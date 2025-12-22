Τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα στην Κύπρο το 2025

Δημοσιεύθηκε 22.12.2025 10:22

Το 2025 υπήρξε έτος όπου τα πολιτιστικά δρώμενα στην Κύπρο βρέθηκαν στο επίκεντρο δημόσιων συζητήσεων , προκαλώντας αντιδράσεις και πυροδοτώντας αντιπαραθέσεις.

Η απόσυρση της έκδοσης της ομάδας που εκπροσώπησε την Κύπρο στη 19η Διεθνή Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής 2025, η σύνθεση της Επιτροπής των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας 2024 και ορισμένα βραβευθέντα έργα, καθώς και η ματαίωση της έκθεσης στην Πάφο με έργα του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ, ήταν τα ζητήματα που απασχόλησαν την κοινή γνώμη μέσα στη χρονιά που εκπνέει. Γεγονός ιδιαίτερης σημασίας αποτέλεσε και η ανακήρυξη της Λάρνακας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2030.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το νομοσχέδιο για το καθεστώς του καλλιτέχνη

Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του ενέκρινε το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της θέσπισης Μητρώου Καλλιτεχνών και Καλλιτεχνικής Χορηγίας Νόμος του 2025», το οποίο ετοιμάστηκε από την Επίτροπο Νομοθεσίας σε στενή συνεργασία με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Οικονομικών και την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το νομοσχέδιο ελέγχθηκε νομοτεχνικά από τη Νομική Υπηρεσία και έλαβε έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο για κατάθεσή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Αυξημένο κονδύλι για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2030 αποφάσισε το Υπουργικό

Την αύξηση του ύψους της οικονομικής ενίσχυσης για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα κατά €4 εκ., ανακοίνωσε η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, μετά από τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.

Χορηγία σε 18 θεατρικές παραγωγές στο πλαίσιο ΘΥΜΕΛΗ το α΄εξάμηνο 2025

Δεκαοκτώ θεατρικές παραγωγές επρόκειτο νσ λάβουν χρηματοδότηση από το Υφυπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ για το α’ εξάμηνο του 2025.

Το Υφυπουργείο δημοσίευσε τον τελικό κατάλογο με τις 18 εγκεκριμένες θεατρικές παραγωγές, τις περιοδείες και τα ποσά που επρόκειτο να διατεθούν για την πραγματοποίησή τους κατά το Α΄ εξάμηνο του 2025, σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης του Υφυπουργείου Πολιτισμού, ημερομηνίας 3.12.2024 με τα αποτελέσματα του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ για τη χρηματοδότηση επαγγελματικών θεατρικών παραγωγών, που θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, καθώς και σε συνέχεια των αποδοχών και μη αποδοχών των χορηγιών που λήφθηκαν από το Υφυπουργείο.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025

Θλίψη Υφυπουργείου Πολιτισμού για την απώλεια της Νίνας Ιακώβου

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια της σπουδαίας και πρωτοπόρου γλύπτριας και κεραμίστριας, Νίνας Ιακώβου, σε ηλικία 92 ετών.

Στον Α. Παρτζίλη το Μεγάλο Βραβείο ΘΟΚ του 2024, δημιουργός της χρονιάς ο Α. Αραούζος

To Μεγάλο Βραβείο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ) για το 2024 απονέμεται στον σκηνογράφο, ενδυματολόγο και εικαστικό Άντη Παρτζίλη, τιμώντας την πλούσια και ευδοκιμούσα καλλιτεχνική του πορεία». Το βραβείο συνοδεύεται από πρόταση συνεργασίας με τον ΘΟΚ και χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ.

Το βραβείο Δημιουργού της Χρονιάς «απονέμεται στον σκηνοθέτη και ηθοποιό Ανδρέα Αραούζο, o οποίος ξεχώρισε κατά το υπό κρίση έτος για τις επιτυχημένες παραγωγές της Alpha Square, «Η τελευταία συνεδρία του Φρόιντ» του Mark St. Germain και «Το λιοντάρι του χειμώνα» του James Goldman, καθώς επίσης και για τα σκηνοθετημένα αναλόγια «Μια άλλη πατρίδα» του Julian Mitchell και «Το άγνωστο αριστούργημα» του Honore De Balzac. Το βραβείο συνοδεύεται από πρόταση συνεργασίας με τον ΘΟΚ και χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ.

Το βραβείο Νέου Δημιουργού της Χρονιάς «απονέμεται στη σκηνογράφο, ενδυματολόγο και σκηνοθέτρια Σοφία Μαυρομιχάλη για την πολυδιάστατη καλλιτεχνική της προσέγγιση, που χαρακτηρίζεται από δημιουργικότητα, καινοτομία και ευαισθησία». Το βραβείο συνοδεύεται από πρόταση συνεργασίας με τον ΘΟΚ και χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ.

Λεμεσός και Λάρνακα στη βραχεία λίστα υποψηφίων Πολιτιστικών Πρωτευουσών Ευρώπης 2030

Η Λεμεσός και η Λάρνακα είναι οι δύο πόλεις που αποτελούν τη βραχεία λίστα των υποψηφίων πόλεων της Κύπρου για τον Διαγωνισμό για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030. Το αποτέλεσμα ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, Άντονι Άτταρντ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, στη Λευκωσία. Εκτός της βραχείας λίστας έμειναν η Λευκωσία, η Αγία Νάπα και το Κούριο.

Υπεγράφησαν συμφωνίες ύψους €144 εκ. από ΕΤΕπ και Τρ. Αναπτύξεως ΣτΕ για νέο Αρχαιολογικό Μουσείο

Τις συμφωνίες δανείων ύψους €72 εκατομμυρίων έκαστη μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Τράπεζας Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΤΑΣτΕ), για τη χρηματοδότηση της ανέγερσης του νέου αρχαιολογικού μουσείου στη Λευκωσία, υπέγραψαν ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ο Υπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Κυριάκος Κακουρής και ο Υποδιοικητής της Αναπτυξιακής Τράπεζας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Tomáš Boček. Σε ομιλίες τους υπογράμμισαν ότι το νέο Μουσείο αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο για την ανάδειξη της πλούσιας αρχαιολογικής κληρονομιάς της Κύπρου, ενισχύοντας παράλληλα τον τουρισμό και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2025

Σημαντικές εκδηλώσεις και προώθηση σύγχρονου πολιτισμού ζητούν κοινό-δημιουργοί, σύμφωνα με έρευνες Υφ. Πολιτισμού

Οι επιθυμίες και οι εισηγήσεις του κοινού και των πολιτιστικών δημιουργών καταγράφηκαν σε δύο ποσοτικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Άτλας το 2024 και παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, στη Λευκωσία. Το 34% του κοινού ανέφερε ότι το Τμήμα πρέπει να επενδύσει περισσότερο στο να έρθουν σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις κοντά σε ολόκληρο τον πληθυσμό του τόπου, το 32% είπε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην προσέλκυση κοινού στις πολιτιστικές δραστηριότητες, ενώ το 31% ανέφερε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην προσέλκυση νέων ατόμων στις πολιτιστικές δραστηριότητες.

Στον αντίποδα, οι πολιτιστικοί δημιουργοί ανέφεραν ως κυριότερους τρόπους προσέλκυσης του κοινού τη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής με ενιαίο ημερολόγιο όλων των πολιτιστικών δράσεων στην Κύπρο (55%) και τη δημιουργία εκστρατείας προώθησης του σύγχρονου πολιτισμού (54%).

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Σπύρος Σταυρινίδης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Σπύρος Σταυρινίδης. Την είδηση του θανάτου του ηθοποιού ανακοίνωσε με ανάρτησή της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η Ένωση Ηθοποιών Κύπρου.

Η εκδημία του Σπύρου Σταυρινίδη συνιστά μεγάλη απώλεια για το κυπριακό Θέατρο και γενικότερα για τον χώρο των Τεχνών στη χώρα μας, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Βαθύτατη θλίψη για τον θάνατο του Σπύρου Σταυρινίδη, «ενός από τους σημαντικότερους και πλέον αγαπητούς ηθοποιούς της Κύπρου, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτιστική ζωή του τόπου», εκφράζει με ανακοίνωσή του το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

ΜΑΪΟΣ 2025

Mε την τέχνη της ξερολιθιάς η Κύπρος στην Έκθεση Αρχιτεκτονικής στη Βενετία

Με μια ιδιαίτερη πρόταση για την τέχνη της ξερολιθιάς, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διαδραστικό υλικό και προβολές, συμμετείχε φέτος η Κύπρος στη 19η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Biennale Βενετίας, που πραγματοποιήθηκε από τις 10 Μαΐου μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2025.

Δεκαοκτώ φεστιβάλ χρηματοδότησαν φέτος τα ΚΥΠΡΙΑ

Δεκαοκτώ φεστιβάλ τεχνών έλαβαν φέτος χορηγία από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΚΥΠΡΙΑ 2025».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων, κατατέθηκαν συνολικά 40 αιτήσεις, 29 αιτήσεις στην Κατηγορία Α και 11 αιτήσεις στην Κατηγορία Β. Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν από πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία διορίστηκε για τον σκοπό αυτό από την Υφυπουργό Πολιτισμού.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2025

Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής: Άμεση απόσυρση έκδοσης και έκθεση γεγονότων ζήτησε η Υφ. Πολιτισμού

Την άμεση απόσυρση της έκδοσης της ομάδας που εκπροσωπεί την Κύπρο στη 19η Διεθνή Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής 2025, ζήτησε η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, δεδομένου ότι η έκδοση αυτή δεν είχε λάβει ποτέ την έγκριση του Υφυπουργείου και γιατί διαπιστώθηκε ότι περιλαμβάνει προβληματικές αναφορές, όπως αναφέρει η ίδια η Υφυπουργός.

Η Ειδική Επιτροπή για την επιλογή Επιμελητή για την εκπροσώπηση της Κύπρου στη 19η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής Μπιενάλε Βενετίας 2025 δεν είχε καμία ενημέρωση για την έκδοση που συνόδευε την κυπριακή συμμετοχή, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο αρχιτέκτονας Γιάννης Αγησιλάου, μέλος της Ειδικής Επιτροπής.

Δεκαέξι θεατρικές παραγωγές επιλέγηκαν για χρηματοδότηση μέσω Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ

Συνολικά 16 θεατρικές παραγωγές επιλέγηκαν για χρηματοδότηση μέσω του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ, από σύνολο 35 αιτήσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείο Πολιτισμού, το οποίο σημειώνει ότι παρατηρήθηκε βελτίωση και αναβάθμιση στην ποιότητα των αιτήσεων.

Απεβίωσε ο ιστορικός Άντρος Παυλίδης

Απεβίωσε, το βράδυ της Τρίτης, σε ηλικία 79 ετών, ο Άντρος Παυλίδης, ιστορικός, συγγραφέας, ζωγράφος, σκηνοθέτης και δημιουργός της "Μεγάλης Κυπριακής Εγκυκλοπαίδειας".

Ο Άντρος Παυλίδης άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στον πολιτισμό της Κύπρου, αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε γραπτή δήλωση για τον θάνατο του Άντρου Παυλίδη.

Το έργο του Άντρου Παυλίδη έχει αφήσει «ανεξίτηλο αποτύπωμα» στην πολιτιστική και ιστορική καταγραφή της Κύπρου, αναφέρει το Υφυπουργείο Πολιτισμού που εκφράζει βαθύτατη θλίψη για τον αδόκητο θάνατό του.

​​​​​​​ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025

Ζημιές από πυρκαγιές σε επτά ερειπωμένα μνημεία, είπε η Κασσιανίδου

Επτά μνημεία, τα οποία ήταν ερειπωμένα, υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό, δήλωσε η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στις πυρόπληκτες κοινότητες της ορεινής Λεμεσού και της σύσκεψής της στο Όμοδος με τους κοινοτάρχες της περιοχής.

Καμία λογοκρισία από την απόσυρση βιβλίου για Biennale Βενετίας, λέει το Υφ. Πολιτισμού

Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε λογοκρισία αναφορικά με την απόσυρση του βιβλίου που εκδόθηκε παράλληλα με την κυπριακή συμμετοχή στην Biennale Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2025, αναφέρει το Υφυπουργείο Πολιτισμού σε ανακοίνωση που εξέδωσε ως απάντηση στην «Ανοικτή Επιστολή κατά του Υφυπουργείου Πολιτισμού από 40 πολιτιστικούς φορείς» που δημοσιεύθηκε στα ΜΜΕ και αναφέρεται σε «χιονοστιβάδα κακών αποφάσεων και χειρισμών του Υφυπουργείου Πολιτισμού», υποστηρίζοντας πως «το Υφυπουργείο Πολιτισμού υιοθετεί μια στρατηγική ελέγχου μέσω σύγχυσης».

Στη σκηνοθέτρια Ευρυδίκη Παπαϊακώβου το βραβείο FAN Young European Talents Award

Η Κύπρος σημείωσε μεγάλη επιτυχία στον διεθνή χώρο του animation, καθώς η Κύπρια σκηνοθέτρια και γραφίστρια Ευρυδίκη Παπαϊακώβου απέσπασε το φετινό Young European Talents Award για την ταινία μικρού μήκους “Poppy Flowers” (2024). Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Animation Imaginaria στην Ιταλία στις 23 Αυγούστου 2025.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025

Το Υπουργικό ενέκρινε τη μεταφορά του Κρατικού Αρχείου στο Υφ. Πολιτισμού

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το τροποποιητικό νομοσχέδιο με τίτλο «Περί της ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και συναφών θεμάτων Τροποποιητικός Νόμος του 2025», το οποίο θα προωθηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων με σκοπό τη μεταφορά του Κρατικού Αρχείου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η Μαρίνα Ξενοφώντος θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην 61η Μπιενάλε Βενετίας

Στην 61η Μπιενάλε Τέχνης της Βενετίας, η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί από την εικαστικό Μαρίνα Ξενοφώντος, τον επιμελητή Kyle Dancewicz και ομάδα συνεργατών, ανακοίνωσε το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείο Πολιτισμού. Η επιτυχούσα πρόταση φέρει τον τίτλο "It rests to the bones", αναφέρει.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025

Η Κύπρος τιμώμενη χώρα στην 68η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Βελιγραδίου

Η Κύπρος ήταν η τιμώμενη χώρα στην 68η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Βελιγραδίου, που πραγματοποιήθηκε από τις 25/10 μέχρι τις 2/11/2025, στο Belgrade Fair.

Όπως ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού, η συμμετοχή της Κύπρου στη φετινή διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παρουσίας της κυπριακής λογοτεχνίας στο εξωτερικό και της προώθησης των Κυπρίων συγγραφέων και εκδοτών στη διεθνή σκηνή. Στο περίπτερο της Κύπρου παρουσιάστηκαν έργα Κυπρίων συγγραφέων από συγγραφείς και μεταφραστές κυπριακών έργων, αναγνώσεις αποσπασμάτων, καθώς και συζητήσεις για τη σύγχρονη κυπριακή λογοτεχνία και εκδοτική παραγωγή.

Παρών σε διεθνή φεστιβάλ ο κυπριακός κινηματογράφος

Δυναμική είναι η παρουσία του Κυπριακού Κινηματογράφου στο 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο φέτος διεξήχθη μεταξύ 30 Οκτωβρίου και 9 Νοεμβρίου.

Η επιτυχημένη ταινία του Αιμίλιου Αβραάμ, «Σμαράγδα», η οποία έκανε πρεμιέρα το 2024 στο Tallin Black Nights, έκανε την ελληνική της πρεμιέρα στο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Meet the Neighbors+».

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025

Απεβίωσε η σκηνοθέτιδα Αλεξία Παπαλαζάρου, θλίψη εξέφρασε το Υφυπουργείο Πολιτισμού

Aπεβίωσε η σκηνοθέτιδα Αλεξία Παπαλαζάρου, σύμφωνα με ανακοίνωση της 'Ενωσης Ηθοποιών Κύπρου.

"Έφυγε περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της, με αγάπη και σεβασμό. Ως Ένωση Ηθοποιών Κύπρου, εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη για την απώλεια μιας δημιουργού που υπηρέτησε με αφοσίωση, ήθος και ευαισθησία το κυπριακό θέατρο", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Θλίψη για τον θάνατο της Αλεξίας Παπαλαζάρου εκφράζει το Υφυπουργείο Πολιτισμού σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζοντας ότι ήταν καλλιτέχνιδα «με πλούσια παρουσία και προσφορά στη θεατρική σκηνή του τόπου μας ως σκηνοθέτρια, δραματουργός, καθηγήτρια θεατρικής γραφής και σύμβουλος».

Δριμύ κατηγορώ του Προέδρου Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας 2024 για μέλη της Επιτροπής καθώς και βραβευθέντα έργα

Οι επιτροπές των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας πρέπει να επιλέγονται με προσοχή, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δρ Κυριάκος Ιωάννου, Πρόεδρος Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας για το έτος 2024 και με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας (για το έτος 2024), εκφράζει τη θέση ότι "ορισμένα από τα μέλη της Επιτροπής των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας δεν είχαν επιστημονική ή και επαγγελματική ή και εμπειρική σχέση με την (παλιότερη και τη σύγχρονη) κυπριακή λογοτεχνία (π.χ. ένα μέλος ειδικεύεται στη μετάφραση, ενώ ένα άλλο μέλος στην αγγλική λογοτεχνία)".

Η Υφ. Πολιτισμού δεν μπορεί να ακυρώσει αποφάσεις, απαντά το Υφυπουργείο

Η Υφυπουργός Πολιτισμού δεν έχει δυνατότητα να ακυρώσει αποφάσεις της Επιτροπής ούτε να παρέμβει στο περιεχόμενό τους, αναφέρει ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού για την Κριτική Επιτροπή Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας.

"Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας, η Επιτροπή λαμβάνει τις αποφάσεις της ανεξάρτητα. Η Υφυπουργός Πολιτισμού μπορεί να τις επικυρώσει ή, μόνο σε περίπτωση προβλήματος στη διαδικασία, να τις αναπέμψει για επανεξέταση. Δεν έχει δυνατότητα να ακυρώσει αποφάσεις της Επιτροπής ούτε να παρέμβει στο περιεχόμενό τους", σημειώνει το Υφυπουργείο.

Το Υφυπουργείο τονίζει ότι η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης αποτελεί θεμελιώδη αρχή και ότι δεν λογοκρίνει λογοτεχνικά έργα ούτε παρεμβαίνει σε κρίσεις ανεξάρτητων επιτροπών.

Εκσυγχρονίζεται η Κυπριακή Βιβλιοθήκη με απόφαση του Υπουργικού

To Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή του το «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Κυπριακής Βιβλιοθήκης», μια στρατηγική μεταρρύθμιση που σηματοδοτεί τη σταθερή πολιτική δέσμευση της πολιτείας για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των πολιτιστικών θεσμών της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

​​​​​​​ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025

Η Kουμανδαρία στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς UNESCO

Η Κουμανδαρία εντάχθηκε στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακοίνωσαν το Υφυπουργείο Πολιτισμού και η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO.

Η απόφαση λήφθηκε από τη Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, η οποία συνεδριάζει στο Νέο Δελχί.

Η Λάρνακα η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2030

Η Λάρνακα είναι η κυπριακή πόλη που επελέγη ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2030. Τα αποτελέσματα της τελικής φάσης του Διαγωνισμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030», στην οποία συμμετείχε και η Λεμεσός, ανακοινώθηκαν σε συνέντευξη Τύπου στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, στη Λευκωσία.

Mαταιώθηκε έκθεση στην Πάφο μετά τις αντιδράσεις για έργα ζωγραφικής του Γιώργου Γαβριήλ

Σε ματαίωση της έκθεσης στην Πάφο με έργα του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ προχώρησε η γκαλερί που την φιλοξενεί.

Προηγήθηκε σειρά αντιδράσεων και αντιπαραθέσεων με αφορμή τα έργα, που περιέχουν, μεταξύ άλλων, αναφορές σε θρησκευτικές μορφές και σύμβολα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Blue Iris Gallery, η έκθεση “Antisystemic Art” έχει προκαλέσει «την αντίθεση μερίδας της κοινωνίας» και ως εκ τούτου η γκαλερί «αποφάσισε την ματαίωση της».

Η Κύπρος εντάσσεται στο Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών

Η ένταξη της Κύπρου ως πλήρους μέλους στο Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών αποφασίστηκε στην 9η Υπουργική Συνάντηση του Φόρουμ, που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης, στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχουσες χώρες –η Ελλάδα, η Αρμενία, η Βολιβία, η Κίνα, η Αίγυπτος, το Ιράν, το Ιράκ, η Ιταλία και το Περού– όπως ανακοίνωσαν στη Διακήρυξη της Αθήνας, η οποία συμπυκνώνει τις εργασίες της Υπουργικής Συνάντησης, «αποφάσισαν, με συναίνεση, τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πλήρους μέλους του Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών».

Θέτοντας στο επίκεντρο της δράσης του την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ χωρών με μακραίωνη πολιτιστική κληρονομιά, το Φόρουμ Αρχαίων πολιτισμών ιδρύθηκε το 2017, με πρωτοβουλία της Ελλάδας και της Κίνας.

Απονεμήθηκαν τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για τις εκδόσεις του έτους 2024

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι νικητές των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας είναι η Ελένη Κεφάλα στην ποίηση με τη συλλογή «Direct orient: ποιήματα» (Εκδόσεις Περισπωμένη), Κυριάκος Μαργαρίτης στο μυθιστόρημα με το «Συμβάν 74» (Εκδόσεις Ίκαρος), Ανδρέας Μαλόρης στο διήγημα/νουβέλα με τα «Σχεδόν τα πάντα: διηγήματα» (Εκδόσεις Το Ροδακιό), Παντελής Βουτουρής στη μελέτη (μονογραφία)/δοκίμιο με το «Κάπου στην Κύπρο, στον νομό Πρεβέζης...»: Εισαγωγή στην ποιητική του Κώστα Μόντη (Εκδόσεις Ερατώ), Αλέξανδρος Χρονίδης στο βραβείο νέου λογοτέχνη με το «Ἐπί τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος» (Εκδόσεις Αλμύρα), Μαρίνα Μιχαηλίδου-Καδή, στη λογοτεχνία για μικρά παιδιά με τη «Ζεστή Σοκολάτα» (Εκδόσεις Τελεία), Άννα Κουππάνου στη λογοτεχνία για μεγάλα παιδιά και εφήβους με το «Όταν μας άφησε η θάλασσα: μια ιστορία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα από την Κύπρο του 1974» (Εκδόσεις Πατάκη) και Χρύσω Χαραλάμπους στην εικονογράφησης λογοτεχνικού βιβλίου για παιδιά και εφήβους για το «Η Σελήνη στο Παρίσι» της Αρετής Κατσαντώνη (Εκδόσεις Φουρφούρι).

Ίδρυση πολιτιστικού κέντρου στο Παρίσι αποφάσισε το Υπουργικό, αναφέρει η Β. Κασσιανίδου

Την ίδρυση Πολιτιστικού Κέντρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Υφυπουργό Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, να σημειώνει ότι έτσι ενδυναμώνεται περαιτέρω η ανάπτυξη των διμερών σχέσεων Κύπρου-Γαλλίας, ενισχύεται η εξωστρέφεια της Κύπρου μέσω της ανάπτυξης και προώθησης των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων, με την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και συν-δημιουργίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.