Σημαντικές πολιτιστικές δράσεις της Κυπριακής Προεδρίας τον Ιανουάριο

Δημοσιεύθηκε 07.01.2026 08:00

Πολιτιστικές δράσεις σε 31 χώρες, με εμβληματικές παρεμβάσεις σε 11 χώρες και παράλληλο πρόγραμμα εκδηλώσεων μέσω των Πρεσβειών της Κυπριακής Δημοκρατίας σε επιπλέον 20 χώρες.

Με σημαντικές και διαφοροποιημένες δράσεις τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου ξεκινά τον Ιανουάριο το Πολιτιστικό Πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται – μεταξύ άλλων – εκθέσεις εικαστικών και φωτογραφίας, καθώς και συναυλία.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού, το διεθνές σκέλος του Προγράμματος περιλαμβάνει πολιτιστικές δράσεις σε 31 χώρες, με εμβληματικές παρεμβάσεις σε 11 χώρες και παράλληλο πρόγραμμα εκδηλώσεων μέσω των Πρεσβειών της Κυπριακής Δημοκρατίας σε επιπλέον 20 χώρες.

Στις 21 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί το Gala Έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας, με συναυλία του Κύπριου συνθέτη Σταύρου Λάντσια με πενταμελές μουσικό σχήμα, στο Royal Museums of Fine Arts, στις Βρυξέλλες.

Στις 22 Ιανουαρίου θα τελεστούν τα εγκαίνια της διακόσμησης των κτηρίων Justus Lipsius & Europa με έργα Κυπρίων καλλιτεχνών και σχεδιασμό επίπλων. Η επιμέλεια και ο σχεδιασμός της διακόσμησης ανήκουν στον Μιχάλη Αναστασιάδη.

Στις 27 Ιανουαρίου θα τελεστούν τα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης του Άντρου Ευσταθίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας».

Σε ό,τι αφορά τις δράσεις που θα γίνουν στην Κύπρο, στις 17 Ιανουαρίου θα γίνουν τα εγκαίνια των ανακαινισμένων μόνιμων εκθέσεων του Κυπριακού Μουσείου, σε επιμέλεια της Εφορείας Μουσείων του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Στις 29 Ιανουαρίου θα εγκαινιαστεί στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ, στη Λευκωσία, η εικαστική έκθεση «Αγροποιητική: Χώματα/Σώματα», σε επιμέλεια της Δρος Έλενας Πάρπα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Προεδρίας θα παρουσιάζεται η εικαστική παρέμβαση «Συναντήσεις: Οι Κόσμοι της Κύπρου», σε επιμέλεια της Δρος Χριστίνας Λάμπρου, ενώ στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας «Γλαύκος Κληρίδης» θα υπάρχουν εικαστικές παρεμβάσεις, σε επιμέλεια του Υφυπουργείου Πολιτισμού.