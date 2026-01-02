Παράθυρο logo
Γαλλία: Σάρωσε ο «Αστερίξ στη Λουζιτανία», πούλησε 1,65 εκατ. αντίτυπα
Δημοσιεύθηκε 02.01.2026 11:45
Γαλλία: Σάρωσε ο «Αστερίξ στη Λουζιτανία», πούλησε 1,65 εκατ. αντίτυπα

Το τελευταίο άλμπουμ του Αστερίξ, που περιγράφει τις περιπέτειες του Γαλάτη ήρωα στη Λουζιτανία, πούλησε 1,65 εκατ. αντίτυπα στη Γαλλία από την ημέρα που κυκλοφόρησε, στις 23 Οκτωβρίου, τις υψηλότερες πωλήσεις των τελευταίων 20 ετών, όπως έγινε γνωστό από τον εκδοτικό οίκο του.

«Το 2025 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τον μικρόσωμο Γαλάτη μας», δήλωσε ο Σελέστ Σουρούγκ, ο γενικός διευθυντής των Εκδόσεων Αλμπέρ Ρενέ (όμιλος Hachette).

Σύμφωνα με στοιχεία του ινστιτούτου αναφοράς GFK, τα οποία παρουσίασε η εφημερίδα Ouest-France, ο «Αστερίξ στη Λουζιτανία» ολοκλήρωσε τη χρονιά με ρεκόρ πωλήσεων: 1,65 εκατομμύριο άλμπουμ μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου, αύξηση 2,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο άλμπουμ, τη «Λευκή Ίριδα», που κυκλοφόρησε το 2023.

Οι πωλήσεις του άλμπουμ, το οποίο διαφημίστηκε ιδιαίτερα, ξεπέρασαν τις 100.000 την εβδομάδα τον Δεκέμβριο. Συνολικά, είναι οι μεγαλύτερες που έχει κάνει άλμπουμ του Αστερίξ την τελευταία 20ετία, έπειτα από το τεύχος «Ο ουρανός έπεσε στα κεφάλια τους» του 2005.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι πραγματικά ικανοποιητικό σε μια εκδοτική αγορά που βρίσκεται μάλλον σε μαρασμό», σχολίασε ο Σουρούγκ. Απέδωσε την επιτυχία «στην ποιότητα της δουλειάς των συγγραφέων», του σεναριογράφου Φαμπκαρό και του σχεδιαστή Ντιντιέ Κονράντ αλλά και «στη δημοτικότητα του κόσμου του Αστερίξ», που παραμένει ακέραιη.

Στη νέα περιπέτειά του ο Αστερίξ και ο αχώριστος φίλος του, ο Οβελίξ, ταξιδεύουν στην Πορτογαλία για να βοηθήσουν τους Λουζιτανούς στον πόλεμο εναντίον των Ρωμαίων. Στην Πορτογαλία, το άλμπουμ πούλησε 150.000 αντίτυπα, από 30.000, κατά μέσο όρο, για τις προηγούμενες περιπέτειες του Γαλάτη.

Αυξημένες πωλήσεις καταγράφονται επίσης και στις άλλες «παραδοσιακές» αγορές του Αστερίξ, όπως είναι η Γερμανία και η Ισπανία.

Το επόμενο άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2027. Εν αναμονή, θα βγει στους κινηματογράφους, στα τέλη του 2026, μια γαλλική ταινία κινουμένων σχεδίων που μεταφέρει τον Αστερίξ στο «Βασίλειο της Νουβίας».

Το 2026 συμπληρώνονται επίσης 100 χρόνια από τη γέννηση του Ρενέ Γκοσινί, του «συνδημιουργού» του Αστερίξ σε συνεργασία με τον Αλμπέρ Ουντερζό.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ

