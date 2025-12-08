Τα δέκα μέλη της Επιτροπής Επιλογής Έργων Τέχνης

Δημοσιεύθηκε 08.12.2025 16:24

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε τον διορισμό των μελών της Επιτροπής Επιλογής Έργων Τέχνης για τον Εμπλουτισμό της Κρατικής Συλλογής Κυπριακής Σύγχρονης Τέχνης.

Οι αγορές έργων τέχνης από τo Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού γίνονται με σκοπό τη δημιουργία μιας Κρατικής Συλλογής έργων τέχνης, μέσα από την οποία να τεκμηριώνεται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η πορεία της νεότερης και σύγχρονης κυπριακής τέχνης από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα.

Η επιλογή των έργων της κρατικής συλλογής γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εικονογραφούνται μέσα από τα καλύτερα ποιοτικά δείγματα, οι τάσεις, οι τεχνοτροπίες, οι υφολογίες και τα ρεύματα που ακολούθησε στην πορεία της ή ακολουθεί η σύγχρονη κυπριακή τέχνη. Όσον αφορά στους σημαντικότερους καλλιτέχνες γίνεται προσπάθεια να αντιπροσωπεύονται όλες οι περίοδοι της καλλιτεχνικής τους δημιουργίας.

Επειδή η Κρατική Πινακοθήκη είναι ιστορική, δίνεται σημασία στη συμπλήρωση κενών στην τεκμηρίωση της ιστορικής πορείας της τέχνης στον τόπο μας.

Τα έργα αγοράζονται από τις ατομικές εκθέσεις των καλλιτεχνών και από τα εργαστήριά τους. Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν αγορές και από ιδιωτικές συλλογές, νοουμένου ότι αυτές αφορούν σε έργα σημαντικά για την Κρατική Συλλογή.

Η Επιτροπή είναι δεκαμελής και καλύπτει αιτήματα για αγορές από όλη την Κύπρο. Η θητεία της Επιτροπής ανέρχεται στα δυο χρόνια.

Τα μέλη που απαρτίζουν τη νέα Επιτροπή είναι τα εξής: