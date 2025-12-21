Έστησαν rave πάρτι στα σκαλιά ναού στη Λαμπρινή... με τις ευλογίες του Δήμου Αθηναίων (βίντεο, φώτος)

Δημοσιεύθηκε 21.12.2025 14:32

Η Αθήνα απέκτησε άθελά της το πρώτο της «εκκλησιαστικό rave», με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ελεύθερη είσοδο και φόντο μια εκκλησία που μάλλον δεν είχε ενημερωθεί ότι θα φιλοξενούσε το πιο ηλεκτρισμένο πάρτι της χρονιάς.

Ένα από εκείνα τα βράδια που η Αθήνα καταφέρνει να ξεπεράσει τον εαυτό της - και τη φαντασία της - έζησε το Σάββατο η Λαμπρινή. Το προαναγγελθέν street party του Δήμου Αθηναίων που στα δελτία Τύπου και στα social media παρουσιαζόταν ευλαβικά τοποθετημένο στην πλατεία Αγίου Ανδρέα, κατέληξε όπως δείχνουν τα δεκάδες stories που πλημμύρισαν το Instagram να εξελίσσεται κυριολεκτικά στα σκαλιά του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα στην οδό Ωρωπού.

Η κονσόλα του DJ στήθηκε στο πλατύσκαλο του ναού, τα φωτορυθμικά «αγίασαν» διάφορα σημεία της εκκλησίας και το σκηνικό θύμιζε περισσότερο rave με μεταφυσικές προεκτάσεις παρά αστική πολιτιστική δράση. Οι παρευρισκόμενοι, αρκετοί εκ των οποίων εμφανώς σε κατάσταση αυξημένης ευθυμίας, ανέβαιναν τα σκαλιά, χόρευαν στους ρυθμούς της ηλεκτρονικής μουσικής και φρόντιζαν να απαθανατίσουν το σουρεαλιστικό κάδρο για τα social τους.

Δείτε φωτογραφίες

Οι λεζάντες έδιναν και έπαιρναν: «Holy Christ», «divine vibes», «blessed party».Το ενδιαφέρον είναι πως τίποτα από αυτά δεν περιλαμβανόταν στο αρχικό αφήγημα της διοργάνωσης. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, επρόκειτο για μια δράση του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο του City Festival, με στόχο την ανάδειξη της Λαμπρινής σε νέο «hot spot» της ηλεκτρονικής σκηνής. ΤοEnteka Athens θα έδινε τον ρυθμό, η γειτονιά θα «ηλεκτριζόταν» και όλα θα εξελίσσονταν αρμονικά σε δημόσιο χώρο.

Η πρόσκληση του Δήμου Αθηναίων

Στην πράξη, όμως, η δημόσια πλατεία μετατοπίστηκε λίγα μέτρα πιο ψηλά ακριβώς μπροστά στην είσοδο του ναού. Κι έτσι, αντί για ένα απλό street party, η Αθήνα απέκτησε άθελά της το πρώτο της «εκκλησιαστικό rave», με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ελεύθερη είσοδο και φόντο μια εκκλησία που μάλλον δεν είχε ενημερωθεί ότι θα φιλοξενούσε το πιο ηλεκτρισμένο πάρτι της χρονιάς. Σε μια πόλη που συχνά μπερδεύει τα όρια ανάμεσα στο καινοτόμο και το αμήχανο, το συγκεκριμένο βράδυ θα μείνει ως ένα ακόμα στιγμιότυπο αστικής σουρεαλιστικής κανονικότητας.

Τι λέει ο προϊστάμενος του ναού, πατήρ Πολύκαρπος για το εκκλησιαστικό rave

Σαφείς αποστάσεις από όσα εκτυλίχθηκαν στα σκαλιά της εκκλησίας κατά τη διάρκεια της μουσικής εκδήλωσης παίρνει ο προϊστάμενος του ναού, πατήρ Πολύκαρπος,επιρρίπτοντας την ευθύνη αποκλειστικά στον Δήμο Αθηναίων Όπως τονίζει, επρόκειτο για εκδήλωση του Δήμου, χωρίς καμία δυνατότητα ελέγχου από την πλευρά της εκκλησίας. «Ήταν μια εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων, την έχουν κάνει και σε άλλες περιοχές της Αθήνας».Παράλληλα, ξεκαθαρίζει πως ο χώρος από τα κάγκελα έως και τα σκαλιά του ναού ανήκει στη δικαιοδοσία του Δήμου και όχι της ενορίας. «Ο χώρος μέσα από τα κάγκελα μέχρι τα σκαλιά της εκκλησίας αρμόδιος είναι ο Δήμος Αθηναίων. Δεν γνωρίζαμε ότι θα βάλουν φωτορυθμικά στον ναό», σημειώνει, επαναλαμβάνοντας ότι για όσα συνέβησαν «υπεύθυνος είναι ο Δήμος Αθηναίων».

Πλεύρης: Απλά ντροπή

Κάποιες αντιδράσεις, φυσικά, δεν έλειψαν και πρώτος στον «χορό» μπήκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο οποίος χαρακτήρισε το γεγονός, μέσω ανάρτησής του, ντροπιαστικό.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ. @h_doukas .https://t.co/M2ISpnB905 — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) December 21, 2025

Με πληροφορίες από protothema.gr