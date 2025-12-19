Παράθυρο logo
Πέθανε ο σχεδιαστής μόδας Άντονι Πράις, που είχε ντύσει τους Ντέιβιντ Μπόουι και Μικ Τζάγκερ
Δημοσιεύθηκε 19.12.2025 15:35
Πέθανε ο σχεδιαστής μόδας Άντονι Πράις, που είχε ντύσει τους Ντέιβιντ Μπόουι και Μικ Τζάγκερ

«Ήταν ένας οραματιστής δημιουργός μόδας, με εξαιρετικές τεχνικές δεξιότητες. Κανείς δεν ενσάρκωσε το glam καλύτερα από τον Άντονι»

Φόρος τιμής αποδίδεται σήμερα στον δημιουργό της βρετανικής μόδας Άντονι Πράις, γνωστό επειδή έντυσε τον Ντέιβιντ Μπόουι ή τον Μπράιαν Φέρι του συγκροτήματος Roxy Music, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών.

Η εταιρεία 16Arlington, με την οποία είχε συνεργαστεί τον Νοέμβριο για μια συλλογή, διατύπωσε σήμερα, με ένα μήνυμα στο Instagram, τη «βαθιά θλίψη» της για τον θάνατο «ενός εκ των πλέον επιδραστικών Βρετανών σχεδιαστών της γενιάς του».

«Το να συνεργαστούμε με τον Άντονι αποτελεί τόσο μια τιμή όσο και ένα προνόμιο (...). Το ταλέντο του ήταν ένα πραγματικό δώρο», υπογράμμισε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου μόδας Μάρκο Καπάλντο, στο ίδιο μήνυμα.

Ο θάνατος του Άντονι Πράις επήλθε λιγότερο από έναν μήνα μετά την παρουσίαση αυτής της συλλογής των 16 μοντέλων στο Λονδίνο, έπειτα από μια απουσία τριάντα ετών.

Ο Νικ Ρόουντς, του συγκροτήματος Duran Duran, είπε πως είναι «βαθιά θλιμμένος» σε ένα μήνυμά του στο Instagram, το οποίο ανήρτησε χθες, μετά τον θάνατο, την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με τον ίδιο, του «πολύ αγαπημένου φίλου του».

"Ήταν ένας οραματιστής δημιουργός μόδας, με εξαιρετικές τεχνικές δεξιότητες. Κανείς δεν ενσάρκωσε το glam καλύτερα από τον Άντονι", συμπλήρωσε ο 63χρονος μουσικός.

Ο Price και ο David Bowie στον σταθμό King’s Cross, στο Λονδίνο, το 1973. Φωτογραφία: Evening Standard / Getty Images

 

Γεννηθείς στο Γιορκσάιρ (βόρεια Αγγλία) το 1945, ο Πράις σπούδασε τέσσερα χρόνια στο Bradford Art School προτού φοιτήσει στο Royal College of Art, την υψηλού κύρους σχολή που ειδικεύεται στο σχέδιο και τη μόδα, από την οποία αποφοίτησε το 1968.

Ίδρυσε την επώνυμη μάρκα του 11 χρόνια μετά και οργάνωσε το πρώτο ντεφιλέ του το 1980.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Πράις έντυσε πολλούς αστέρες της ποπ και της ροκ, μεταξύ άλλων τον Ντέιβιντ Μπόουι. Εκείνος σχεδίασε το σακάκι που φορούσε ο τραγουδιστής στο βίντεοκλιπ "As The World Falls Down", το 1986.

Σχεδίασε επίσης (πολύ στενά) παντελόνια για τον Μικ Τζάγκερ.

Πιο πρόσφατα, έγινε ένας από τους επίσημους σχεδιαστές της βασίλισσας Καμίλα, της συζύγου του βασιλιά Καρόλου, σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο.

 

ΜΟΔΑ
DAVID BOWIE
GLAM
ANTHONY PRICE
