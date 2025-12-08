Τα δέκα μέλη της Επιτροπής Επιλογής Έργων Τέχνης

Οι αγορές έργων τέχνης από τo Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού γίνονται με σκοπό τη δημιουργία μιας Κρατικής Συλλογής έργων τέχνης, μέσα από την οποία να τεκμηριώνεται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η πορεία της νεότερης και σύγχρονης κυπριακής τέχνης από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα.
Η επιλογή των έργων της κρατικής συλλογής γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εικονογραφούνται μέσα από τα καλύτερα ποιοτικά δείγματα, οι τάσεις, οι τεχνοτροπίες, οι υφολογίες και τα ρεύματα που ακολούθησε στην πορεία της ή ακολουθεί η σύγχρονη κυπριακή τέχνη. Όσον αφορά στους σημαντικότερους καλλιτέχνες γίνεται προσπάθεια να αντιπροσωπεύονται όλες οι περίοδοι της καλλιτεχνικής τους δημιουργίας.
Επειδή η Κρατική Πινακοθήκη είναι ιστορική, δίνεται σημασία στη συμπλήρωση κενών στην τεκμηρίωση της ιστορικής πορείας της τέχνης στον τόπο μας.
Τα έργα αγοράζονται από τις ατομικές εκθέσεις των καλλιτεχνών και από τα εργαστήριά τους. Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν αγορές και από ιδιωτικές συλλογές, νοουμένου ότι αυτές αφορούν σε έργα σημαντικά για την Κρατική Συλλογή.
Η Επιτροπή είναι δεκαμελής και καλύπτει αιτήματα για αγορές από όλη την Κύπρο. Η θητεία της Επιτροπής ανέρχεται στα δυο χρόνια.
Τα μέλη που απαρτίζουν τη νέα Επιτροπή είναι τα εξής:
Έλενα Χριστοδουλίδου – Ιστορικός τέχνης και Ανώτερη Πολιτιστική Λειτουργός στο Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού. Προεδρεύει της Επιτροπής.
Τερέζα Λανίτη – Θεωρητικός της τέχνης και πανεπιστημιακή καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Κώστας Μάντζαλος – Εικαστικός και ακαδημαϊκός, διδάσκει στο Τμήμα Τεχνών & Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Frederick.
Χριστίνα Λάμπρου – Ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια εκθέσεων με εμπειρία στο πεδίο της σύγχρονης τέχνης.
Τώνια Λοΐζου – Επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης (ΥΠΑΝ) και ιστορικός τέχνης.
Ανδρέας Βάρδας – Αρχιτέκτονας με γνώση της αρχιτεκτονικής ένταξης της τέχνης στον δημόσιο χώρο.
Αλέξανδρος Χριστοφίνης – Αρχιτέκτονας-μηχανικός, συνιδρυτής του αρχιτεκτονικού γραφείου ANBAU Atelier.
Μαρία Αναξαγόρα – Επικεφαλής της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας.
Εβίτα Μιχαηλίδου – Ανώτερη λειτουργός του Υφυπουργείου Πολιτισμού με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Τεχνών.
Γεώργιος Ε. Μάρκου – Ιστορικός τέχνης και επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Καλών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ.