Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε παραγγείλει αντίγραφο της «Σφαγής των Νηπίων», αποκαλύπτουν έγγραφα

Δημοσιεύθηκε 13.02.2026 17:36

Επισκέπτες στη βίλα του Τζέφρι Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό ενδέχεται να αντίκριζαν, ήδη από την είσοδο, μια σκηνή βιβλικής φρίκης, σύμφωνα με έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν, που πέθανε το 2019 ενώ αντιμετώπιζε κατηγορίες για διακίνηση ανηλίκων, είχε παραγγείλει αντίγραφο του πίνακα Η Σφαγή των Νηπίων (1591) του Ολλανδού ζωγράφου της Χρυσής Εποχής Κορνέλις Κορνέλις φαν Χάαρλεμ.

Σε email του Ιουλίου 2011, η βοηθός του Σάρα Κέλεν ζητούσε από υπάλληλο να αποστείλει «τον πίνακα της Σφαγής των Νηπίων στο ράντσο. Είναι ο μεγάλος καμβάς 9x9 ποδιών που είχε ξετυλιχθεί στην είσοδο, εκεί όπου σκοτώνουν μωρά».

Φωτογραφία από τα αρχεία Έπσταϊν που απεικονίζει το Zorro Ranch του Τζέφρι Έπσταϊν έξω από τη Σάντα Φε. Φωτογραφία ευγενική παραχώρηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Το αντίγραφο δημιουργήθηκε από την εταιρεία Ocean’s Bridge Group, που ειδικεύεται σε αναπαραγωγές έργων τέχνης, και προοριζόταν για το Zorro Ranch, έξω από τη Σάντα Φε. Ο Έπσταϊν πλήρωσε 1.999 δολάρια, παραγγέλλοντας το έργο στις 28 Δεκεμβρίου 2010 — ημερομηνία που σε πολλές χριστιανικές παραδόσεις είναι η Εορτή των Αγίων Νηπίων.

Η βιβλική αφήγηση προέρχεται από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο: ο βασιλιάς Ηρώδης, φοβούμενος πως το νεογέννητο παιδί που αναζητούσαν οι Μάγοι θα τον εκθρονίσει, διατάζει τη θανάτωση όλων των αγοριών κάτω των δύο ετών στη Βηθλεέμ. Η σκηνή έχει απεικονιστεί επανειλημμένα στην ιστορία της τέχνης, από καλλιτέχνες όπως ο Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς, ο Τιντορέτο και ο Λούκας Κράναχ ο Πρεσβύτερος. Το πρωτότυπο έργο του φαν Χάαρλεμ ανήκει στη συλλογή του Mauritshuis στη Χάγη και βρίσκεται σε μακροχρόνιο δανεισμό στο Μουσείο Φρανς Χαλς στο Χάαρλεμ.

Τα αρχεία δείχνουν πως το ενδιαφέρον του Έπσταϊν για το θέμα είχε προηγηθεί, καθώς είχε ενημερωθεί για ιδιωτική πώληση έργων Ρούμπενς και Καραβάτζιο, με αναφορά και πάλι στη «Σφαγή των Νηπίων» του Ρούμπενς που είχε πουληθεί το 2002 για 72 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν παρήγγειλε αυτό το αντίγραφο του έργου The Massacre of the Innocents (1591) του Cornelis Cornelisz van Haarlem για το ράντσο του στο Νέο Μεξικό. Φωτογραφία ευγενική παραχώρηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Οι αποκαλύψεις των λεγόμενων «Epstein files» φέρνουν στο φως και βαθύτερες διασυνδέσεις του με τον κόσμο της τέχνης. Ο Έπσταϊν φέρεται να είχε συμβουλευτικό ρόλο σε επενδύσεις έργων τέχνης για μεγάλους συλλέκτες όπως ο Λεόν Μπλακ και ο Ρόναλντ Λόντερ, οι οποίοι έχουν συνδεθεί με το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης.

Η επιλογή ενός τόσο βίαιου και σκοτεινού θέματος για τη διακόσμηση της έπαυλης προσθέτει ένα ακόμη ανησυχητικό στοιχείο στο ήδη βαρύ και περίπλοκο πορτρέτο του Έπσταϊν.

Με πληροφορίες από artnet.com