Οι Sex Pistols ανακοινώνουν την περιοδεία «Anarchy in the UK» για τα 50 χρόνια πανκ

Δημοσιεύθηκε 24.02.2026 06:15

Οι θρύλοι του πανκ Sex Pistols ανακοίνωσαν περιοδεία σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία τον Δεκέμβριο, καθώς το 2026 συμπληρώνονται πέντε δεκαετίες από την κυκλοφορία του εμβληματικού «Anarchy in the UK».

Το θρυλικό βρετανικό punk συγκρότημα Sex Pistols ετοιμάζεται να ξεκινήσει περιοδεία σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία, γιορτάζοντας πέντε δεκαετίες punk rock.

Η επετειακή περιοδεία, με τίτλο "The Anarchy In The UK", περιλαμβάνει συναυλίες σε Λονδίνο, Εδιμβούργο, Γλασκώβη και Δουβλίνο τον Δεκέμβριο και σηματοδοτεί τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού κομματιού του συγκροτήματος "Anarchy in the UK".

Μαζί τους θα είναι ο μουσικός Frank Carter (φωνητικά), ενώ στη σύνθεση συμμετέχουν τα αυθεντικά μέλη Steve Jones (κιθάρες), Paul Cook (ντραμς) και Glen Matlock (μπάσο).

Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1975 και έγινε γνωστό για το αντισυμβατικό του πνεύμα, τους προκλητικούς στίχους και τη στάση του απέναντι στη μοναρχία και το κατεστημένο πολιτικό σύστημα. Το μοναδικό στούντιο άλμπουμ τους, "Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols" (1977), έφτασε στο νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο και εξακολουθεί να θεωρείται σημαντικό ορόσημο στην ιστορία και την εξέλιξη του punk rock.

Διαλύθηκαν το 1978. Ο πρώην μπασίστας Sid Vicious πέθανε από υπερβολική δόση ηρωίνης το 1979, μετά τη σύλληψή του για τον φερόμενο ως φόνο της φίλης του, Nancy Spungen. Ο frontman των Sex Pistols, John Lydon, γνωστός και ως Johnny Rotten, στη συνέχεια σχημάτισε το συγκρότημα Public Image Ltd, επίσης γνωστό ως PiL.

Glen Matlock, Frank Carter, Steve Jones και Paul Cook - 2025 AP Photo

Το 2024, οι Jones, Cook και Matlock, μαζί με τον guest τραγουδιστή Frank Carter (γνωστό από τους Gallows και τους Frank Carter and The Rattlesnakes), επανασχημάτισαν τους Sex Pistols, χωρίς τη συμμετοχή του Lydon. Ο τελευταίος είχε δεσμευτεί ότι δεν θα επέστρεφε ποτέ στο συγκρότημα, μετά την πολύκροτη δικαστική διαμάχη του με τα υπόλοιπα μέλη σε μια προσπάθεια να σταματήσει τη χρήση των τραγουδιών τους σε σειρά της Disney+ για την ιστορία τους, με τίτλο "Pistol".

Η περιοδεία θα ξεκινήσει στο 3 Arena του Δουβλίνου στις 7 Δεκεμβρίου, πριν συνεχίσει στο Corn Exchange του Εδιμβούργου στις 9 Δεκεμβρίου και στο O2 Academy της Γλασκώβης στις 10 Δεκεμβρίου. Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί με δύο βραδιές στο Λονδίνο: μία στο O2 Academy Brixton στις 18 Δεκεμβρίου και μια τελευταία συναυλία στο Eventim Apollo στις 20 Δεκεμβρίου. Το συγκρότημα θα δώσει επίσης συναυλίες φέτος το καλοκαίρι στο The Piece Hall, στο Χάλιφαξ (11 Ιουλίου), στο Castlefield Bowl, στο Μάντσεστερ (12 Ιουλίου), στο Cardiff Castle (1 Αυγούστου) και στο Scarborough Open Air Theatre (2 Αυγούστου).

Μένει μόνο ένα ερώτημα: θα το αλλάξουν σε God Save The... King;

Με πληροφορίες από euronews.com