαθρο: «Μαζί σχηματίζουν έναν ισχυρό κύκλο όπου η οργή τροφοδοτεί την αλληλεπίδραση, οι αλγόριθμοι την ενισχύουν και η συνεχής έκθεση μάς αφήνει διανοητικά εξαντλημένους», είπε, προσθέτοντας: «Αυτές οι λέξεις δεν ορίζουν απλώς τάσεις· αποκαλύπτουν πώς οι ψηφιακές πλατφόρμες αναδιαμορφώνουν τη σκέψη και τη συμπεριφορά μας».

Ο όρος «rage bait» προστίθεται στις υπόλοιπες «Λέξεις της Χρονιάς» άλλων σημαντικών λεξικών: στο «6-7» του Dictionary.com, στο «vibe coding» του Collins, στο «parasocial» του Cambridge και στο «AI slop» του Macquarie. Όλες μαζί δείχνουν πως οι ανησυχίες για την επιρροή των social media και της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται στο επίκεντρο.

Το «rage bait» επικράτησε δύο ακόμη φιναλίστ: του «biohack» και του «aura farming».

Το «aura farming» αναφέρεται στη διαμόρφωση «ενός εντυπωσιακού, γοητευτικού ή χαρισματικού δημόσιου προφίλ, μέσω συμπεριφορών ή τρόπων παρουσίασης που αποσκοπούν στο να αποπνέουν διακριτικά αυτοπεποίθηση, cool ύφος ή μυστήριο».

Το «biohack» ορίζεται ως η προσπάθεια «βελτίωσης ή βελτιστοποίησης της σωματικής ή ψυχικής απόδοσης, της υγείας, της μακροζωίας ή της ευεξίας κάποιου, μέσω αλλαγών στη διατροφή, στη γυμναστική ή στον τρόπο ζωής, ή με τη χρήση άλλων μέσων όπως φάρμακα, συμπληρώματα ή τεχνολογικές συσκευές».

Με πληροφορίες από euronews.com