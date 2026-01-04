Παράθυρο logo
Η Λευκωσία Καλύτερος Πολιτιστικός Προορισμός της Ευρώπης για το 2026 από το EBD
Δημοσιεύθηκε 04.01.2026 14:29
Η Λευκωσία ξεκινά το 2026 με μία  νέα, εξαιρετικά σημαντική διεθνή διάκριση, καθώς ανακηρύσσεται Καλύτερος Πολιτιστικός Προορισμός της Ευρώπης για το 2026 από τον θεσμό European Best Destinations (EBD), αναφέρει ανακοίνωση από το Δημαρχείο Λευκωσίας. 

Οπως σημειώνεται, η πρωτιά αυτή σηματοδοτεί ένα δυναμικό ξεκίνημα για τη νέα χρονιά και επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία της πόλης προς τη διεθνή πολιτιστική αναγνώριση  και την ανάδειξη της ως νέου προορισμού φιλοξενίας. 

Η διάκριση, προστίθεται, προέκυψε μέσα από την ετήσια αξιολόγηση του European Best Destinations, η οποία βασίζεται τόσο στην κρίση διεθνούς επιτροπής πολιτιστικών ειδικών όσο και στη συμμετοχή του κοινού. Πάνω από 22.000 ταξιδιώτες από 131 χώρες αξιολόγησαν τους κορυφαίους πολιτιστικούς προορισμούς της Ευρώπης, με τη Λευκωσία να συγκεντρώνει την ψηλότερη συνολική βαθμολογία 18,6/20, καταλαμβάνοντας την 1η θέση. 

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η Λευκωσία ξεχώρισε για τη μοναδική συνύπαρξη πλούσιας ιστορικής κληρονομιάς και σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, για τη γνησιότητα της πολιτιστικής της ατμόσφαιρας, αλλά και για τη ζωντανή και εξελισσόμενη πολιτιστική της σκηνή. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ξεχωριστό χαρακτήρα της τελευταίας διχοτομημένης πρωτεύουσας της Ευρώπης, καθώς και στη φιλοξενία και τον μεσογειακό παλμό της πόλης.

"Η διεθνής αυτή αναγνώριση ενισχύει τη θέση της Λευκωσίας στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη και επιβεβαιώνει τη στρατηγική του Δήμου για την ανάδειξη της πρωτεύουσας ως σύγχρονου, βιώσιμου και ανοιχτού πολιτιστικού προορισμού, με σεβασμό στο παρελθόν και επένδυση στο παρόν και το μέλλον".

Ο Δήμος Λευκωσίας ευχαριστεί όλους τους πολιτιστικούς φορείς, οργανισμούς, δημιουργούς και πολίτες που συμβάλλουν καθημερινά στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης και δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει δράσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής.

Στην ίδια δεκάδα των κορυφαίων πολιτιστικών πόλεων της Ευρώπης για το 2026 περιλαμβάνονται επίσης οι πόλεις: Φλωρεντία, Βιέννη, Λέουβεν, Σίμπενικ, Βερόνα, Τομάρ, Ρουέν, Οξφόρδη και Γκρατς.

