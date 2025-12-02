Στο Υφυπουργείο Πολιτισμού ο Γιώργος Παπαγεωργίου με απόφαση Υπουργικού - Φεύγει η Λαμπριανίδου

Δημοσιεύθηκε 02.12.2025 07:18

Αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή, από σήμερα Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, ο Γιώργος Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, την οποία επιβεβαίωσε ο νεοδιορισθείς, η μέχρι πρότινος Γενική Διευθύντρια του Υφυπουργείου, Εμανουέλα Λαμπριανίδου, μετακινείται στο Υπουργείο Άμυνας, με τον Γιώργο Παπαγεωργίου να αναλαμβάνει τη κενή θέση στο Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Η απόφαση της ΕΔΥ, σημειώνεται, να προσφέρει διορισμό στον κ. Παπαγεωργίου, δημοσιοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2025.

Ο νέος Γενικός Διευθυντής τονίζουμε ότι αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, καθώς απομένει μόλις ένας μήνας μέχρι την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ και την αρχή της νέας χρονιάς.

Ποιος είναι ο Παπαγεωργίου

Ο Γιώργος Γ. Παπαγεωργίου είναι σύζυγος της Υφυπουργού παρά τω Προέδρο, Ειρήνης Πικής, ενώ μέχρι σήμερα κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Nicosia for Art και Καλλιτεχνικού Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας.

Στις θέσεις αυτές, βρέθηκε όταν, αρχές του 2019, επιλέχθηκε από το Δήμο Λευκωσίας για να αναλάβει τη δημιουργία και την καλλιτεχνική διεύθυνση του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας, ενώ το 2020 του ανατέθηκε η Γενική Διεύθυνση της Nicosia For Art, μιας εταιρείας του Δήμου Λευκωσίας για τον πολιτισμό που διαχειρίζεται επίσης το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως ΓΔ της Nicosia For Art, ανέλαβε και τον συνολικό σχεδιασμό και την καλλιτεχνική διεύθυνση της Λευκωσίας 2030, υποψήφια Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η υποψηφιότητα της Λευκωσίας 2030 δεν πέρασε στην δεύτερη φάση, σε αντίθεση με αυτές της Λεμεσού και Λάρνακας.

Ο κ. Παπαγεωργίου είναι απόφοιτος του Imperial College του Λονδίνου και Εγκεκριμένος Λογιστής μέλος του ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales ), όπως και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της 30ετούς επαγγελματικής του εμπειρίας στο Λονδίνο και την Ελλάδα (Αθήνα) και την Κύπρο, παρείχε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες στον τομέα της παραγωγής πολιτισμού προτού επιστρέψει στην Κύπρο για να ενταχθεί στην στελεχιακή ομάδα του Ιδρύματος Πολιτισμού Κύπρου. Στη συνέχεια διετέλεσε Διευθυντής του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, Γενικός Διευθυντής του Θεάτρου Ριάλτο (Λεμεσός) και ανεξάρτητος παραγωγός στο χώρο των παραστατικών τεχνών.