Πρόσκληση από Υφ. Πολιτισμού για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πολιτιστικού μάρκετινγκ ΜέντωρARTS

Δημοσιεύθηκε 27.01.2026 11:14

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους ενδιαφερόμενους από τον χώρο του σύγχρονου πολιτισμού και των τεχνών, ιδιαίτερα σε διαχειριστές πολιτιστικών φορέων, άτομα με λειτουργικές και στρατηγικές αρμοδιότητες, πολιτιστικούς δημιουργούς (καλλιτέχνες, λογοτέχνες) κ.ά. για να συμμετάσχουν δωρεάν σε πρόγραμμα ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning).

Στη σχετική ανακοίνωση του Υφυπουργείου προστίθεται ότι το πρόγραμμα θα ξεκινήσει εντός Μαρτίου 2026 και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2027. Τα μαθήματα θα προστίθενται σε Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS) που θα προσφερθεί από την εταιρεία KPMG Limited, σε τακτά διαστήματα (περίπου ανά διμηνία) και όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στο περιεχόμενό τους. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος στον σύνδεσμο https://bit.ly/mentorArts μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Διευκρινίζεται ότι την πρώτη φάση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού ΜέντωρARTS, εννέα ενοτήτων και συνολικά δέκα ωρών με αντικείμενο την εισαγωγή στο πολιτιστικό μάρκετινγκ και την επιχειρηματικότητα, έχει αναπτύξει η KPMG Limited.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή γνωστικών εφοδίων για ανάπτυξη κοινού, προσέλκυση χορηγιών και επιχειρηματική οργάνωση και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής επιδίωξης του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού για ανάπτυξη κοινού και επαγγελματιών και αποτελεί το πρώτο στάδιο του προγράμματος επαγγελματικής επιμόρφωσης που θα παρασχεθεί στους επαγγελματίες της βιομηχανίας πολιτισμού.

Οι θεματικές που θα αναπτυχθούν είναι οι, Εισαγωγή στο Πολιτιστικό Μάρκετινγκ, Κατανόηση Κοινού & Πολιτιστική Εμπειρία, Εργαλεία & Κανάλια Marketing, Στρατηγική, Καινοτομία & Καλές Πρακτικές στον Πολιτισμό (Από την Έμπνευση στη Στρατηγική Δράση), Ανασκόπηση, Εφαρμογή & Αξιολόγηση, όπως και Εισαγωγή, Στρατηγικός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικός Προγραμματισμός, Διαχείριση Έργων & Βιωσιμότητα Δράσεων, Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, Πηγές Χρηματοδότησης & Προσέλκυση Χορηγιών.

Στην ανακοίνωση το Υφυπουργείο διευκρινίζει περαιτέρω ότι το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα, τα μαθήματα θα είναι διαδραστικά και ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τα μαθήματα στον δικό του χώρο και χρόνο, από οθόνη υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου και σημειώνει ότι το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού επιφυλάσσει το δικαίωμα να μην δεχτεί ενδιαφερόμενους που δεν είναι επαγγελματίες της βιομηχανίας πολιτισμού και πως σε περίπτωση που η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από τις προσφερόμενες θέσεις χρηστών, διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε κλήρωση.

Τέλος, αναφέρε ότι σε περίπτωση που δεν πληρωθούν οι 200 θέσεις χρηστών μέχρι το φθινόπωρο του 2026, θα δημοσιευτεί νέα ανοιχτή πρόσκληση για την προσθήκη νέων χρηστών.

(ΚΥΠΕ/ΜΦ/ΘΝΕ)