Σημαντικές διακρίσεις με κυπριακό ενδιαφέρον από την Ακαδημία Αθηνών

Δημοσιεύθηκε 22.12.2025 09:19

Συγκεκριμένα, δύο από τις τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν σε Κύπριους επιστήμονες, ενώ τρεις ακόμη αφορούν πρόσωπα και φορείς των οποίων το έργο συνδέεται στενά με την Κύπρο, την ιστορία της και την πολιτιστική της κληρονομιά.

Κατά την ετήσια Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2025 στο Μέγαρο της Ακαδημίας, απονεμήθηκαν τα βραβεία και οι έπαινοι για το τρέχον έτος, με σειρά διακρίσεων που παρουσιάζουν έντονο κυπριακό ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα, δύο από τις τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν σε Κύπριους επιστήμονες, ενώ τρεις ακόμη αφορούν πρόσωπα και φορείς των οποίων το έργο συνδέεται στενά με την Κύπρο, την ιστορία της και την πολιτιστική της κληρονομιά.

Έπαινος για το σύνολο της επιστημονικής και συγγραφικής της προσφοράς απονεμήθηκε στην ιστορικό και αρχαιολόγο Άννα Μαραγκού, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη συμβολή της στη μελέτη της κυπριακής ιστορίας και αρχαιολογίας.

Παράλληλα, η Ακαδημία απένειμε εύφημη μνεία στους βυζαντινούς αρχαιολόγους Ανδρέα Φούλια και Χριστόδουλο Χατζηχριστοδούλου, δύο από τους πλέον δραστήριους ερευνητές της σύγχρονης Κύπρου στον τομέα τους. Η διάκριση αφορά το βιβλίο τους «Τα θρησκευτικά μνημεία της νέας πόλης της Αμμοχώστου» (εκδόσεις Κέραμος & Ιερά Μητρόπολις Κωνσταντίας και Αμμοχώστου – Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος», 2024), έργο που είχε συμπεριληφθεί και στις υποψηφιότητες για το Λυκούργειο Βραβείο.

Βραβείο της Ακαδημίας, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική προκήρυξη, απονεμήθηκε επίσης στον αρχιπλοίαρχο Δημήτριο Μητσάτσο για το βιβλίο του «Άρση Απορρήτου» (εκδόσεις Παπαδόπουλος, Αθήνα 2025). Ο Δημήτριος Μητσάτσος διετέλεσε κυβερνήτης της ακταιωρού «Φαέθων», η οποία συμμετείχε στην ηρωική ναυμαχία του Αυγούστου 1964 στον κόλπο του Ξερού, ενώ για δεκαετίες υπήρξε διευθυντής της HELMEPA και συνεργάτης του ΟΗΕ σε ζητήματα προστασίας των θαλασσών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα για την Κύπρο έχει και η απονομή βραβείου στον τρίτομο σχολιασμένο κατάλογο «Cyprus: The Book of Maps. Annotated Catalogue of the Printed Maps of Cyprus», που καταγράφει όλους τους έντυπους χάρτες του νησιού σε χρονικό βάθος τετρακοσίων ετών. Το μνημειώδες αυτό έργο εκδόθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου (Αθήνα, τόμοι 2016, 2020 και 2025) και θεωρείται πλέον θεμελιώδες σημείο αναφοράς για τη χαρτογραφική ιστορία της Κύπρου.

Βραβείο απονεμήθηκε, τέλος, και στο Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών του καθηγητή Ηλία Κρίσπη και της δρος Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη, για τη συμπλήρωση 25 ετών επιστημονικής και κοινωνικής προσφοράς. Το Ίδρυμα έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα μέσω συνεδρίων, συναντήσεων και εκδόσεων που καλύπτουν θεματικές όπως η Κύπρος, η ελληνική ιστορία, το διεθνές δίκαιο, οι διεθνείς σχέσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ειρήνη, το περιβάλλον και η πολιτισμική κληρονομιά.

Οι φετινές διακρίσεις της Ακαδημίας Αθηνών επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική παρουσία της Κύπρου και των ανθρώπων της στους τομείς της επιστήμης, του πολιτισμού και της ιστορικής έρευνας.