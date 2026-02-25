Γαλλία: Παραιτήθηκε η διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου - Τέσσερις μήνες μετά τη «διάρρηξη του αιώνα»

Δημοσιεύθηκε 25.02.2026 08:22

Η διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή της, τέσσερις μήνες μετά την αποκαλούμενη «διάρρηξη του αιώνα».

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκανε δεκτή την παραίτησή της, χαιρετίζοντας την «πράξη ευθύνης σε μια εποχή που το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου χρειάζεται ηρεμία και μια ισχυρή νέα ώθηση ώστε να υλοποιήσει σημαντικά έργα που αφορούν την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό του».

Το χρονικό της ληστείας

Το πρωί της 19ης Οκτωβρίου του περασμένου έτους, οι δράστες χρησιμοποίησαν ένα κλεμμένο όχημα με μηχανικό ανυψωτήρα για να αποκτήσουν πρόσβαση στο μουσείο από ένα μπαλκόνι κοντά στον ποταμό Σηκουάνα.

Αν και οι τέσσερις κύριοι ύποπτοι για τη ληστεία έχουν ήδη συλληφθεί, τα οκτώ πολύτιμα κοσμήματα, η αξία των οποίων εκτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ, παραμένουν άφαντα.

Ανάμεσα στα κλαπέντα κειμήλια περιλαμβάνεται ένα εμβληματικό περιδέραιο με διαμάντια και σμαράγδια, το οποίο ο αυτοκράτορας Ναπολέων είχε δωρίσει στη σύζυγό του. Σημειώνεται δε ότι, κατά την καταδίωξή τους, οι δράστες έριξαν μια διαμαντοποίκιλτη κορώνα του 19ου αιώνα που ανήκε στην αυτοκράτειρα Ευγενία, προκαλώντας της σοβαρές ζημιές.

Στις αρχές αυτού του μήνα, το Λούβρο έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη εικόνα της κατεστραμμένης κορώνας μετά την επιδρομή, δηλώνοντας ότι είναι «σχεδόν άθικτη» και μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως.

Κενά ασφαλείας και προκλήσεις

Το Λούβρο φιλοξενεί ανεκτίμητα έργα τέχνης, συμπεριλαμβανομένης της Μόνα Λίζα του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Λίγες ημέρες μετά την επιδρομή, η Des Cars παραδέχθηκε ότι το κύκλωμα παρακολούθησης (CCTV) περιμετρικά του Λούβρου ήταν ελλιπές και «παρωχημένο». Μάλιστα, η μοναδική κάμερα που παρακολουθούσε τον εξωτερικό τοίχο από όπου εισέβαλαν οι κλέφτες, ήταν στραμμένη μακριά από το μπαλκόνι που οδηγούσε στην Γκαλερί του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονταν τα κοσμήματα.

Παρά τον τεράστιο όγκο επισκεπτών, πάνω από 8,7 εκατομμύρια ετησίως, οι επενδύσεις στην ασφάλεια ήταν αργές, με την ίδια να υπογραμμίζει τις προϋπολογιστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μεγάλα ιδρύματα. Η Des Cars, που ανέλαβε τη διεύθυνση το 2021, δήλωσε ότι ήθελε να διπλασιάσει τον αριθμό των καμερών ασφαλείας.

Επόμενα βήματα

Μια κοινοβουλευτική έρευνα για τις αστοχίες βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα πορίσματά της αναμένονται τον Μάιο, ωστόσο μια προκαταρκτική έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα έκανε λόγο για «συστημικές αποτυχίες» που επέτρεψαν τη διάρρηξη.

Έκτοτε, το μουσείο έχει επίσης πληγεί από ένα ύποπτο κύκλωμα απάτης με εισιτήρια, καθώς και από μια διαρροή νερού.

Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και BBC