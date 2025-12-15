Ακύρωση επιλογής Πρέντραγκ Τζάκοβιτς για Μπιενάλε Βενετίας ζητούν καλλιτέχνες

Δημοσιεύθηκε 15.12.2025 11:32

Ο καλλιτέχνης Πρέντραγκ Τζάκοβιτς με έδρα την Πράγα, επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει τη Σερβία στη Μπιενάλε της Βενετίας το 2026 με το έργο με τίτλο «Across Golgotha to Resurrection» (Διασχίζοντας τον Γολγοθά προς την Ανάσταση).

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Σερβίας φέρεται να ανακοίνωσε τον διαγωνισμό στον ιστότοπό του στις 6 Σεπτεμβρίου, με προθεσμία ενός μήνα, αλλά δεν γνωστοποίησε τη νίκη του Τζάκοβιτς. Αντίθετα, η ανακοίνωση φαίνεται να έγινε μέσω του λογαριασμού στο Instagram του Σέρβου καλλιτέχνη, ο οποίος διαθέτει περίπου 700 ακόλουθους.

Στην επιλογή του αντιδρούν τώρα καλλιτέχνες, ιστορικοί, ιστορικοί τέχνης και εργαζόμενοι στον τομέα του πολιτισμού, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση της απόφασης να εκπροσωπήσει τη Σερβία στη Βενετία.

«Πιστεύουμε ότι η επιλογή του είναι αποτέλεσμα αντιεπαγγελματικής και αδιαφανούς διαδικασίας από την Επιτροπή, η οποία καταχράστηκε την εξουσία της αντί να αξιολογήσει την ποιότητα της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής στη Σερβία» αναφέρεται σε κείμενο που υπογράφουν 685 προσωπικότητες του πολιτισμού.

Στο κείμενο σημειώνεται ότι ορισμένα μέλη της Επιτροπής που επέλεξε τον καλλιτέχνη «έχουν στενούς δεσμούς με το κυβερνών κόμμα», αναφερόμενοι στο Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) του Προέδρου της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς και προστίθεται ότι επιτέλεσαν το καθήκον τους «χωρίς επαγγελματική ακεραιότητα και βασικό επαγγελματικό ήθος».

«Οι καλλιτέχνες έχουν στοχοποιηθεί δημόσια από τους ανώτατους αξιωματούχους, η βασική χρηματοδότηση έχει περικοπεί, οι δημόσιοι πόροι και τα ιδρύματα αντιμετωπίζονται ως ιδιωτική περιουσία του κυβερνώντος κόμματος και όχι ως δημόσιο αγαθό όλων των πολιτών και όλα τα πανεπιστήμια της χώρας έχουν σταματήσει να λειτουργούν, επειδή η νεολαία και το μέλλον αυτής της χώρας απαιτούν αλλαγή. Ωστόσο, το Υπουργείο Πολιτισμού, μέσω των κομματικών του υποστηρικτών, συνεχίζει τη στρατηγική του να υπονομεύει το πολιτιστικό δυναμικό της Δημοκρατίας της Σερβίας» τονίζεται.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού «Vreme» στο αιτιολογικό της απόφασης της Επιτροπής τονίζεται ότι «η δημιουργία του Τζάκοβιτς αντιπροσωπεύει έναν κύκλο έργων που αμφισβητούν τη σχέση μεταξύ ιστορίας και ταυτότητας, ανοίγοντας το ερώτημα για το πώς ένα άτομο επιβιώνει υπό την πίεση του παρελθόντος και της ιδεολογίας».

«Ο καλλιτέχνης χτίζει μια γέφυρα μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος, δείχνοντας ότι μια πληγή μπορεί να γίνει τόπος μεταμόρφωσης, αλλά προσφέρει σαφήνεια: ένα άτομο πρέπει να κοιτάξει τι έχει καταπιέσει για να προχωρήσει. Στο πλαίσιο των παγκόσμιων κρίσεων, των πολέμων και των μεταναστεύσεων, το έργο του Τζάκοβιτς γίνεται εξαιρετικά επίκαιρο. Μας υπενθυμίζει ότι ο ανθρωπισμός δεν είναι μια θεωρητική θέση, αλλά μια ηθική υποχρέωση» επισημαίνει η Επιτροπή.

Στο βιογραφικό του, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του καλλιτέχνη επισημαίνεται ότι ο «Σερβο-Τσέχος ζωγράφος γεννήθηκε το 1964 στη Ντερβέντα της πρώην Γιουγκοσλαβίας και απέκτησε πτυχίο ζωγραφικής από την Ακαδημία Καλών Τεχνών στην Πράγα. Στα θέματά του περιλαμβάνονται η ιστορία της πρώην Γιουγκοσλαβίας, το Ολοκαύτωμα, «οι καταστροφές του κομμουνισμού» και οι πόλεμοι στα Βαλκάνια, καθώς και άλλα, όπως η τζαζ μουσική.

Αν και φαίνεται να έχει κάνει διεθνείς εμφανίσεις, σε πόλεις από το Λονδίνο μέχρι την Πράγα, στον ιστότοπό του δεν γίνεται καμία αναφορά στη Βενετία. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι κέρδισε ένα χρυσό μετάλλιο για εξαιρετικά επιτεύγματα στην τέχνη από τον Πρόεδρο της Σερβίας.