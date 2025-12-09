Παράθυρο logo
Λάρνακα ή Λεμεσός;|Αντίστροφη μέτρηση για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 09.12.2025 12:13
Η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξει ποια κυπριακή πόλη θα είναι Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης βρίσκεται ήδη στην Κύπρο.

Στην τελική φάση εισέρχεται ο διαγωνισμός για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030, η οποία διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο της Απόφασης αριθ. 445/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι διαδικασίες ολοκληρώνονται από τις 8 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2025, με την τελική αξιολόγηση των δύο φιναλίστ-πόλεων: Λάρνακας και Λεμεσού.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του θεσμικού πλαισίου, η ομάδα των εμπειρογνωμόνων που έχει αναλάβει την κρίσιμη διαδικασία επιλογής αποτελείται από δώδεκα μέλη, εκ των οποίων τα δέκα προέρχονται από ευρωπαϊκούς θεσμούς (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιτροπή των Περιφερειών), ενώ τα υπόλοιπα δύο είναι Κύπριοι εκπρόσωποι, διορισμένοι από την Υφυπουργό Πολιτισμού σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής είναι:

  1. Suvi Innilä

  2. Else Christensen-Redzepovic

  3. Jorge Cerveira Pinto

  4. Erni Kask

  5. Tanja Mlaker

  6. Matthias Ripp

  7. Anthony Attard

  8. Jelle Burggraaff

  9. Hrvoje Laurenta

  10. Csaba Borboli (σε κώλυμα συμμετοχής)

  11. Αθηνά Αριστοτέλους Κληρίδου (διορισμός από Υφυπουργείο Πολιτισμού)

  12. Μάριος Ιωάννου Ηλία (διορισμός από Υφυπουργείο Πολιτισμού)

Η επιτροπή έχει την ευθύνη για τη συνολική διαδικασία επιλογής, αλλά και την παρακολούθηση της υλοποίησης των πολιτιστικών δράσεων της πόλης που τελικά θα λάβει τον τίτλο.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Η ανακοίνωση της πόλης που θα φιλοξενήσει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030 θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2025, στις 12:30, στο Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στον σύνδεσμο: youtube.com/live/IeuDOcWaEhw?feature=share καθώς και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

 

