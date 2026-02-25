Ο Κριστόφ Λεριμπό θα είναι ο νέος επικεφαλής του Μουσείου του Λούβρου

Δημοσιεύθηκε 25.02.2026 13:38

Ο Πρόεδρος του παλατιού των Βερσαλλιών, Κριστόφ Λεριμπό, θα είναι ο νέος επικεφαλής του Μουσείου του Λούβρου.

Όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, έχει λάβει την σχετική απόφαση μετά την παραίτηση της ως τώρα διευθύντριας, Λοράνς ντε Καρ.

Ο Κριστόφ Λεριμπό υπήρξε διευθυντής του Μουσείου του Ορσέ, είναι διπλωματούχος της σχολής του Λούβρου και καθηγητής ιστορίας της Τέχνης. Είναι μέλος της Ακαδημίας των Καλών Τεχνών του Παρισιού από το 2023, διαδεχόμενος τον Πιερ Καρντέν, εμβληματική προσωπικότητα του χώρου της γαλλικής υψηλής ραπτικής.