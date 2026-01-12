Το σπίτι όπου μεγάλωσε ο David Bowie στο Νότιο Λονδίνο ανοίγει στο κοινό για δημιουργικά εργαστήρια

Δημοσιεύθηκε 12.01.2026 09:57

Το σπίτι στο νότιο Λονδίνο θα αποκατασταθεί και θα χρησιμοποιηθεί για εργαστήρια δημιουργικότητας και δεξιοτήτων για νέους ανθρώπους.

Χθες ο David Bowie θα είχε κλείσει τα 79 του χρόνια. Ο μουσικός θρύλος κυκλοφόρησε το τελευταίο του άλμπουμ, «Blackstar», στα γενέθλιά του και πέθανε δύο ημέρες αργότερα, στις 10 Ιανουαρίου 2016, ύστερα από 18 μήνες μάχης με τον καρκίνο.

Τώρα, το Heritage of London Trust, ένας φιλανθρωπικός οργανισμός με έδρα το Λονδίνο, ανακοίνωσε ότι το παιδικό σπίτι του Bowie στο Νότιο Λονδίνο πρόκειται να αποκατασταθεί και να ανοίξει για το κοινό.

Έχει αποκτήσει την κατοικία σε σειρά, στο 4 Plaistow Grove στο Bromley, και θα αναδημιουργήσει την ακριβή εσωτερική διαρρύθμιση όπως ήταν όταν ο νεαρός Bowie έμενε εκεί από το 1955 έως το 1968.

Ο David Robert Jones γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 1947 στο 40 Stansfield Road, SW9, στο Brixton, αλλά μετακόμισε στο Bromley όταν ήταν 5 ετών.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027 και θα χρησιμοποιηθεί για δημιουργικά εργαστήρια για νέους, λειτουργώντας ως «στέρεη βάση για την επόμενη γενιά» και ως τρόπος να καλλιεργηθούν η αυτοπεποίθηση και οι επικοινωνιακές δεξιότητες στις τέχνες.

Το παιδικό σπίτι του David Bowie/ David Bowie Estate

Η διευθύντρια του Heritage of London Trust, δρ Nicola Stacey, είπε: «Ο David Bowie ήταν περήφανος Λονδρέζος. Παρότι η καριέρα του τον ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, πάντα θυμόταν από πού προερχόταν και την κοινότητα που τον στήριξε όσο μεγάλωνε. Είναι υπέροχο που έχουμε αυτή την ευκαιρία να διηγηθούμε την ιστορία του και να εμπνεύσουμε μια νέα γενιά νέων ανθρώπων και είναι πραγματικά σημαντικό για την κληρονομιά του Λονδίνου να διατηρηθεί αυτός ο χώρος.»

Η δρ Stacey πρόσθεσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε ήδη εξασφαλίσει μια σημαντική επιχορήγηση 500.000 λιρών από το Jones Day Foundation για το έργο και ελπίζουμε ότι άνθρωποι παντού θα θελήσουν να συμμετάσχουν.»

Ο Geoffrey Marsh, ο οποίος συν-επιμελήθηκε την έκθεση «David Bowie Is» του Μουσείου Victoria and Albert, εργάστηκε στο έργο αποκατάστασης. Είπε: «Σε αυτό το μικρό σπίτι, ιδιαίτερα στο μικροσκοπικό του υπνοδωμάτιο, ο Bowie εξελίχθηκε από έναν συνηθισμένο μαθητή των προαστίων στα πρώτα βήματα μιας εξαιρετικής διεθνούς σταδιοδρομίας, όπως ο ίδιος είπε: “Πέρασα τόσο πολύ χρόνο στο υπνοδωμάτιό μου. Ήταν πραγματικά ολόκληρος ο κόσμος μου. Είχα τα βιβλία μου εκεί πάνω, τη μουσική μου εκεί πάνω, το πικάπ μου. Βγαίνοντας από τον κόσμο μου επάνω στον όροφο προς τον δρόμο, έπρεπε να περάσω από αυτή την ουδέτερη ζώνη του καθιστικού.»

Ένας νεαρός David Bowie στο Bromley/ David Bowie Estate

Η χήρα του Bowie, Iman, και η κόρη του, Lexi, δημοσίευσαν χθες διαδικτυακά αφιερώματα, και οι θαυμαστές θα συγκεντρωθούν αύριο για να τιμήσουν τη 10η επέτειο από τον θάνατο του μουσικού.

Παράλληλα, ένα νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο Bowie: The Final Act κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, και το BBC ανακοίνωσε ότι ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον Bowie, το Bowie In Berlin, θα κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά. Η ταινία θα εξερευνήσει την περίοδο του εμβληματικού καλλιτέχνη στο Βερολίνο μεταξύ 1976 και 1978.

Με πληροφορίες από euronews.gr