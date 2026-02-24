Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Μουσική
Εικαστικά
Πόλη - Εξοχή
Χορός
«Έγκαιρη απάντηση, τίποτα πέρα από το αυτονόητο»: Νέα αντίδραση καλλιτεχνών για προγράμματα του Υφ. Πολιτισμού - Η επιστολή
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 24.02.2026 19:38
«Έγκαιρη απάντηση, τίποτα πέρα από το αυτονόητο»: Νέα αντίδραση καλλιτεχνών για προγράμματα του Υφ. Πολιτισμού - Η επιστολή

«Η έλλειψη έγκαιρης και ξεκάθαρης ενημέρωσης μας φέρνει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Οι δράσεις μας απαιτούν προγραμματισμό, δεσμεύσεις απέναντι σε συνεργάτες, χώρους, δίκτυα στο εξωτερικό, τεχνικούς και κοινό»

«Δεν ζητούμε τίποτα παραπάνω από το αυτονόητο:Εγκαιρη απάντηση στις αιτήσεις μας, σαφές χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ωστε όλοι να μπορέσουμε να οργανώσουμε την επαγγελματική κι όχι μόνο ζωή μας» λένε καλλιτέχνες σε μία συλλογική προσπάθεια να πάρουν απαντήσεις για το «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ», όπως και άλλα προγράμματα.

Η επιστολή, η οποία κοινοποιήθηκε ήδη σε αρκετούς λογαριασμούς καλλιτεχνών, αναφέρει: 

«Με αγωνία και ανησυχία εμείς οι καλλιτέχνες παρακολουθούμε για αλλη μια χρονιά τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην παροχή επίσημων απαντήσεων σχετικά με τις αιτήσεις που έχουμε υποβάλει στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πολιτισμός ΙΙΙ» καθώς και για την καθυστέρηση στην ανακοίνωση και ολοκλήρωση της διαδικασίας που αφορά την Πολιτιστική Αποκέντρωση και τα Κύπρια».

Η έλλειψη έγκαιρης και ξεκάθαρης ενημέρωσης μας φέρνει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Οι δράσεις μας απαιτούν προγραμματισμό, δεσμεύσεις απέναντι σε συνεργάτες, χώρους, δίκτυα στο εξωτερικό, τεχνικούς και κοινό. Η καθυστέρηση απαντήσεων δεν είναι απλώς διοικητικό ζήτημα· επηρεάζει άμεσα τη δυνατότητά μας να υλοποιήσουμε τις πολιτιστικές μας δράσεις και θέτει σε κίνδυνο τον επαγγελματικό μας σχεδιασμό αλλά και την αξιοπιστία μας ως συνεργάτες εντός και εκτός συνόρων. 

Και το χειρότερο, αυτός ο διαρκής αγώνας κι η αναμονή μας εξαντλεί, μας απογοητεύει και υπονομεύει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Δεν ζητούμε τίποτα παραπάνω από το αυτονόητο: Εγκαιρη απάντηση στις αιτήσεις μας, σαφές χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ωστε όλοι να μπορέσουμε να οργανώσουμε την επαγγελματική κι όχι μόνο ζωή μας. Όπως εμείς καλούμαστε να δείχνουμε συνέπεια πρός τους θεσμούς, ζητούμε και οι υπεύθυνοι για την εφαρμογή τους, να πράξουν το ανάλογο».

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
καλλιτέχνες
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα