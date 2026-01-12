Θριαμβευτική ολοκλήρωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025 με την έκθεση «Πέρας» του Νικόλα Λουκά

Δημοσιεύθηκε 12.01.2026 12:40

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025, με τη φωτογραφική έκθεση «Πέρας» του visual artist Νικόλα Λουκά.

Η έκθεση προσέλκυσε αδιάκοπη ροή επισκεπτών τόσο του καλλιτεχνικού χώρου όσο και θεατών που περιηγήθηκαν σε όλους τους χώρους του θεάτρου, ζώντας την εμπειρία του φεστιβάλ από τα παρασκήνια μέχρι τη σκηνή, τα καμαρίνια, τους διαδρόμους, την αίθουσα του 3ου ορόφου και του υπογείου. Η έκθεση αποτέλεσε μια ευκαιρία για να γνωρίσει το κοινό όλους τους χώρους του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας.

Το παρών τους έδωσαν η Υφυπουργός παρά των Προέδρω Ειρήνη Πική, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Παπαγεωργίου, η Πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής της Nicosia For Art και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λευκωσίας Λεώνη Ορφανίδου, η Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Λευκωσίας και μέλος του Δ.Σ. της Nicosia For Art Μικαέλα Κυθρεώτη Μχλάπα και η Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Λευκωσίας Μυρούλα Λάμπρου.

Το project, αποτύπωσε τη συναισθηματική ένταση των καλλιτεχνών πριν και μετά την παράσταση, κερδίζοντας θετικά σχόλια για την αμεσότητα και τη δραματουργία του. Οι επισκέπτες στάθηκαν στους διαφορετικούς χώρους, παρατηρώντας από κοντά την εσωτερική ένταση, τη συγκίνηση, την αποφόρτιση, αλλά και την αθέατη ενέργεια που συνοδεύει την τέχνη λίγο πριν και λίγο μετά την παράσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και το φωτογραφικό live act του ίδιου του δημιουργού, καθώς πλήθος κόσμου πέρασε μπροστά από τον φακό του, συμβάλλοντας στην ατμόσφαιρα συμμετοχής και ζωντάνιας που χαρακτήρισε τη βραδιά.

Μετά τις 22:00, η σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου μεταμορφώθηκε σε dance floor, όπου DJ έδωσε τον ρυθμό για ένα closing party με δυναμική ενέργεια και γιορτινή διάθεση. Το κοινό διασκέδασε μέχρι αργά, επιβεβαιώνοντας το φεστιβαλικό spirit και ολοκληρώνοντας τρεις μήνες γεμάτους θέατρο, μουσική, χορό και παράλληλες δράσεις.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας ανανεώνει το ραντεβού του για το 2026 με στόχο να συνεχίσει να υπηρετεί τον πολιτισμό μέσα από σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές.