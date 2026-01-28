Μανώλης Μητσιάς: Ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το τραγούδι

Δημοσιεύθηκε 28.01.2026 12:35

Ο Μανώλης Μητσιάς βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή Στούντιο 4 και έδωσε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην απόφασή του να αποσυρθεί από το τραγούδι σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να τραγουδήσω άλλο»

«Θα αποσυρθώ σίγουρα. Δεν θέλω να τραγουδήσω άλλο, δεν έχω να πω και τόσα πράγματα σπουδαία όπως τότε. Θα κάνω καμιά εμφάνιση πού και πού έτσι για να ξεδίνω.Τίποτα άλλο.

Ο καλλιτέχνης πρέπει από μόνος του να αποσύρεται. Αν έχει ακόμα τις ικανότητες να τραγουδάει, θα πρέπει να είναι μπροστά. Η φωνή είναι σημαντικό κριτήριο. Το να λες ένα τραγούδι και να επιμένεις και να σε λυπούνται από κάτω…

Το καταλαβαίνω όταν δεν είμαι καλός. Πρέπει να σέβεσαι τον κόσμο. Και εξαρτάται τι τραγούδια καλείσαι να πεις.», είπε ο καλλιτέχνης.

«Δεν γίνεται να πεις Χατζηδάκι αν δεν είσαι καλά.

Γιατί η Αλεξίου είπε σταματάω; Δεν είναι εύκολο να πεις το “φτάνει”. Αφήνει πίσω την αγάπη του κόσμου. Το να σε βρουν στον δρόμο, να σου πουν μία καλημέρα, να σε αγκαλιάσουν, να σε φιλήσουν.

Αυτό είναι σημαντικό πράγμα για έναν καλλιτέχνη. Γιατί αν αυτό λείψει νιώθεις οτι είσαι στην άκρη πια».

«Ο Μάνος Χατζηδάκις μου έκοψε το τσιγάρο»

«Εκείνος κάπνιζε οχτώ πακέτα την ημέρα, γι’ αυτό μου το ‘κοψε. Γιατί είχα πιάσει δουλειά, θυμάμαι δούλευα με την Άννα Βίσση. Λοιπόν και η Βίσση τηλεφώνησε στη γυναίκα μου νύχτα και της λέει “Ο Μανώλης βήχει πάρα πολύ από το τσιγάρο”. Μου λέει η γυναίκα μου “τι έπαθες, ρε παιδί μου;. Το τσιγάρο, κόψ’ το”. Λέω “πώς να το κόψω;”.

Πάω λοιπόν την άλλη μέρα στον Χατζηδάκι, στου Φλόκα. Πάντα εκεί έπινε τον καφέ. Λέω “θέλω να κόψω το τσιγάρο, πώς μπορώ να το κόψω;. Φοβάμαι ότι η νικοτίνη θα με επηρεάσει και θα πάω να το κόψω”. “Σαχλαμάρες”, μου λέει ο Χατζηδάκις,”Τίποτα δεν είναι απ’ αυτά. Θα πάρεις ένα κομπολόι στο χέρι και θα πεις το κόβω. Αλλά θα το πιστέψεις θα ‘χεις το κομπολόι, τίποτα άλλο”. Κι αυτή ήταν η αιτία», δήλωσε ο Μανώλης Μητσιάς.

Πηγή: In.gr