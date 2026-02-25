ΑΚΕΛ: Καταγγέλλει διοικητική σύγχυση στο Υφ. Πολιτισμού μετά τον διορισμό Παπαγεωργίου - Η επιστολή του

Το κόμμα καλεί το Υφυπουργείο να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή στη σύσταση των Επιτροπών Αξιολόγησης και στην ταχεία εξέταση των προτάσεων που έχουν υποβληθεί, ενώ όπου απαιτείται, ζητείται να παραταθεί ο χρόνος υλοποίησης των δράσεων.

Ανησυχία και έντονο προβληματισμό προκαλούν, σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, όσα διαδραματίζονται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ».

Όπως επισημαίνεται, στην προκήρυξη του προγράμματος αναφερόταν ρητά ότι η αξιολόγηση των προτάσεων θα ολοκληρωνόταν έως τις 30 Ιανουαρίου 2026. Ωστόσο, βρισκόμαστε στα τέλη Φεβρουαρίου και, σύμφωνα με καταγγελίες πολιτιστικών φορέων, οι Επιτροπές Αξιολόγησης φέρεται να μην έχουν ακόμη συσταθεί, γεγονός που ανατρέπει τόσο τα χρονοδιαγράμματα που έθεσε το ίδιο το Υφυπουργείο όσο και τον προγραμματισμό των φορέων πολιτισμού για το 2026.

Το ΑΚΕΛ τονίζει ότι οι καθυστερήσεις στις ανακοινώσεις των επιχορηγήσεων επιφέρουν σοβαρές συνέπειες για τους πολιτιστικούς φορείς και τους δημιουργούς. Όπως αναφέρεται, καθίσταται αδύνατος ο σοβαρός προγραμματισμός, δεν οριστικοποιούνται συνεργασίες, παραγωγές μετατίθενται χρονικά, ενώ η έγκαιρη δέσμευση χώρων και η εξασφάλιση συμπληρωματικών πόρων καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη. Ήδη, όπως σημειώνεται, αρκετοί φορείς κάνουν λόγο ακόμη και για ακύρωση δράσεων.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε γενικευμένη αργοπορία στη λήψη αποφάσεων και σε άλλους τομείς, με αποτέλεσμα είτε να καθίσταται προβληματική είτε να ακυρώνεται η υλοποίηση σημαντικών πολιτιστικών δράσεων, στερώντας από την Κύπρο ακόμη και τη δυνατότητα διεθνούς πολιτιστικής προβολής και ουσιαστικής παρουσίας στο εξωτερικό.

Το κόμμα αποδίδει την εικόνα αυτή, πέρα από χρόνιες θεσμικές παθογένειες, και στη διοικητική σύγχυση που επικρατεί στο Υφυπουργείο Πολιτισμού μετά τον διορισμό νέου Γενικού Διευθυντή, σημειώνοντας ότι η Υφυπουργός αδυνατεί να βάλει τέλος στην κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην «εκκωφαντική σιωπή» της Υφυπουργού Πολιτισμού, τόσο απέναντι στις δημόσιες διαμαρτυρίες φορέων όσο και σε σχετική επιστολή του ΑΚΕΛ που στάλθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, το ελάχιστο που ζητούν οι πολιτιστικοί φορείς είναι σαφές χρονοδιάγραμμα, επίσημη ενημέρωση και διασφάλιση ότι η διαδικασία θα προχωρήσει με διαφάνεια και σεβασμό στους όρους της προκήρυξης. Το κόμμα καλεί το Υφυπουργείο Πολιτισμού να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή στη σύσταση των Επιτροπών Αξιολόγησης και στην ταχεία εξέταση των προτάσεων που έχουν υποβληθεί, ενώ όπου απαιτείται, ζητείται να παραταθεί ο χρόνος υλοποίησης των δράσεων.

«Ο τομέας του Πολιτισμού στην Κύπρο αντιμετωπίζει ήδη αρκετά και σημαντικά προβλήματα και δεν πρέπει να επιβαρύνεται περαιτέρω με διοικητικές δυσλειτουργίες», καταλήγει το ΑΚΕΛ.

Διαβάστε την επιστολή του κόμματος: