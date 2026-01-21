Εγκαινιάστηκε η έκθεση του ΓΤΠ «Οι Μύθοι της Κύπρου» στην Ευρωβουλή

Δημοσιεύθηκε 21.01.2026 12:52

Την έκθεση εγκαινίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην παρουσία της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Οι οκτώ μύθοι της Κύπρου: Οι Δράκοι, Το Κρασί των Ιπποτών, Οι πέτρες του Διγενή, Η Αγία Ελένη και ο Τίμιος Σταυρός, η Σιερόλοττα, ο Κατακλυσμός, ο Άδωνις και Τα κάστρα της Ρήγαινας κοσμούν από σήμερα το κτήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, στο πλαίσιο έκθεσης του ΓΤΠ «Οι Μύθοι της Κύπρου», την οποία εγκαινίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην παρουσία της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από την Κυπριακή Δημοκρατία, κατά την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι η έκθεση «Οι Μύθοι της Κύπρου» γεννήθηκε μέσα από τη βαθιά ανάγκη να διαφυλάξουμε, να αναδείξουμε και να διαδώσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Ανέφερε επίσης ότι «οι μύθοι και οι παραδόσεις ενός τόπου δεν είναι απλώς αφηγήσεις του παρελθόντος, αλλά ζωντανές ιστορίες που συνδέουν τις γενιές, αντανακλούν κοινές αξίες και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας ταυτότητας».

Ο πολιτισμός, είπε ο ΠτΔ, είναι η κοινή μας γλώσσα. Φέρνει, όπως ανέφερε, τους πολίτες πιο κοντά, ενισχύει την ενότητα του κοινού μας ευρωπαϊκού σπιτιού και μάς υπενθυμίζει ότι η δύναμη της Ευρώπης δεν εδράζεται μόνο στην ενότητα, αλλά και στην αξιοσημείωτη ποικιλομορφία της, όπου κάθε χώρα προσθέτει το δικό της ξεχωριστό νήμα στον κοινό ευρωπαϊκό μας υφαντό.

"Καθώς η Κύπρος ξεκινά το ταξίδι αυτής της Προεδρίας, το πράττουμε με δέσμευση, με ανοικτό πνεύμα και ανθεκτικότητα. Πάνω απ’ όλα, το πράττουμε με την αποφασιστικότητα να κάνουμε αυτό που γνωρίζουμε καλύτερα: να λειτουργούμε ως γέφυρα μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ των θεσμικών οργάνων, μεταξύ φιλοδοξίας και υλοποίησης, και μεταξύ της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής", τόνισε.

Στην αρχή του χαιρετισμού του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικαλέστηκε τη φράση του Jean Monnet, που συχνά αναφέρεται να έχει πει: «Αν έπρεπε να τα ξανακάνω όλα από την αρχή, θα ξεκινούσα με τον πολιτισμό». Διότι, σημείωσε ο Πρόεδρος, "ο πολιτισμός μπορεί να διαμορφώσει το ποιοι είμαστε και ποιοι μπορούμε να γίνουμε. Συνδέει τους ανθρώπους πέρα από τα σύνορα, ενισχύει τις κοινότητες και προάγει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία".

Σε άλλο σημείο του χαιρετισμού του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ακόμα πως η Κύπρος, ως γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, έχει διαχρονικά λειτουργήσει ως φάρος της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο. "Αυτή η συλλογική εμπειρία διαμορφώνει επίσης την προσέγγισή μας στην Προεδρία μας, η οποία βασίζεται στον διάλογο και τη συνεργασία, τον αλληλοσεβασμό και τη συνεχή προσπάθεια οικοδόμησης γεφυρών. Δεν είναι τυχαίο που σήμερα επιλέγουμε να παρουσιάσουμε την Κύπρο μέσω του πολιτισμού", τόνισε.

Η Διευθύντρια του ΓΤΠ Αλίκη Στυλιανού, αφού καλοσώρισε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τούς ξενάγησε στην έκθεση, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι «ως μία πρώτη γνωριμία με την Κύπρο, επιλέξαμε να παρουσιάσουμε την έκθεση “Οι Μύθοι της Κύπρου”. Γιατί; Επειδή η σειρά “Οι Μύθοι της Κύπρου” γεννήθηκε μέσα από μια ειλικρινή επιθυμία για τη διατήρηση και διάδοση της γνώσης για την πολιτιστική μας κληρονομιάς».

«Είναι ευρέως γνωστό ότι η μυθολογία έχει τον τρόπο να υπερβαίνει τα φυσικά σύνορα», πρόσθεσε.

Πρόκειται, ανέφερε η κ. Στυλιανού, «για ζωντανές αφηγήσεις που συνδέουν γενιές, αντανακλώντας τις αξίες μιας χώρας, προβάλλοντας την ιστορία της, και αποτελούν τον ευκολότερο τρόπο για να μεταδοθούν μηνύματα, καθώς ο πολιτισμός είναι μία παγκόσμια γλώσσα».

Στην έκθεση παρουσιάστηκαν οι οκτώ μύθοι της Κύπρου: Οι Δράκοι, Το Κρασί των Ιπποτών, Οι πέτρες του Διγενή, Η Αγία Ελένη και ο Τίμιος Σταυρός, η Σιερόλοττα, ο Κατακλυσμός, ο Άδωνις και Τα κάστρα της Ρήγαινας.

Ολοκληρώνοντας την ξενάγηση, η κ. Στυλιανού έδωσε αναμνηστικό δώρο στην κ. Μέτσολα για τους μύθους της Κύπρου.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι το τέλος τη Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στο Visitor Centre του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, υπολογίζεται ότι ετησίως επισκέπτονται το Visitor Centre πέραν των 380.000 ατόμων.