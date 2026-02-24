«Έγκαιρη απάντηση, τίποτα πέρα από το αυτονόητο»: Νέα αντίδραση καλλιτεχνών για προγράμματα του Υφ. Πολιτισμού - Η επιστολή

Δημοσιεύθηκε 24.02.2026 19:38

«Δεν ζητούμε τίποτα παραπάνω από το αυτονόητο:Εγκαιρη απάντηση στις αιτήσεις μας, σαφές χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ωστε όλοι να μπορέσουμε να οργανώσουμε την επαγγελματική κι όχι μόνο ζωή μας» λένε καλλιτέχνες σε μία συλλογική προσπάθεια να πάρουν απαντήσεις για το «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ», όπως και άλλα προγράμματα.

Η επιστολή, η οποία κοινοποιήθηκε ήδη σε αρκετούς λογαριασμούς καλλιτεχνών, αναφέρει:

«Με αγωνία και ανησυχία εμείς οι καλλιτέχνες παρακολουθούμε για αλλη μια χρονιά τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην παροχή επίσημων απαντήσεων σχετικά με τις αιτήσεις που έχουμε υποβάλει στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πολιτισμός ΙΙΙ» καθώς και για την καθυστέρηση στην ανακοίνωση και ολοκλήρωση της διαδικασίας που αφορά την Πολιτιστική Αποκέντρωση και τα Κύπρια».

Η έλλειψη έγκαιρης και ξεκάθαρης ενημέρωσης μας φέρνει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Οι δράσεις μας απαιτούν προγραμματισμό, δεσμεύσεις απέναντι σε συνεργάτες, χώρους, δίκτυα στο εξωτερικό, τεχνικούς και κοινό. Η καθυστέρηση απαντήσεων δεν είναι απλώς διοικητικό ζήτημα· επηρεάζει άμεσα τη δυνατότητά μας να υλοποιήσουμε τις πολιτιστικές μας δράσεις και θέτει σε κίνδυνο τον επαγγελματικό μας σχεδιασμό αλλά και την αξιοπιστία μας ως συνεργάτες εντός και εκτός συνόρων.

Και το χειρότερο, αυτός ο διαρκής αγώνας κι η αναμονή μας εξαντλεί, μας απογοητεύει και υπονομεύει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Δεν ζητούμε τίποτα παραπάνω από το αυτονόητο: Εγκαιρη απάντηση στις αιτήσεις μας, σαφές χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ωστε όλοι να μπορέσουμε να οργανώσουμε την επαγγελματική κι όχι μόνο ζωή μας. Όπως εμείς καλούμαστε να δείχνουμε συνέπεια πρός τους θεσμούς, ζητούμε και οι υπεύθυνοι για την εφαρμογή τους, να πράξουν το ανάλογο».