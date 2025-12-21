Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Πόλη - Εξοχή
Ιστορία
Προτάσεις για την προστασία των λευκαρίτικων θέλει ο Χριστοδουλίδης από τις κεντήτριες
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 21.12.2025 16:56
Προτάσεις για την προστασία των λευκαρίτικων θέλει ο Χριστοδουλίδης από τις κεντήτριες

Φωτογραφία της Νίκης Λαού.

Δύσκολη η επιβίωση αποκλειστικά από το λευκαρίτικο κέντημα, ενώ δεν υπάρχουν νέες τεχνήτριες που να ενδιαφέρονται να συνεχίσουν την τέχνη, ανέφεραν οι κεντήτριες στον Πρόεδρο.

Τις προτάσεις τους για μέτρα που θα οδηγήσουν στην προστασία και συνέχιση της τέχνης του λευκαρίτικου κεντήματος θα στείλουν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας γυναίκες που ασχολούνται με αυτό.

Εισερχόμενος την Κυριακή στο Συνεδριακό Κέντρο Λευκάρων, όπου παρουσίασε τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης συνομίλησε με κεντήτριες που κεντούσαν το παραδοσιακό λευκαρίτικο κέντημα, από το οποίο άντλησε έμπνευση το λογότυπο της Κυπριακής Προεδρίας.

Οι κεντήτριες υπέδειξαν στον Πρόεδρο ότι, παρόλο που το λευκαρίτικο κέντημα έχει πάρει την τυποποίηση που το προστατεύει, έχει ανακηρυχθεί σε προϊόν άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και δημιουργήθηκε το Κέντρο Χειροτεχνίας Λευκάρων, με στόχο τη διατήρηση, την ανάπτυξη και τη συνέχιση της λευκαρίτικης παράδοσης στο κέντημα, η παράδοση κινδυνεύει να χαθεί για δύο λόγους. Από τη μία, είναι δύσκολο κάποιος να μπορεί να επιβιώσει αποκλειστικά από αυτό και από την άλλη δεν υπάρχουν νέες τεχνήτριες που να ενδιαφέρονται να συνεχίσουν την τέχνη, ανέφεραν.

Παρουσία του Δημάρχου Λευκάρων, Σοφοκλή Σοφοκλέους, ο Πρόεδρος ζήτησε να του σταλούν γραπτώς συγκεκριμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν για να βελτιωθεί η κατάσταση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΛΕΥΚΑΡΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ
ΛΕΥΚΑΡΙΤΙΚΟ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Προτάσεις για την προστασία των λευκαρίτικων θέλει ο Χριστοδουλίδης από τις κεντήτριες

21.12.2025 16:56

Post thumbnail or placeholder

Έστησαν rave πάρτι στα σκαλιά ναού στη Λαμπρινή... με τις ευλογίες του Δήμου Αθηναίων (βίντεο, φώτος)

21.12.2025 14:32

Post thumbnail or placeholder

Βόλτα στο «Αμπελοχώρι του Αγίου Βασίλη»: Οδοιπορικό στο χριστουγεννιάτικο χωριό Στατό - Άγιο Φώτιο (φώτος)

21.12.2025 14:12

Post thumbnail or placeholder

Η τέχνη της… ευκολίας

21.12.2025 09:38

Post thumbnail or placeholder

«Σεβασμός δεν σημαίνει σιωπή»: Ο Δρ Τουμαζής περί τέχνης, με αφορμή τα γεγονότα γύρω από τα έργα του Γαβριήλ

21.12.2025 09:15

Post thumbnail or placeholder

Μήνυμα συμπαράστασης από την τ/κ ένωση καλλιτεχνών και συγγραφέων προς Γαβριήλ

20.12.2025 14:35

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ