Κυπριακή Προεδρία 2026: Σε 5 βασικούς πυλώνες το πολιτιστικό πρόγραμμα - Τελετή έναρξης και δράσεις σε 31 χώρες
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 29.12.2025 11:33
Θα συμμετάσχουν πάνω από 500 καλλιτέχνες, δημιουργοί, επιμελητές, τεχνικοί και επαγγελματίες του πολιτισμού -Στα €4,4 εκατ. το συνολικό κόστος

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο η Διάσκεψη Τύπου για την πρώτη επίσημη παρουσίαση του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026. 

Κατά την παρουσίαση, η Υφυπουργός Πολιτισμού Δρ. Βασιλική Κασσιανίδου ανέδειξε τον πολιτισμό ως κεντρικό πυλώνα της Κυπριακής Προεδρίας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για συνειδητή πολιτική επιλογή με στρατηγικό βάθος, θεσμικό περιεχόμενο και ευρωπαϊκό αποτύπωμα. Όπως τόνισε, «ο πολιτισμός δεν λειτουργεί ως περιφερειακό στοιχείο της Κυπριακής Προεδρίας, αλλά αναδεικνύεται σε ουσιαστικό εργαλείο πολιτικής συνοχής, διαλόγου και ευρωπαϊκής αυτογνωσίας».

Εθνικής κλίμακας πρόγραμμα με ευρωπαϊκή εμβέλεια

Το Πολιτιστικό Πρόγραμμα σχεδιάστηκε ως αναπόσπαστο μέρος της συνολικής στρατηγικής της Κυπριακής Προεδρίας, μέσα από στενή συνεργασία με τη Γραμματεία της Προεδρίας, τα Τμήματα του Υφυπουργείου Πολιτισμού, τις Πρεσβείες της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρώπη, θεσμικούς φορείς και την καλλιτεχνική κοινότητα.

Για πρώτη φορά στην Κύπρο, συγκροτήθηκε ένα ενιαίο και συνεκτικό πολιτιστικό αφήγημα, το οποίο αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως μια συνεχή και ζωντανή διαδικασία, συνδέοντας την πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργία και την πολιτιστική διπλωματία. Στο κέντρο του προγράμματος βρίσκεται το «νήμα», ως μεταφορά για τη συνένωση ανθρώπων, κρατών, ιδεών και πολιτισμών.

Οι πέντε βασικοί πυλώνες

Το Πολιτιστικό Πρόγραμμα αναπτύσσεται γύρω από πέντε αλληλένδετους πυλώνες:

  • την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου ως αναπόσπαστου μέρους της ευρωπαϊκής ιστορίας,
  • την προβολή της σύγχρονης κυπριακής δημιουργίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
  • την ενσωμάτωση της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών,
  • τη στήριξη των καλλιτεχνών και της πολιτιστικής παραγωγής,
  • και την ενίσχυση της πολιτιστικής διπλωματίας.

Στόχος είναι η Κύπρος να απευθυνθεί στην Ευρώπη με μια πολυφωνική αλλά ενιαία πολιτιστική ταυτότητα, που γεφυρώνει παρελθόν, παρόν και μέλλον.

«Μνήμη – παρόν – μετά»: Η Τελετή Έναρξης

Κομβικό σημείο του Προγράμματος αποτελεί η Τελετή Έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας, σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου 2026 στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ. Περισσότεροι από 100 Κύπριοι καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού θα συμμετέχουν στην παραγωγή με τίτλο «Μνήμη – Παρόν – Μετά».

Δράσεις σε 31 χωρες

Το διεθνές σκέλος του Προγράμματος περιλαμβάνει πολιτιστικές δράσεις σε 31 χώρες, με εμβληματικές παρεμβάσεις σε 11 χώρες και παράλληλο πρόγραμμα εκδηλώσεων μέσω των Πρεσβειών της Κυπριακής Δημοκρατίας σε επιπλέον 20 χώρες.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται το Gala Έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας στις Βρυξέλλες, εικαστικές παρεμβάσεις στα κτήρια Justus Lipsius και Europa, εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και η συμμετοχή της Κύπρου ως τιμώμενης χώρας στο Bozar Centre of Fine Arts. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης αρχαιολογικές εκθέσεις, συναυλίες, παραστάσεις σύγχρονου χορού, εικαστικές εκθέσεις και εμβυθιστικές ψηφιακές εμπειρίες σε πόλεις όπως το Παρίσι, η Ρώμη, η Αθήνα, το Λονδίνο, το Βερολίνο, η Βαρκελώνη και η Κοπεγχάγη.

Η Κύπρος ως ζωντανό πολιτιστικό τοπίο

Παράλληλα με τις διεθνείς δράσεις, το Πολιτιστικό Πρόγραμμα ενσωματώνεται στην πολιτιστική ζωή της χώρας, με μεγάλες περιοδικές εκθέσεις, παρεμβάσεις σε χώρους αυξημένης επισκεψιμότητας, δράσεις σε μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα και κοινότητες, καθώς και τις κύριες διοργανώσεις του Υφυπουργείου Πολιτισμού για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ένα εγχείρημα με μακροπρόθεσμο αποτύπωμα

Περισσότεροι από 500 καλλιτέχνες, δημιουργοί, επιμελητές, τεχνικοί και επαγγελματίες του πολιτισμού συμμετέχουν στη διαμόρφωση και υλοποίηση του Προγράμματος, το συνολικό κόστος του οποίου ανέρχεται στα 4,4 εκατομμύρια ευρώ και αντιμετωπίζεται ως στρατηγική επένδυση με μακροπρόθεσμα οφέλη για την πολιτιστική ανάπτυξη, την οικονομία και τη διεθνή εικόνα της Κύπρου.

Όπως επισημάνθηκε, το 2026 η Κύπρος θα απευθυνθεί στην Ευρώπη όχι μόνο με θεσμικές θέσεις, αλλά με την τέχνη, τη δημιουργία και τους ανθρώπους της, αφήνοντας μια ουσιαστική πολιτιστική παρακαταθήκη που υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια της Προεδρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της Κυπριακής Προεδρίας (cy2026.eu) καθώς και την αυτόνομη ψηφιακή πλατφόρμα του Πολιτιστικού Προγράμματος (cyculture2026.eu).

 

